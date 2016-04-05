Можуть бути розіграні дні народження від 1 до 365.
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:43
Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вы плохо знаете нрав украинцев. Постоянно все пытаются приравнять к рабам. Это ж предки казачества. Нужна мотивация, а не загон скота. И отбоя не будет. Такое уже есть в некоторых бригадах, чтобы попасть в них нужен такой отбор пройти.
Оставили совковые тцк и пытаетесь вести войну нового поколения.
Вы хотите бомжа посадить в 15 миллионный танк, чтобы он его утопил в первый не то что бой, а в первой луже? Или потратить сотую часть, мотивировать профи.
Сейчас говорят бригадная война, а не сталинградская битва.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:08
Не на виборах 2019, десь раніше - кожний бюлетень мав відривну контрольну (не знаю як правильно назвати) полоску зверху листка. На цій полосці, що її лишали в себе ті, хто видавав бюлетень, був номер. Такий само номер на бюлетені, що видавали на руки. І на тій полосці було ПІБ.
Додано: Суб 26 сер, 2023 00:14
Какие виды брони допускаете, какие болячки несущественны с вашей стороны(грыжи дисков на спине, туберкулёз, тяжёлые ЧМТ/переломы в прошлом и т.д.) и какой возрастной критерий предлагаете?
И главное - как предлагаете бороться с забиванием стеклянных куёв молотком товарища прапорщика в нашей версии непобедимой СА? Я за "пушечное мясо" в очках с тремя языками и ВО, но без ВУСа военки и погон, потому что Кузьмук и послидовныки всё порезали и просрали?
Додано: Суб 26 сер, 2023 00:19
Додано: Суб 26 сер, 2023 00:42
Чи не надто багато у нас Богами себе вважають? Перераховувати чужі капітали, жертвувати чужі життя? Вони всі що ці капітали своїми руками заробляли і своїми грудьми цих людей вигодовували?
Нехай свої перераховують, хай собою ризикують. Приносити в жертву когось немає права ні в кого. Це людське життя.
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