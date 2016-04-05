Відомий пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських літаків увечері 25 серпня на Житомирщині. Джерело: співрозмовники УП у Збройних силах та правоохоронних органах, знайомий Джуса Павло Поцелуєв та волонтерка Меланія Подоляк у соцмережах Деталі: За даними джерел УП, у Житомирському районі зіткнулися навчальні літаки Л-39, троє пілотів загинули. Інформацію про загибель Джуса повідомив Поцелуєв. Пряма мова Поцелуєва: "Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом. Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів. Вічна пам’ять, Джусе. Тепер ти буквально триматимеш наше небо". Довідково: Джус (Андрій Пільщиков) служив льотчиком винищувача МіГ-29. З початком широкомасштабного російського вторгнення захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні Києва. В інтерв'ю The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі. https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/26/7417203/
Военное командование Украины и Запада начали обсуждать новую стратегию ВСУ на 2024 год — The Guardian.
«Военный совет» состоялся в «секретном месте» на границе Польши и Украины чуть больше недели назад. Участники, среди которых был главком ВСУ Залужный, обсуждали, что делать в свете отсутствия успехов у попыток контрнаступления, и нужна ли украинским планам «перезагрузка»
Zebra написав:Відповім без цитат. Я не ухиляюсь від мобілізації, але я за чесну мобілізацію: - шляхом жеребу - шляхом оточення міста і всіх чоловіків на полігон - усіх хто закордоном - 2 місяці на повернення, або втрата громадянства і конфіскація майна
Щодо того, що в Україні проходить мобілізація - вона лише "восполняет" вибулих. Тобто ворог має бачити, що у вересні в Україні мобілізовано - 10 тисяч, у жовтні - 12 тисяч, у листопаді - 15, у грудні - 20 тисяч, у січні - 30 тисяч, у лютому - 50 тисяч і т.д.
Має бути прогресуюча мобілізація. Ворог має бачити, що чим далі, тим більше формується резервів і війну закінчити війною не вийде.
Щодо того, що росіян більше. По-перше, Пітер та Москва, а це близько 25 млн в цих агломераціях не мобілізовують, тобто вже як мінімум росіян що будуть мобілізовані менше. По-друге, чим більше населення у обох країнах, тим менше значення має кількість населення. Є залежність, що при певній насиченості фронту - ефективність збільшення кількості війська падає. Наразі цієї насиченості немає.
скільки мобілізовано, а скільки вибуло 200/300 - так це ж секретна інформація, за яку держзрада, а зебра каже, має бачити
Співробітники правоохоронних органів викрили масштабну схему з виготовлення документів для призовників про непридатність до військової служби та зняття їх з військового обліку. До злочину причетні столичний адвокат, співробітник військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в м. Одеса та двоє пособників. За 10 000 доларів США з особи обвинувачені допомагали своїм клієнтам отримати "потрібні" результати військово-лікарської комісії та зняти їх з обліку, що давало їм змогу безперешкодно виїхати з України. За попередньою інформацією, такими послугами скористалися понад 100 чоловіків. Слідчими затримано трьох учасників злочинної схеми. Джерело: https://kyiv.comments.ua/ua/news/offens ... -foto.html
flyman написав:скільки мобілізовано, а скільки вибуло 200/300 - так це ж секретна інформація, за яку держзрада, а зебра каже, має бачити
Я відкрию Вам трохи очі. За моїми спостереженнями звільняється (переважно по догляду за інвалідами) з ЗСУ + СЗЧ більше аніж вибуло 200/300. Так що призов буде йти постійно. За жеребом обирати теж така собі думка. Це було припустимо під час 2 світової. Зараз все складніше. Треба спочатку вигрібти тих, хто служив та офіцерів запасу. Далі - тих, хто з технічною/ІТ освітою, бо армія то постійна робота з залізяками та інформацією. Тих, хто по посадках, що сидять лише з АК-74/РПГ насправді дуже мало. Стандартний комплект на тактичному рівні рано чи пізно складатиме: - захищену рацію; - проводний зв'язок; - ноутбуки-планшети; - систему спостереження, в тому числі нічну; - квадракоптер; - систему енергоживлення; - нічні приціли; - РЕБ проти ворожих дронів; - систему глушіння GPS. - Старлінк; умовного вантажника з магазину/офіціанта за це все працювати не посадиш.
После украинских атак страховка российских кораблей выросла до $1 млн за корабль, – Reuters. Теперь каждый рейс будет стоить на $200к дороже. "У Путина кроме человеческого ресурса больше ничего нет. Экономики нет, ВПК нет, военные запасы исчерпаны", – Буданов
Главное из интервью главы ГУР: ▪️Без боевых действий вернуть Крым невозможно; ▪️Мы не держим полуостров под полным огневым контролем, но у нас есть возможность поразить любую часть Крыма; ▪️В Оленевке был уничтожен полный дивизион С-400 "Триумф", для замены придётся снять комплекс с другого направления; ▪️Наши удары по Крыму не меняют логистику россиян, но значительно усложняют деятельность всех войск РФ в том районе; ▪️У нас нет проблем с космической разведкой, через час мы уже знаем обстановку в любой точке; ▪️Массово с Крыма люди не выезжают, в основном выводят бизнес; ▪️Российские корабли перестали выходить дальше рейда Севастополя, морские дроны парализовали деятельность ЧФ РФ; ▪️Представители ФСБ любыми способами пытаются перевестись из Крыма в РФ (взятки, по связям, идут на понижение должности) – это лучший показатель; ▪️Путина, которого все привыкли воспринимать, последний раз видели 26 июня 2022 года.