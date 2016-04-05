RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4920492149224923>
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:48

9класів сільської школи... - але 1,5р. бойового досвіду! ;)

https://youtube.com/shorts/_d7I3g9ug10? ... HdHxSR5xP-
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5238
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:57

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/_d7I3g9ug10?si=zPVuf2HdHxSR5xP-
не все то золото, що ближить.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6053
З нами з: 23.11.14
Подякував: 744 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:09

"Першою помилкою Європи було глобалізувати цю війну. Єдиною країною, яка сказала в день, коли спалахнула війна, що вона має бути локалізована, була наша… Стратегія Заходу полягає в тому, що українці б’ються й гинуть, а ми даємо їм гроші, інформацію та зброю", – міркує Орбан.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/25/7417137/

ЛОКАЛИЗОВАНА...
перестать стрелять, перемирие...
т.е. оставить Украину наедине с маньяком...
"браво" орбану и настоящим угорцям на форуме, война проявила ваши мелкие душонки...
Прохожий
 
Заблокований
Повідомлень: 13194
З нами з: 05.06.13
Подякував: 902 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:29

  Прохожий написав:т.е. оставить Украину наедине с маньяком...

или наедине с мадьяром :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5987
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Если проанализировать, что творят наши спецы, посадили вертолет, приземлили пролет моста (никогда бы не поверил, что такое возможно без взрывчатки в определенных местах опор), корабли дронами фигачат. Моссад курит. Интересно, не завидуют ли западные партнёры
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 924
З нами з: 17.12.22
Подякував: 53 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:43

  beee написав:Если проанализировать, что творят наши спецы, посадили вертолет, приземлили пролет моста (никогда бы не поверил, что такое возможно без взрывчатки в определенных местах опор), корабли дронами фигачат. Моссад курит. Интересно, не завидуют ли западные партнёры

Нет, они участвуют активно. Над Черным морем и Румынией самолёт хороший летал не один раз. А потом бавовна расцветала.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4020
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:
  Xenon написав:Доречі, став свідком вчора такої історії

В'їзд в Бориспіль зі сторони Харкова, метрів через 200 в кущах стоять бійці з трукамом (хто там їздить той знає),
Передімною їхав драндуль типу форд фієста 70х років, десь 80 км/ч. Його тормознули (зловили на трукам), за кермом війсковий у формі. Номери цивільні.
Я їхав через хвилин 40 назад, йому ще протокол писали.
Я звичайно не виправдовую перевищення швидкості, але бачу цих кадрів майже кожен день в тих кущах (2-3 людини).
Скільки таких по всій країні немуть таку важку и важливу службу?
Поки населення не зрозуміє що
Чиновники це високооплачувані НАЙНЯТІ працівники , завдання яких ВИРІШУВАТИ проблеми а не ФІКСУВАТИ
Доти порядку не буде.
Бо чим більше проблем чиновник(силовик) фіксане - тим більше він захоче повноважень щоб навести порядок
А повний порядок тільки в морзі...( і то у випадку якщо паталогоанатом не пяниця).

Тому в мене запитання
Даї/податкова - це служби СЕРВІСНІ чи КАРАЛЬНІ ?
Якщо сервісні - то в них завдання не допустити порушення...тобто навіть у випадку коли порушення допущено створити умови щоб подібне не повторювалось..а якщо запобігти повторенням не можна - то змінити законодавство щоб стало менше порушників..

Як варіант у приведенному Вами випадку
Якщо смертей від ДТП на цій ділянці немає - то дозволити рух з швидкістю 80-90...
Якщо є - то поставити лежачих поліцейських які унеможливлять рух з швидкістю в 70+...
Якщо шкода грошей на лежачого - то поставте живого на початку відрізку аварійного шляху.


Достатньо камери буде
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Відповім без цитат. Я не ухиляюсь від мобілізації, але я за чесну мобілізацію:
- шляхом жеребу
- шляхом оточення міста і всіх чоловіків на полігон
- усіх хто закордоном - 2 місяці на повернення, або втрата громадянства і конфіскація майна

Щодо того, що в Україні проходить мобілізація - вона лише "восполняет" вибулих.
Тобто ворог має бачити, що у вересні в Україні мобілізовано - 10 тисяч, у жовтні - 12 тисяч, у листопаді - 15, у грудні - 20 тисяч, у січні - 30 тисяч, у лютому - 50 тисяч і т.д.

Має бути прогресуюча мобілізація. Ворог має бачити, що чим далі, тим більше формується резервів і війну закінчити війною не вийде.

Щодо того, що росіян більше.
По-перше, Пітер та Москва, а це близько 25 млн в цих агломераціях не мобілізовують, тобто вже як мінімум росіян що будуть мобілізовані менше.
По-друге, чим більше населення у обох країнах, тим менше значення має кількість населення. Є залежність, що при певній насиченості фронту - ефективність збільшення кількості війська падає. Наразі цієї насиченості немає.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12233
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1833 раз.
Подякували: 2647 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:02

  beee написав:Если проанализировать, что творят наши спецы, посадили вертолет, приземлили пролет моста (никогда бы не поверил, что такое возможно без взрывчатки в определенных местах опор), корабли дронами фигачат. Моссад курит. Интересно, не завидуют ли западные партнёры


партнеры нервничают, но ничего не могут поделать,
будут договариваться
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5987
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:але я за чесну мобілізацію:
- шляхом жеребу

Той, хто буде контролювати лохотрон - стане мільярдером.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1231
З нами з: 29.07.22
Подякував: 149 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4920492149224923>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119200
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495540
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6046
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5081)
25.08.2023 22:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.