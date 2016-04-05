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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4923492449254926
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 16:16

Відомий пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських літаків увечері 25 серпня на Житомирщині.
Джерело: співрозмовники УП у Збройних силах та правоохоронних органах, знайомий Джуса Павло Поцелуєв та волонтерка Меланія Подоляк у соцмережах
Деталі: За даними джерел УП, у Житомирському районі зіткнулися навчальні літаки Л-39, троє пілотів загинули.
Інформацію про загибель Джуса повідомив Поцелуєв.
Пряма мова Поцелуєва: "Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом.
Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів.
Вічна пам’ять, Джусе. Тепер ти буквально триматимеш наше небо".
Довідково: Джус (Андрій Пільщиков) служив льотчиком винищувача МіГ-29.
З початком широкомасштабного російського вторгнення захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні Києва.
В інтерв'ю The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/26/7417203/
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 16:42


Военное командование Украины и Запада начали обсуждать новую стратегию ВСУ на 2024 год — The Guardian.

«Военный совет» состоялся в «секретном месте» на границе Польши и Украины чуть больше недели назад. Участники, среди которых был главком ВСУ Залужный, обсуждали, что делать в свете отсутствия успехов у попыток контрнаступления, и нужна ли украинским планам «перезагрузка»

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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 17:06

має бачити

  Zebra написав:Відповім без цитат. Я не ухиляюсь від мобілізації, але я за чесну мобілізацію:
- шляхом жеребу
- шляхом оточення міста і всіх чоловіків на полігон
- усіх хто закордоном - 2 місяці на повернення, або втрата громадянства і конфіскація майна

Щодо того, що в Україні проходить мобілізація - вона лише "восполняет" вибулих.
Тобто ворог має бачити, що у вересні в Україні мобілізовано - 10 тисяч, у жовтні - 12 тисяч, у листопаді - 15, у грудні - 20 тисяч, у січні - 30 тисяч, у лютому - 50 тисяч і т.д.

Має бути прогресуюча мобілізація. Ворог має бачити, що чим далі, тим більше формується резервів і війну закінчити війною не вийде.

Щодо того, що росіян більше.
По-перше, Пітер та Москва, а це близько 25 млн в цих агломераціях не мобілізовують, тобто вже як мінімум росіян що будуть мобілізовані менше.
По-друге, чим більше населення у обох країнах, тим менше значення має кількість населення. Є залежність, що при певній насиченості фронту - ефективність збільшення кількості війська падає. Наразі цієї насиченості немає.

скільки мобілізовано, а скільки вибуло 200/300 - так це ж секретна інформація, за яку держзрада, а зебра каже, має бачити
flyman
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