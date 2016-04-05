Щоб мобілізувати таким чином 3 мільйнои потрібно хоча б 6 млн. поліцейських, які будуть шукати ухилянтів. Чисто теоретично після 24 лютого всі мали б явитись до ТЦК згідно із наказом преЗЕдента, але добровольців не так і багато.
Тоді простіше мобілізувати поліцейських та інших держслужбовців - просто знявши з них бронь.
чи дісно нам потрібно у віськовий час так багато поліцейських на вулицях
Zebra написав:Відповім без цитат. Я не ухиляюсь від мобілізації, але я за чесну мобілізацію: - шляхом жеребу - шляхом оточення міста і всіх чоловіків на полігон - усіх хто закордоном - 2 місяці на повернення, або втрата громадянства і конфіскація майна
Ага. А якби так було, то сказав би: "жереб несправедливий, головнокомандувач ухилянт, гентштаб воює не так як я сказав" і шще з пісотні причин
Щоб мобілізувати таким чином 3 мільйнои потрібно хоча б 6 млн. поліцейських, які будуть шукати ухилянтів. Чисто теоретично після 24 лютого всі мали б явитись до ТЦК згідно із наказом преЗЕдента, але добровольців не так і багато.
Чисто практично навіть у нас до 2014 року і пізніше існували закони, як і тоді, коли земля була тепла. Відповідно до яких існував граничний вік. І є ст. 58 головного закону. І насправді вже потрібно стати добровольцем. Ось така практична сторона.
Дюрі-бачі написав:Щоб мобілізувати таким чином 3 мільйнои потрібно хоча б 6 млн. поліцейських, які будуть шукати ухилянтів. Чисто теоретично після 24 лютого всі мали б явитись до ТЦК згідно із наказом преЗЕдента, але добровольців не так і багато.
Тоді простіше мобілізувати поліцейських та інших держслужбовців - просто знявши з них бронь.
чи дісно нам потрібно у віськовий час так багато поліцейських на вулицях
Зараз ТЦК вимітають найбільш економічно активне населення - їздять бусиками і збирають найбільшу жатву зранку та ввечері, коли працівники йдуть 8:00-18:00 на/з роботи. Розмовляв з кадровиком - набрати хороших спеціалістів чоловіків на виробництво не пенсійного віку і не зелених студентів без обіцянки броні не реально. Натомість усі безробітні, умовно безробітні з вільним графіком (плиточники-шляпатури), заброньовані клерки і держслужбовці, які тільки п'ють бюджетні соки, зараз проходять повз мобілізацію.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 26 сер, 2023 17:14, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Поки населення не зрозуміє що Чиновники це високооплачувані НАЙНЯТІ працівники , завдання яких ВИРІШУВАТИ проблеми а не ФІКСУВАТИ Доти порядку не буде. Бо чим більше проблем чиновник(силовик) фіксане - тим більше він захоче повноважень щоб навести порядок А повний порядок тільки в морзі...( і то у випадку якщо паталогоанатом не пяниця).
Тому в мене запитання Даї/податкова - це служби СЕРВІСНІ чи КАРАЛЬНІ ? Якщо сервісні - то в них завдання не допустити порушення...тобто навіть у випадку коли порушення допущено створити умови щоб подібне не повторювалось..а якщо запобігти повторенням не можна - то змінити законодавство щоб стало менше порушників..
Як варіант у приведенному Вами випадку Якщо смертей від ДТП на цій ділянці немає - то дозволити рух з швидкістю 80-90... Якщо є - то поставити лежачих поліцейських які унеможливлять рух з швидкістю в 70+... Якщо шкода грошей на лежачого - то поставте живого на початку відрізку аварійного шляху.
я б за вас проголосував , ви балатуватись будете ?
Ні
yama написав: А тепер по ділу нема покарання б то й нема хабаря щоб його уникнути , зменшити ,
В тому то й прикол Коли переходили від пустих полиць(соціалізму) до набитих(капіталізму) - не могли зрозуміти що робити з спекулянтами...Всіх посадити не виходило тому прийняли єдино вірне рішення - назвали їх кооператорами і стаття про спекуляцію зникла. Якщо змусити чиновника замість фіксації порушень перейти до зміни Законів, які б просто зменшували кількість порушень - то і порушників стало б менше і каральних органів так багато не треба..відповідно і податків можна сплачувати менше...
Знакомьтесь, Кирилл. Ему всего лишь 20 лет, он является командиром отделения в 225-м ОШБ который воюет под Бахмутом. Он 8 лет прожил в оккупации в Луганске, с 11 до 19 лет. Выехал перед полномасштабным вторжением и пошёл воевать за Украину.