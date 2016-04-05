Додано: Суб 26 сер, 2023 02:08

барабашов написав: Какие виды брони допускаете, какие болячки несущественны с вашей стороны(грыжи дисков на спине, туберкулёз, тяжёлые ЧМТ/переломы в прошлом и т.д.) и какой возрастной критерий предлагаете?

И главное - как предлагаете бороться с забиванием стеклянных куёв молотком товарища прапорщика в нашей версии непобедимой СА? Я за "пушечное мясо" в очках с тремя языками и ВО, но без ВУСа военки и погон, потому что Кузьмук и послидовныки всё порезали и просрали? Какие виды брони допускаете, какие болячки несущественны с вашей стороны(грыжи дисков на спине, туберкулёз, тяжёлые ЧМТ/переломы в прошлом и т.д.) и какой возрастной критерий предлагаете?И главное - как предлагаете бороться с забиванием стеклянных куёв молотком товарища прапорщика в нашей версии непобедимой СА? Я за "пушечное мясо" в очках с тремя языками и ВО, но без ВУСа военки и погон, потому что Кузьмук и послидовныки всё порезали и просрали?

После оглашения жребия, два месяца на завершение всех бытовых, личных и рабочих дел.После чего явиться в ТЦК. Все явившиеся разбиваются на две группы - те, кто считают себя годными к службе, и теми кто считает, что не годен.Последние заполняют бланк о причинах, медпоказаниях, семейных содержанцах, месте и важности его работы и т.д. и т.п. Все кто считают себя годными с высшим образованием разбиваются на группы по 15 человек и рассматривают заявления негодных или тех кого нужно освободить от службы. Проводится голосование. Если набирается 8 голосов, что заявитель негоден, он освобождается от мобилизации.Например попадется судья или прокурор, он должен убедить группу из 15 человек, что они должны воевать за него, пока он будет судействовать или прокурорствовать.Отдельно создаются поисковые группы из 15 человек с теми же критериями о высшем образовании, которые разыскивают неявившихся и выясняют причины по которым те не могут быть мобилизованы, составляют акты и решают подлежит ли человек мобилизации. Субьективная оценка группы будет решающей. Если они видят законченного алкоголика, то могут признать негодным, потому что группы которые проголосовали за мобилизацию негодных или уклонистов затем будут в одном батальйоне, и в их интересах набирать именно годных сослуживцев.