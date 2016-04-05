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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 сер, 2023 19:40
Denik написав:
Треба спочатку вигрібти тих, хто служив
така собі варіація. тобто хтось в 18 років прослизнув щоб не служити і використав 2 роки свого життя на свій розвиток а той в кого забрали 2 роки в молодості і тепер повинен піти?
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Додано: Суб 26 сер, 2023 19:45
fler написав:
После украинских атак страховка российских кораблей выросла до $1 млн за корабль, – Reuters. Теперь каждый рейс будет стоить на $200к дороже.
"У Путина кроме человеческого ресурса больше ничего нет. Экономики нет, ВПК нет, военные запасы исчерпаны", – Буданов
Главное из интервью главы ГУР:
▪️Без боевых действий вернуть Крым невозможно;
▪️Мы не держим полуостров под полным огневым контролем, но у нас есть возможность поразить любую часть Крыма;
▪️В Оленевке был уничтожен полный дивизион С-400 "Триумф", для замены придётся снять комплекс с другого направления;
▪️Наши удары по Крыму не меняют логистику россиян, но значительно усложняют деятельность всех войск РФ в том районе;
▪️У нас нет проблем с космической разведкой, через час мы уже знаем обстановку в любой точке;
▪️Массово с Крыма люди не выезжают, в основном выводят бизнес;
▪️Российские корабли перестали выходить дальше рейда Севастополя, морские дроны парализовали деятельность ЧФ РФ;
▪️Представители ФСБ любыми способами пытаются перевестись из Крыма в РФ (взятки, по связям, идут на понижение должности) – это лучший показатель;
▪️Путина, которого все привыкли воспринимать, последний раз видели 26 июня 2022 года.
Буданов гонит ипсо для рашкованов, украинцам вредно - ложные и завышенные ожидания формируются
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Додано: Суб 26 сер, 2023 19:46
mephala написав: Denik написав:
Треба спочатку вигрібти тих, хто служив
така собі варіація. тобто хтось в 18 років прослизнув щоб не служити і використав 2 роки свого життя на свій розвиток а той в кого забрали 2 роки в молодості і тепер повинен піти?
1 Повних дурнів мало - тому треба щоб здоровя відповідало
2 Рушійна сила - мотивація
Рушійний батіг - відповідальність за прийняті рішення( голосування одне з таких рішень)
Звідси все просто
У ВР приблизно 403 депутати ( приблизно бо море відкритих корупційних справ)
Нехай кожен Депутат оправдає своє звання і допоможе мобілізувати якихось 500 осіб на кожного депутата ВР , 50 осіб на кожного депутата обласного/міського рівня, 5 осіб на кожного депутата сільського/районного рівня...
І все
Відразу буде видно хто потрібен - а на кого забили виборці...
Тих на кого забили - на фронт , писарем.
ПС
За півтора року
Було станом на 01-01-2022 - 300 000осіб
Мобілізували ( довідник стеля) - 1 000 000 осіб
Втрати 200/300 - 200 000 осіб
Демобілізація по віку/інвалідність/догляд і так далі - приблизно 100 000 осіб
Станом на сьогодні - 1 000 000 осіб...
Ніби й вистарчає бійців, але 50% втрат 200/300 - відбулись за останні 6 місяців.
ППС
Було б прикольно роздати опитувальник серед 1 000 000 захисників з простим запитанням
За кого з списку в 1000 осіб(Кабмін/ВР/ВерховнийСуд/Генпрокуратура/НАБУ/САП і так далі) Ви б погодились воювати( один боєць =один голос за любого з списку1000)...
І тих 300 які займуть останнє місце в списку1000 - копен/дупен з займаної посади.
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budivelnik
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Додано: Суб 26 сер, 2023 19:57
Крім мотивації, рушійними силами є підготовка та всеохопленість.
