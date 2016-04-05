Джерело: співрозмовники УП у Збройних силах та правоохоронних органах, знайомий Джуса Павло Поцелуєв та волонтерка Меланія Подоляк у соцмережах
Деталі: За даними джерел УП, у Житомирському районі зіткнулися навчальні літаки Л-39, троє пілотів загинули.
Інформацію про загибель Джуса повідомив Поцелуєв.
Пряма мова Поцелуєва: "Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом.
Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів.
Вічна пам’ять, Джусе. Тепер ти буквально триматимеш наше небо".
Довідково: Джус (Андрій Пільщиков) служив льотчиком винищувача МіГ-29.
З початком широкомасштабного російського вторгнення захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні Києва.
В інтерв'ю The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі.