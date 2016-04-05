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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:22
Xenon написав:
Доречі, став свідком вчора такої історії
В'їзд в Бориспіль зі сторони Харкова, метрів через 200 в кущах стоять бійці з трукамом (хто там їздить той знає),
Передімною їхав драндуль типу форд фієста 70х років, десь 80 км/ч. Його тормознули (зловили на трукам), за кермом війсковий у формі. Номери цивільні.
Я їхав через хвилин 40 назад, йому ще протокол писали.
Я звичайно не виправдовую перевищення швидкості, але бачу цих кадрів майже кожен день в тих кущах (2-3 людини).
Скільки таких по всій країні немуть таку важку и важливу службу?
Поки населення не зрозуміє щоЧиновники це високооплачувані НАЙНЯТІ працівники , завдання яких ВИРІШУВАТИ проблеми а не ФІКСУВАТИ
Доти порядку не буде.
Бо чим більше проблем чиновник(силовик) фіксане - тим більше він захоче повноважень щоб навести порядок
А повний порядок тільки в морзі...( і то у випадку якщо паталогоанатом не пяниця).
Тому в мене запитання
Даї/податкова - це служби СЕРВІСНІ чи КАРАЛЬНІ ?
Якщо сервісні - то в них завдання не допустити порушення...тобто навіть у випадку коли порушення допущено створити умови щоб подібне не повторювалось..а якщо запобігти повторенням не можна - то змінити законодавство щоб стало менше порушників..
Як варіант у приведенному Вами випадку
Якщо смертей від ДТП на цій ділянці немає - то дозволити рух з швидкістю 80-90...
Якщо є - то поставити лежачих поліцейських які унеможливлять рух з швидкістю в 70+...
Якщо шкода грошей на лежачого - то поставте живого на початку відрізку аварійного шляху.
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:26
budivelnik написав:
fox767676 написав:budivelnik
В нас таємне голосування, тому підуть усі хто брав участь
Прямо у воєнкоматі питатиЗа кого голосував?
і по результатам відповіді в діючу армію чи в резерв....
Правда підозрюю що опитування буде сильно відрізнятись від 2019 року...
ПС
Для пришвидшення і полегшення роботи ТЦК можна дозволити носити інтендифікатори
Для симпатиків Слуги Народу на чолі з Зеленським - зелений кружок
Для симпатиків АрМоВіру - оранжевий квадрат...
Спереді і ззаді , на видному місці ( як автономери )
ідея з ідентифікаторами вже була - тому асоціації не дуже гарні...
хоча мобілізувати в першу чергу зелених ідея цікава. але раптом виявиться, що в 2019 мав перемогти Порошенко
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:36
Хоч в одному нам тут класно)) - їздимо без жодних документів)) - на різних автівках)) - в будь-який час дня і ночі!
Хоч по місту, хоч по селах...
Єдине що - так це кажемо(часто, коли вже вирушили в дорогу) комбату, чи комусь з офіцерів - "скиньте пароль"
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:47
Похоже, что после многонедельного наступления Вооруженные силы Украины прорвали первую линию обороны российских террористов на временно оккупированном юге страны. Под угрозой оказались стратегические важные позиции россиян.
Об этом сообщает СNN со ссылкой на интервью, которое дал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
«Появляется все больше признаков того, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны на части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегически важного города Токмак. Сейчас несколько российских военных блогеров рисуют мрачную картину на фронте для московских войск на некоторых участках юга» – отмечается в материале.
В частности, российские пропагандисты ноют, что ВСУ наступают на Новопрокоповку (что подтверждено Генштабом ВСУ), кроме того, началось активное наступление в районе Вербового на востоке. Украина активно использует для прикрытия авиацию, в район переброшены дополнительные силы ВСУ. С обеих сторон ведется сильный артиллерийский огонь.
Пропагандисты утверждают, что как минимум полтора месяца войскам рф придется удерживать оборону на юге, чтобы изменить ситуацию на другом участке фронта – видимо, имеется в виду Купянское направление.
При этом Марк Милли признал успехи ВСУ, однако оценил восьминедельное наступление украинских войск, как «слишком медленное».
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:53
Xenon написав:
Доречі, став свідком вчора такої історії
В'їзд в Бориспіль зі сторони Харкова, метрів через 200 в кущах стоять бійці з трукамом (хто там їздить той знає),
Передімною їхав драндуль типу форд фієста 70х років, десь 80 км/ч. Його тормознули (зловили на трукам), за кермом війсковий у формі. Номери цивільні.
Я їхав через хвилин 40 назад, йому ще протокол писали.
Я звичайно не виправдовую перевищення швидкості, але бачу цих кадрів майже кожен день в тих кущах (2-3 людини).
Скільки таких по всій країні немуть таку важку и важливу службу?
Пів місяця назад спостерігав те саме на тому місті декілька днів поспіль. Здивувався коли із зустрічної смуги почали дільнім сигналити. Давненько не бачив гайців з радаром. Стояли в кущах.
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:57
Danik написав:
Пів місяця назад спостерігав те саме на тому місті декілька днів поспіль. Здивувався коли із зустрічної смуги почали дільнім сигналити. Давненько не бачив гайців з радаром. Стояли в кущах.
ЗЕ влада оскотинилась до рівня януковоча, все що було зроблено позитивного за Порошенко, змито в унітаз, а примітивні методи бувшого начальника автобази це і є їх максимальний рівень розумового розвитку.
Другій рік війни, а вони до цих пір не розуміють хто ворог і кошмарять пересічних українців з Монако їм не розібратися хто ворог, патаму шо там всьо внє палітікі і мір в глазах xуйла и какая разницы на каком языке - хтось колись на сцені театрально ставав на коліна, давно прийшов час стати на коліна дійсно і не театрально, і покаятись .... але це прерогатива лише сильних людей, а не ...
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:16
Shaman написав: budivelnik написав:
fox767676 написав:budivelnik
В нас таємне голосування, тому підуть усі хто брав участь
Прямо у воєнкоматі питатиЗа кого голосував?
і по результатам відповіді в діючу армію чи в резерв....
Правда підозрюю що опитування буде сильно відрізнятись від 2019 року...
ПС
Для пришвидшення і полегшення роботи ТЦК можна дозволити носити інтендифікатори
Для симпатиків Слуги Народу на чолі з Зеленським - зелений кружок
Для симпатиків АрМоВіру - оранжевий квадрат...
Спереді і ззаді , на видному місці ( як автономери )
ідея з ідентифікаторами вже була - тому асоціації не дуже гарні...
хоча мобілізувати в першу чергу зелених ідея цікава. але раптом виявиться, що в 2019 мав перемогти Порошенко
По порядку
1 У Вас в кишені є телефон , який з допомогою примітивного пристрою можна відсканувати , отримати його або номер або інтендифікатор - тобто тут Ви проінтендифіковані
2 Пан гетьманцев змінами Закону про касові зобовязує внести в чек данні карти якою Ви розрахувались в магазині( у випадку безготівки) , ці данні в режимі практично реального часу передаються на сервер Мінфіна ( при чому в режимі реального часу передаються на сервер банку , який присвоює операції інтендифікатор по якому НБУ може отримати всю інформацію по данній карті)
То чому Вас так непокоїть моя пропозиція?
Тим більше що вона не зобовязує наклеювати на себе зелені кружальця...або оранжеві квадратики
Просто той хто не наклеїть - збільшить затрати роботи для працівників ТЦК, бо якщо Ви себе не інтендифікували то підлягаєте перевірці...
Все просто
Я прямо в екстазі від наступної картинки...
АПУ/Кабмін/ВР/Посольства/Обладміністрації/Райради....коло входу стоять працівники ТЦК і хвиля зелених кружечків наповнює наші збройні сили...
А тих хто ризикне причепити оранжевий квадратик - відразу передають працівникам прокуратури , які тут же розкривають корупційні діянння....
І ЗСУ наповнені, і з корупціє правильна війна....
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:31
budivelnik написав:
2 Пан гетьманцев змінами Закону про касові зобовязує внести в чек данні карти якою Ви розрахувались в магазині( у випадку безготівки) , ці данні в режимі практично реального часу передаються на сервер Мінфіна ( при чому в режимі реального часу передаються на сервер банку , який присвоює операції інтендифікатор по якому НБУ може отримати всю інформацію по данній карті)
Будивельник, да вы не только в бухгалтерии. Но и про НБУ в реальном времени и сервер Минфина. Ух, какой мужчина.
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:35
держим кулаки...
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:36
stm написав: budivelnik написав:
2 Пан гетьманцев змінами Закону про касові зобовязує внести в чек данні карти якою Ви розрахувались в магазині( у випадку безготівки) , ці данні в режимі практично реального часу передаються на сервер Мінфіна ( при чому в режимі реального часу передаються на сервер банку , який присвоює операції інтендифікатор по якому НБУ може отримати всю інформацію по данній карті)
Будивельник, да вы не только в бухгалтерии. Но и про НБУ в реальном времени и сервер Минфина. Ух, какой мужчина.
Сильно не збуджуйтесь...З Великого сексу я вже пішов..але право на Образцово-Показові виступи за собою ще залишив
...
Тому користуйтесь порадою флер і зустрінемось після Перемоги на Щекавиці.
ПС
Термінали не можуть виконати операцію без реєстрації в системі (Віза/Мастер) яка працює під патронажем НБУ
Касові апарати вже напевно пятий рік передають інформацію по операціям на сервер Мінфіну...і при цьому я як підприємець за це ще й плачу гроші еквайєру і якщо касовий не передасть 72 години - то буде автоматично заблокований.
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