Вступаючи у війну людина повинна знати що вона буде займатися справою якою більш-менш володіє - ПТРК, РЕБ, медицина, транспорт і т.і. І задіяні повинні бути геть усі, по мірі їх сил, а не тільки невдахи які не підсуєтились вчасно виїхати за кордон, чи десь там колись вже засвітились в армії, чи "жребій так випав". Тоді буде відповідальне(у суспільно-громадському житті), більш-менш мотивоване суспільство
Було б прикольно роздати опитувальник серед 1 000 000 захисників
Я б серед захисників, і тільки серед захинсників, проводив опитування про умови закінчення війни
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fox767676
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Додано: Суб 26 сер, 2023 20:24
А як взнати хто зрадник?
fox767676 написав:
Я б серед захисників, і тільки серед захинсників, проводив опитування про умови закінчення війни
Зрадник той хто першим запропонує домовлятись....
Класика Хресний Батько....
То як і далі пропонуєте проводити опитування, подивитись в очі, зустрітись посередині
?
Це тільки примітивні долярчики думають що якщо зупинитись сьогодні - завтра можна буде витрачати зароблених 1,5 млн грн...
А насправді якщо вони тільки зупиняться - то через пару років їх жінки будуть згвалтовані, куплені хатинки розбомблені, а діти беззбройні будуть прообувати відбитись від ординської навали ( а беззбройні тому , що сьогодні долярчики на Хаймарсах...але як тільки вони зупиняться - Хаймерси заберуть і що залишиться?
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Додано: Суб 26 сер, 2023 20:27
fox767676 написав: fler написав:
После украинских атак страховка российских кораблей выросла до $1 млн за корабль, – Reuters. Теперь каждый рейс будет стоить на $200к дороже.
"У Путина кроме человеческого ресурса больше ничего нет. Экономики нет, ВПК нет, военные запасы исчерпаны", – Буданов
Главное из интервью главы ГУР:
▪️Без боевых действий вернуть Крым невозможно;
▪️Мы не держим полуостров под полным огневым контролем, но у нас есть возможность поразить любую часть Крыма;
▪️В Оленевке был уничтожен полный дивизион С-400 "Триумф", для замены придётся снять комплекс с другого направления;
▪️Наши удары по Крыму не меняют логистику россиян, но значительно усложняют деятельность всех войск РФ в том районе;
▪️У нас нет проблем с космической разведкой, через час мы уже знаем обстановку в любой точке;
▪️Массово с Крыма люди не выезжают, в основном выводят бизнес;
▪️Российские корабли перестали выходить дальше рейда Севастополя, морские дроны парализовали деятельность ЧФ РФ;
▪️Представители ФСБ любыми способами пытаются перевестись из Крыма в РФ (взятки, по связям, идут на понижение должности) – это лучший показатель;
▪️Путина, которого все привыкли воспринимать, последний раз видели 26 июня 2022 года.
Буданов гонит ипсо для рашкованов, украинцам вредно - ложные и завышенные ожидания формируются
Це як з ракетами, які давно закінчилися ... як і кава в Криму
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Додано: Суб 26 сер, 2023 20:38
budivelnik написав:
А як взнати хто зрадник?
fox767676 написав:
Я б серед захисників, і тільки серед захинсників, проводив опитування про умови закінчення війни
Зрадник той хто першим запропонує домовлятись....
Класика Хресний Батько....
То як і далі пропонуєте проводити опитування, подивитись в очі, зустрітись посередині
?
Це тільки примітивні долярчики думають що якщо зупинитись сьогодні - завтра можна буде витрачати зароблених 1,5 млн грн...
А насправді якщо вони тільки зупиняться - то через пару років їх жінки будуть згвалтовані, куплені хатинки розбомблені, а діти беззбройні будуть прообувати відбитись від ординської навали ( а беззбройні тому , що сьогодні долярчики на Хаймарсах...але як тільки вони зупиняться - Хаймерси заберуть і що залишиться?
А чого ви одразу вирішили що армія буде за очі та середину? А якщо буде - можете до неї інкорпоруватися у якості повноправного бійця, провести роз'яснувальну роботу. Дуже гарний насправді стимул та заохочення. Я розумію податки, то-се, але у данному випадку саме безпосередня участь має значно більшу вагу.
Зараз вже дискусії пішли про вибори, "а як провести коли 10 млн за кордоном?"
Та ніяк не треба звертати уваги на тих. В Україні - голосуй, референдуми про екзистенційні питання - армії окрему квоту.
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fox767676
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