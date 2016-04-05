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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4920492149224923
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:43

  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:але я за чесну мобілізацію:
- шляхом жеребу

Той, хто буде контролювати лохотрон - стане мільярдером.

Можуть бути розіграні дні народження від 1 до 365.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вы плохо знаете нрав украинцев. Постоянно все пытаются приравнять к рабам. Это ж предки казачества. Нужна мотивация, а не загон скота. И отбоя не будет. Такое уже есть в некоторых бригадах, чтобы попасть в них нужен такой отбор пройти.
Оставили совковые тцк и пытаетесь вести войну нового поколения.
Вы хотите бомжа посадить в 15 миллионный танк, чтобы он его утопил в первый не то что бой, а в первой луже? Или потратить сотую часть, мотивировать профи.
Сейчас говорят бригадная война, а не сталинградская битва.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:08

  fox767676 написав:budivelnik

В нас таємне голосування, тому підуть усі хто брав участь( нажаль не так)


Не на виборах 2019, десь раніше - кожний бюлетень мав відривну контрольну (не знаю як правильно назвати) полоску зверху листка. На цій полосці, що її лишали в себе ті, хто видавав бюлетень, був номер. Такий само номер на бюлетені, що видавали на руки. І на тій полосці було ПІБ.
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 00:14

  Zebra написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:але я за чесну мобілізацію:
- шляхом жеребу

Той, хто буде контролювати лохотрон - стане мільярдером.

Можуть бути розіграні дні народження від 1 до 365.

Какие виды брони допускаете, какие болячки несущественны с вашей стороны(грыжи дисков на спине, туберкулёз, тяжёлые ЧМТ/переломы в прошлом и т.д.) и какой возрастной критерий предлагаете?
И главное - как предлагаете бороться с забиванием стеклянных куёв молотком товарища прапорщика в нашей версии непобедимой СА? Я за "пушечное мясо" в очках с тремя языками и ВО, но без ВУСа военки и погон, потому что Кузьмук и послидовныки всё порезали и просрали?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 00:19

  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:але я за чесну мобілізацію:
- шляхом жеребу

Той, хто буде контролювати лохотрон - стане мільярдером.

А Зебра кажется в валютной ветке писал что в матрасах нашего нарида 100млрд нахомячено
Вот вам и будет военный налог 1,5%(в мес, в неделю, в квартал?)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 00:42

  барабашов написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:але я за чесну мобілізацію:
- шляхом жеребу

Той, хто буде контролювати лохотрон - стане мільярдером.

А Зебра кажется в валютной ветке писал что в матрасах нашего нарида 100млрд нахомячено
Вот вам и будет военный налог 1,5%(в мес, в неделю, в квартал?)

Чи не надто багато у нас Богами себе вважають? Перераховувати чужі капітали, жертвувати чужі життя? Вони всі що ці капітали своїми руками заробляли і своїми грудьми цих людей вигодовували?
Нехай свої перераховують, хай собою ризикують. Приносити в жертву когось немає права ні в кого. Це людське життя.
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 01:10

  Zebra написав:[]
Війну можна перемогти не тільки зброєю.

Путін має дані розвідки, що в Україні не формуються нові резерви у достатній кількості щоб вести безкінечні контр-наступи. Саме тому він впевнений, що зможе перемолоти нашу армію. Якби наше військово-політичне керівництво показало, що готується ще 1-2-3 млн резервів (навіть просто тренувалися на полігонах), то на болотах почали б шукати шляхів припинення війни і "сохраненія ліца" - бо закінчити війну війною фактично було б неможливо.

Вся причина продовження війни в тому, що Путін має дані розвідки про розмір обойми нашого війська і розраховує його перемолоти.

Або оголосили б мобілізацію абєзьян.
Нема ніяких причин продовження, є відсутність причин припинення.
Напугати москалів кількістю мобілізованих українців - така собі ідея.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 02:08

  барабашов написав:Какие виды брони допускаете, какие болячки несущественны с вашей стороны(грыжи дисков на спине, туберкулёз, тяжёлые ЧМТ/переломы в прошлом и т.д.) и какой возрастной критерий предлагаете?
И главное - как предлагаете бороться с забиванием стеклянных куёв молотком товарища прапорщика в нашей версии непобедимой СА? Я за "пушечное мясо" в очках с тремя языками и ВО, но без ВУСа военки и погон, потому что Кузьмук и послидовныки всё порезали и просрали?

После оглашения жребия, два месяца на завершение всех бытовых, личных и рабочих дел.
После чего явиться в ТЦК. Все явившиеся разбиваются на две группы - те, кто считают себя годными к службе, и теми кто считает, что не годен.
Последние заполняют бланк о причинах, медпоказаниях, семейных содержанцах, месте и важности его работы и т.д. и т.п. Все кто считают себя годными с высшим образованием разбиваются на группы по 15 человек и рассматривают заявления негодных или тех кого нужно освободить от службы. Проводится голосование. Если набирается 8 голосов, что заявитель негоден, он освобождается от мобилизации.
Например попадется судья или прокурор, он должен убедить группу из 15 человек, что они должны воевать за него, пока он будет судействовать или прокурорствовать.

Отдельно создаются поисковые группы из 15 человек с теми же критериями о высшем образовании, которые разыскивают неявившихся и выясняют причины по которым те не могут быть мобилизованы, составляют акты и решают подлежит ли человек мобилизации. Субьективная оценка группы будет решающей. Если они видят законченного алкоголика, то могут признать негодным, потому что группы которые проголосовали за мобилизацию негодных или уклонистов затем будут в одном батальйоне, и в их интересах набирать именно годных сослуживцев.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 06:11

  Zebra написав:Все кто считают себя годными с высшим образованием разбиваются на группы по 15 человек и рассматривают заявления негодных
Субьективная оценка группы будет решающей.

краще трійки...
sergey_sryvkin
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