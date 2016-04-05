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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4923492449254926>
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 12:58

Hotab
Сьогодні збили кацапський Су-25 під Роботино.
З днем авіації, Хотаб!
fler
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 13:08

  Schmit написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:После чего явиться в ТЦК
Щоб мобілізувати таким чином 3 мільйнои потрібно хоча б 6 млн. поліцейських, які будуть шукати ухилянтів. Чисто теоретично після 24 лютого всі мали б явитись до ТЦК згідно із наказом преЗЕдента, але добровольців не так і багато.

Тоді простіше мобілізувати поліцейських та інших держслужбовців - просто знявши з них бронь.

чи дісно нам потрібно у віськовий час так багато поліцейських на вулицях
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Відповім без цитат. Я не ухиляюсь від мобілізації, але я за чесну мобілізацію:
- шляхом жеребу
- шляхом оточення міста і всіх чоловіків на полігон
- усіх хто закордоном - 2 місяці на повернення, або втрата громадянства і конфіскація майна

Ага. А якби так було, то сказав би: "жереб несправедливий, головнокомандувач ухилянт, гентштаб воює не так як я сказав" і шще з пісотні причин
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 13:32

  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:После чего явиться в ТЦК
Щоб мобілізувати таким чином 3 мільйнои потрібно хоча б 6 млн. поліцейських, які будуть шукати ухилянтів. Чисто теоретично після 24 лютого всі мали б явитись до ТЦК згідно із наказом преЗЕдента, але добровольців не так і багато.

Чисто практично навіть у нас до 2014 року і пізніше існували закони, як і тоді, коли земля була тепла. Відповідно до яких існував граничний вік. І є ст. 58 головного закону. І насправді вже потрібно стати добровольцем. Ось така практична сторона.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 14:25

  yama написав:
  Schmit написав:
  Дюрі-бачі написав:Щоб мобілізувати таким чином 3 мільйнои потрібно хоча б 6 млн. поліцейських, які будуть шукати ухилянтів. Чисто теоретично після 24 лютого всі мали б явитись до ТЦК згідно із наказом преЗЕдента, але добровольців не так і багато.

Тоді простіше мобілізувати поліцейських та інших держслужбовців - просто знявши з них бронь.

чи дісно нам потрібно у віськовий час так багато поліцейських на вулицях

Зараз ТЦК вимітають найбільш економічно активне населення - їздять бусиками і збирають найбільшу жатву зранку та ввечері, коли працівники йдуть 8:00-18:00 на/з роботи. Розмовляв з кадровиком - набрати хороших спеціалістів чоловіків на виробництво не пенсійного віку і не зелених студентів без обіцянки броні не реально. Натомість усі безробітні, умовно безробітні з вільним графіком (плиточники-шляпатури), заброньовані клерки і держслужбовці, які тільки п'ють бюджетні соки, зараз проходять повз мобілізацію.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 26 сер, 2023 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 14:38

  Schmit написав: Розмовляв з кадровиком


я вам скажу більше - не дуже то і хочуть брати потенційних призовників бо людина тільки ввійде в курс справи як її можуть забрати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 14:41

  yama написав:
  budivelnik написав:Поки населення не зрозуміє що
Чиновники це високооплачувані НАЙНЯТІ працівники , завдання яких ВИРІШУВАТИ проблеми а не ФІКСУВАТИ
Доти порядку не буде.
Бо чим більше проблем чиновник(силовик) фіксане - тим більше він захоче повноважень щоб навести порядок
А повний порядок тільки в морзі...( і то у випадку якщо паталогоанатом не пяниця).

Тому в мене запитання
Даї/податкова - це служби СЕРВІСНІ чи КАРАЛЬНІ ?
Якщо сервісні - то в них завдання не допустити порушення...тобто навіть у випадку коли порушення допущено створити умови щоб подібне не повторювалось..а якщо запобігти повторенням не можна - то змінити законодавство щоб стало менше порушників..

Як варіант у приведенному Вами випадку
Якщо смертей від ДТП на цій ділянці немає - то дозволити рух з швидкістю 80-90...
Якщо є - то поставити лежачих поліцейських які унеможливлять рух з швидкістю в 70+...
Якщо шкода грошей на лежачого - то поставте живого на початку відрізку аварійного шляху.
я б за вас проголосував , ви балатуватись будете ?
Ні
  yama написав: А тепер по ділу нема покарання б то й нема хабаря щоб його уникнути , зменшити ,
В тому то й прикол
Коли переходили від пустих полиць(соціалізму) до набитих(капіталізму) - не могли зрозуміти що робити з спекулянтами...Всіх посадити не виходило тому прийняли єдино вірне рішення - назвали їх кооператорами і стаття про спекуляцію зникла.
Якщо змусити чиновника замість фіксації порушень перейти до зміни Законів, які б просто зменшували кількість порушень - то і порушників стало б менше і каральних органів так багато не треба..відповідно і податків можна сплачувати менше...
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 15:51

  yama написав:хто вже у війську :
Підкажіть які питання варто задати при виборі в/ч в якій плануєш служити по контракту ? що б ви запитали ?
На основі б чого обирали , якби була така можливість ?


дитина каже, що краще не з мобілізованими (у нього всі добровольці) і головне щоб керівництво адекватне було.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 16:09

  fler написав:Hotab
Сьогодні збили кацапський Су-25 під Роботино.
З днем авіації, Хотаб!

Дякую дуже. Нажаль через вчорашню подію нема радості.
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 16:12

Знакомьтесь, Кирилл. Ему всего лишь 20 лет, он является командиром отделения в 225-м ОШБ который воюет под Бахмутом. Он 8 лет прожил в оккупации в Луганске, с 11 до 19 лет. Выехал перед полномасштабным вторжением и пошёл воевать за Украину.

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