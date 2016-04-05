Можуть бути розіграні дні народження від 1 до 365.
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:43
Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вы плохо знаете нрав украинцев. Постоянно все пытаются приравнять к рабам. Это ж предки казачества. Нужна мотивация, а не загон скота. И отбоя не будет. Такое уже есть в некоторых бригадах, чтобы попасть в них нужен такой отбор пройти.
Оставили совковые тцк и пытаетесь вести войну нового поколения.
Вы хотите бомжа посадить в 15 миллионный танк, чтобы он его утопил в первый не то что бой, а в первой луже? Или потратить сотую часть, мотивировать профи.
Сейчас говорят бригадная война, а не сталинградская битва.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:08
Не на виборах 2019, десь раніше - кожний бюлетень мав відривну контрольну (не знаю як правильно назвати) полоску зверху листка. На цій полосці, що її лишали в себе ті, хто видавав бюлетень, був номер. Такий само номер на бюлетені, що видавали на руки. І на тій полосці було ПІБ.
Додано: Суб 26 сер, 2023 00:14
Какие виды брони допускаете, какие болячки несущественны с вашей стороны(грыжи дисков на спине, туберкулёз, тяжёлые ЧМТ/переломы в прошлом и т.д.) и какой возрастной критерий предлагаете?
И главное - как предлагаете бороться с забиванием стеклянных куёв молотком товарища прапорщика в нашей версии непобедимой СА? Я за "пушечное мясо" в очках с тремя языками и ВО, но без ВУСа военки и погон, потому что Кузьмук и послидовныки всё порезали и просрали?
Додано: Суб 26 сер, 2023 00:19
Додано: Суб 26 сер, 2023 00:42
Чи не надто багато у нас Богами себе вважають? Перераховувати чужі капітали, жертвувати чужі життя? Вони всі що ці капітали своїми руками заробляли і своїми грудьми цих людей вигодовували?
Нехай свої перераховують, хай собою ризикують. Приносити в жертву когось немає права ні в кого. Це людське життя.
Додано: Суб 26 сер, 2023 01:10
Або оголосили б мобілізацію абєзьян.
Нема ніяких причин продовження, є відсутність причин припинення.
Напугати москалів кількістю мобілізованих українців - така собі ідея.
Додано: Суб 26 сер, 2023 02:08
После оглашения жребия, два месяца на завершение всех бытовых, личных и рабочих дел.
После чего явиться в ТЦК. Все явившиеся разбиваются на две группы - те, кто считают себя годными к службе, и теми кто считает, что не годен.
Последние заполняют бланк о причинах, медпоказаниях, семейных содержанцах, месте и важности его работы и т.д. и т.п. Все кто считают себя годными с высшим образованием разбиваются на группы по 15 человек и рассматривают заявления негодных или тех кого нужно освободить от службы. Проводится голосование. Если набирается 8 голосов, что заявитель негоден, он освобождается от мобилизации.
Например попадется судья или прокурор, он должен убедить группу из 15 человек, что они должны воевать за него, пока он будет судействовать или прокурорствовать.
Отдельно создаются поисковые группы из 15 человек с теми же критериями о высшем образовании, которые разыскивают неявившихся и выясняют причины по которым те не могут быть мобилизованы, составляют акты и решают подлежит ли человек мобилизации. Субьективная оценка группы будет решающей. Если они видят законченного алкоголика, то могут признать негодным, потому что группы которые проголосовали за мобилизацию негодных или уклонистов затем будут в одном батальйоне, и в их интересах набирать именно годных сослуживцев.
Додано: Суб 26 сер, 2023 06:11
Додано: Суб 26 сер, 2023 09:08
Zebra Полистайте війну Америки на Тихом океані.
японці дуже потужно утримували острови і перед Америкою стала ціна питання при штурмі Японії. Результат відомий?
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