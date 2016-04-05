"Першою помилкою Європи було глобалізувати цю війну. Єдиною країною, яка сказала в день, коли спалахнула війна, що вона має бути локалізована, була наша… Стратегія Заходу полягає в тому, що українці б’ються й гинуть, а ми даємо їм гроші, інформацію та зброю", – міркує Орбан. https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/25/7417137/
ЛОКАЛИЗОВАНА... перестать стрелять, перемирие... т.е. оставить Украину наедине с маньяком... "браво" орбану и настоящим угорцям на форуме, война проявила ваши мелкие душонки...
Если проанализировать, что творят наши спецы, посадили вертолет, приземлили пролет моста (никогда бы не поверил, что такое возможно без взрывчатки в определенных местах опор), корабли дронами фигачат. Моссад курит. Интересно, не завидуют ли западные партнёры
beee написав:Если проанализировать, что творят наши спецы, посадили вертолет, приземлили пролет моста (никогда бы не поверил, что такое возможно без взрывчатки в определенных местах опор), корабли дронами фигачат. Моссад курит. Интересно, не завидуют ли западные партнёры
Нет, они участвуют активно. Над Черным морем и Румынией самолёт хороший летал не один раз. А потом бавовна расцветала.
Xenon написав:Доречі, став свідком вчора такої історії
В'їзд в Бориспіль зі сторони Харкова, метрів через 200 в кущах стоять бійці з трукамом (хто там їздить той знає), Передімною їхав драндуль типу форд фієста 70х років, десь 80 км/ч. Його тормознули (зловили на трукам), за кермом війсковий у формі. Номери цивільні. Я їхав через хвилин 40 назад, йому ще протокол писали. Я звичайно не виправдовую перевищення швидкості, але бачу цих кадрів майже кожен день в тих кущах (2-3 людини). Скільки таких по всій країні немуть таку важку и важливу службу?
Поки населення не зрозуміє що Чиновники це високооплачувані НАЙНЯТІ працівники , завдання яких ВИРІШУВАТИ проблеми а не ФІКСУВАТИ Доти порядку не буде. Бо чим більше проблем чиновник(силовик) фіксане - тим більше він захоче повноважень щоб навести порядок А повний порядок тільки в морзі...( і то у випадку якщо паталогоанатом не пяниця).
Тому в мене запитання Даї/податкова - це служби СЕРВІСНІ чи КАРАЛЬНІ ? Якщо сервісні - то в них завдання не допустити порушення...тобто навіть у випадку коли порушення допущено створити умови щоб подібне не повторювалось..а якщо запобігти повторенням не можна - то змінити законодавство щоб стало менше порушників..
Як варіант у приведенному Вами випадку Якщо смертей від ДТП на цій ділянці немає - то дозволити рух з швидкістю 80-90... Якщо є - то поставити лежачих поліцейських які унеможливлять рух з швидкістю в 70+... Якщо шкода грошей на лежачого - то поставте живого на початку відрізку аварійного шляху.
Відповім без цитат. Я не ухиляюсь від мобілізації, але я за чесну мобілізацію: - шляхом жеребу - шляхом оточення міста і всіх чоловіків на полігон - усіх хто закордоном - 2 місяці на повернення, або втрата громадянства і конфіскація майна
Щодо того, що в Україні проходить мобілізація - вона лише "восполняет" вибулих. Тобто ворог має бачити, що у вересні в Україні мобілізовано - 10 тисяч, у жовтні - 12 тисяч, у листопаді - 15, у грудні - 20 тисяч, у січні - 30 тисяч, у лютому - 50 тисяч і т.д.
Має бути прогресуюча мобілізація. Ворог має бачити, що чим далі, тим більше формується резервів і війну закінчити війною не вийде.
Щодо того, що росіян більше. По-перше, Пітер та Москва, а це близько 25 млн в цих агломераціях не мобілізовують, тобто вже як мінімум росіян що будуть мобілізовані менше. По-друге, чим більше населення у обох країнах, тим менше значення має кількість населення. Є залежність, що при певній насиченості фронту - ефективність збільшення кількості війська падає. Наразі цієї насиченості немає.
beee написав:Если проанализировать, что творят наши спецы, посадили вертолет, приземлили пролет моста (никогда бы не поверил, что такое возможно без взрывчатки в определенных местах опор), корабли дронами фигачат. Моссад курит. Интересно, не завидуют ли западные партнёры
партнеры нервничают, но ничего не могут поделать, будут договариваться