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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4922492349244925
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 12:58

Hotab
Сьогодні збили кацапський Су-25 під Роботино.
З днем авіації, Хотаб!
fler
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 13:08

  Schmit написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:После чего явиться в ТЦК
Щоб мобілізувати таким чином 3 мільйнои потрібно хоча б 6 млн. поліцейських, які будуть шукати ухилянтів. Чисто теоретично після 24 лютого всі мали б явитись до ТЦК згідно із наказом преЗЕдента, але добровольців не так і багато.

Тоді простіше мобілізувати поліцейських та інших держслужбовців - просто знявши з них бронь.

чи дісно нам потрібно у віськовий час так багато поліцейських на вулицях
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Відповім без цитат. Я не ухиляюсь від мобілізації, але я за чесну мобілізацію:
- шляхом жеребу
- шляхом оточення міста і всіх чоловіків на полігон
- усіх хто закордоном - 2 місяці на повернення, або втрата громадянства і конфіскація майна

Ага. А якби так було, то сказав би: "жереб несправедливий, головнокомандувач ухилянт, гентштаб воює не так як я сказав" і шще з пісотні причин
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 13:32

  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:После чего явиться в ТЦК
Щоб мобілізувати таким чином 3 мільйнои потрібно хоча б 6 млн. поліцейських, які будуть шукати ухилянтів. Чисто теоретично після 24 лютого всі мали б явитись до ТЦК згідно із наказом преЗЕдента, але добровольців не так і багато.

Чисто практично навіть у нас до 2014 року і пізніше існували закони, як і тоді, коли земля була тепла. Відповідно до яких існував граничний вік. І є ст. 58 головного закону. І насправді вже потрібно стати добровольцем. Ось така практична сторона.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 14:25

  yama написав:
  Schmit написав:
  Дюрі-бачі написав:Щоб мобілізувати таким чином 3 мільйнои потрібно хоча б 6 млн. поліцейських, які будуть шукати ухилянтів. Чисто теоретично після 24 лютого всі мали б явитись до ТЦК згідно із наказом преЗЕдента, але добровольців не так і багато.

Тоді простіше мобілізувати поліцейських та інших держслужбовців - просто знявши з них бронь.

чи дісно нам потрібно у віськовий час так багато поліцейських на вулицях

Зараз ТЦК вимітають найбільш економічно активне населення - їздять бусиками і збирають найбільшу жатву зранку та ввечері, коли працівники йдуть 8:00-18:00 на/з роботи. Розмовляв з кадровиком - набрати хороших спеціалістів чоловіків на виробництво не пенсійного віку і не зелених студентів без обіцянки броні не реально. Натомість усі бузробітні, умовно безробітні з вільним графіком (плиточники-шляпатури), заброньовані клерки і держслужбовці, які тільки п'ють бюджетні соки, зараз проходять повз мобілізацію.
Schmit
 
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