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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 сер, 2023 09:48
Российские интернет-помойки разгоняют информацию о гибели одного из самых медийных украинского пилота Миг-29 с позывным Джус:
В Житомире столкнулись два борта МиГ-29 ВВСУ, в результате крушения скончался самый медийный украинский летчик «Джус». Пилот часто раздавал интервью западной прессе, где был представлен как ас. Он нередко сетовал, что ВВС Украины не хватает истребителей, а у ВКС РФ лучше РЭБ.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 10:00
Zebra написав:
После чего явиться в ТЦК
Щоб мобілізувати таким чином 3 мільйнои потрібно хоча б 6 млн. поліцейських, які будуть шукати ухилянтів. Чисто теоретично після 24 лютого всі мали б явитись до ТЦК згідно із наказом преЗЕдента, але добровольців не так і багато.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 10:17
fox767676 написав:budivelnik
В нас таємне голосування, тому підуть усі хто брав участь( нажаль не так)
У мене є фото мого бюлетня , я тут викладав , це порушення закону тому видалили
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Додано: Суб 26 сер, 2023 10:18
budivelnik написав:
fox767676 написав:budivelnik
В нас таємне голосування, тому підуть усі хто брав участь
Прямо у воєнкоматі питатиЗа кого голосував?
і по результатам відповіді в діючу армію чи в резерв....
Правда підозрюю що опитування буде сильно відрізнятись від 2019 року...
ПС
Для пришвидшення і полегшення роботи ТЦК можна дозволити носити інтендифікатори
Для симпатиків Слуги Народу на чолі з Зеленським - зелений кружок
Для симпатиків АрМоВіру - оранжевий квадрат...
Спереді і ззаді , на видному місці ( як автономери )
Вже проходили , для євреїв зірочки, для лгбт що і для різного роду релігійних течій типу свідків егови та інших
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Додано: Суб 26 сер, 2023 10:23
Faceless написав: budivelnik написав: fox767676 написав:
Поліграф як додаток до ВЛК
Так Ви розведете корупцію до невиданих масштабів...Вартість поліграфа, вартість профі який буде розшифровувати , вартість айтішника який буде в базу вносити , вартість адміна який в базі буде змінювати значення на те що потрібно...
Я вже мовчу про вартість розробки програмного забезпечення яке буде визначати порядковість запитань..
А моя пропозиція - найоптимальніша...
Невже не знайдеться на всю Україну якийсь 1 млн симпатиків які і лідера підтримають і Державу захистять і долярчиків підмінять на наступних 18 місяців...
У нас тільки чиновників 200 000+ , ще є МВСники з МЧСниками - цих також 500 000
ну і звичайно військові пенсіонери віком до 60....
Мало того, давно вже доведено що поліграф не є надійним методом і на нього не можна покладатися
Йой залежить від типу поліграфу і методики, добре себе зарекомендували : двері, товсті книжки, пляшки, мокрі рушники, прикладені до певних частин тіла, паяльники, протигази, та багато різновидів поліграфа придумали з середньовіччя і дотепер серед них є менш інвазивні і більш гуманні, світло вода …
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Додано: Суб 26 сер, 2023 10:29
budivelnik написав: Xenon написав:
Доречі, став свідком вчора такої історії
В'їзд в Бориспіль зі сторони Харкова, метрів через 200 в кущах стоять бійці з трукамом (хто там їздить той знає),
Передімною їхав драндуль типу форд фієста 70х років, десь 80 км/ч. Його тормознули (зловили на трукам), за кермом війсковий у формі. Номери цивільні.
Я їхав через хвилин 40 назад, йому ще протокол писали.
Я звичайно не виправдовую перевищення швидкості, але бачу цих кадрів майже кожен день в тих кущах (2-3 людини).
Скільки таких по всій країні немуть таку важку и важливу службу?
Поки населення не зрозуміє щоЧиновники це високооплачувані НАЙНЯТІ працівники , завдання яких ВИРІШУВАТИ проблеми а не ФІКСУВАТИ
Доти порядку не буде.
Бо чим більше проблем чиновник(силовик) фіксане - тим більше він захоче повноважень щоб навести порядок
А повний порядок тільки в морзі...( і то у випадку якщо паталогоанатом не пяниця).
Тому в мене запитання
Даї/податкова - це служби СЕРВІСНІ чи КАРАЛЬНІ ?
Якщо сервісні - то в них завдання не допустити порушення...тобто навіть у випадку коли порушення допущено створити умови щоб подібне не повторювалось..а якщо запобігти повторенням не можна - то змінити законодавство щоб стало менше порушників..
Як варіант у приведенному Вами випадку
Якщо смертей від ДТП на цій ділянці немає - то дозволити рух з швидкістю 80-90...
Якщо є - то поставити лежачих поліцейських які унеможливлять рух з швидкістю в 70+...
Якщо шкода грошей на лежачого - то поставте живого на початку відрізку аварійного шляху.
я б за вас проголосував , ви балатуватись будете ?
А тепер по ділу нема покарання б то й нема хабаря щоб його уникнути , зменшити ,
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Додано: Суб 26 сер, 2023 10:29
По Джус нажаль правда.
Втрата звичайна, не з розряду «як же тепер жити далі?». Він скоріше медійний, ніж самородок.
Але це втрата.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 10:33
Ukrainian написав:
Похоже, что после многонедельного наступления Вооруженные силы Украины прорвали первую линию обороны российских террористов на временно оккупированном юге страны. Под угрозой оказались стратегические важные позиции россиян.
Об этом сообщает СNN со ссылкой на интервью, которое дал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
«Появляется все больше признаков того, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны на части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегически важного города Токмак. Сейчас несколько российских военных блогеров рисуют мрачную картину на фронте для московских войск на некоторых участках юга» – отмечается в материале.
В частности, российские пропагандисты ноют, что ВСУ наступают на Новопрокоповку (что подтверждено Генштабом ВСУ), кроме того, началось активное наступление в районе Вербового на востоке. Украина активно использует для прикрытия авиацию, в район переброшены дополнительные силы ВСУ. С обеих сторон ведется сильный артиллерийский огонь.
Пропагандисты утверждают, что как минимум полтора месяца войскам рф придется удерживать оборону на юге, чтобы изменить ситуацию на другом участке фронта – видимо, имеется в виду Купянское направление.
При этом Марк Милли признал успехи ВСУ, однако оценил восьминедельное наступление украинских войск, как «слишком медленное».
Де б цих підарів (несколько российских военных блогеров ) почитати в оригіналі, ранніше читав диркіна, а тепер хз кого?
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