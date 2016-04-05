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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 сер, 2023 21:02
flyman написав: fox767676 написав:
Зараз вже дискусії пішли про вибори, "а як провести коли 10 млн за кордоном?"
Та ніяк не треба звертати уваги на тих.
Вони вже "проголосували ногами", що ще від них потрібно?
Треба привести до ладу закондовавство, яке дає право голосу пмж-шникам.
Дуже зручне становище - маєш право голосувати, але не маєш обвязку служити.
Схоже як в гілці про нерухомість, у якогост блатного "реус" є право на калаш, а до армії не йде. Так ви чи калаш відберіть, чи до армії женить
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 26 сер, 2023 21:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 21:03
Успіх написав:
як мінімум має бути миттєвий вступ до НАТО
Це хіба доведеться брати Будапешт, щоб Орбан підписав.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 21:07
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:
Зараз вже дискусії пішли про вибори, "а як провести коли 10 млн за кордоном?"
Та ніяк не треба звертати уваги на тих.
Вони вже "проголосували ногами", що ще від них потрібно?
Треба привести до ладу закондовавство, яке дає право голосу пмж-шникам.
Дуже зручне становище - маєш право голосувати, але не маєш обвязку служити.
Схоже як в гілці про нерухомість, у якогост блатного "реус" є право на калаш, а до армії не йде. Так ви чи калаш відберіть, чи до армії женить
Цікава ситуація в Модові.
Там всі хто за "еувропейські цінності" виїхали в Еуропу, а залишилася так звана "увата". І от "еуропецт" голосуванням "уаті" створюють "Еуропу", а "увата" не понімає благих намірів створити "еуропейський рай" і майданить.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 21:11
fox767676 написав:
В основном старпьори 45+ з непідробленими цирозами печені
...і не тільки печінки, але і з купою інших болячок...
Але всім ВЛК це до "жіночого статевого органу")) - всім нас#рати на чужі проблеми/болячки...
fox767676 написав:
Балбєси з наліваєк хай тримають економічний фронт, відбудовують країну
От нащо ви так? Зараз будівельник образиться на таке
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Додано: Суб 26 сер, 2023 21:13
lapay написав: fox767676 написав:
Я б серед захисників, і тільки серед захинсників, проводив опитування про умови закінчення війни
Коли це в армії з'явилась демократія? Ніяких умов закінчення війни немає, ніяких перемовин з фюрером не буде. Свою конституцію, з новими землями, він може почепити в своєму сортирі - там їй найкраще змстосування.
Все вирішується на полі бою. Коли за кожну сотку захопленої кацапами, чи визволеної від орків, території, треба заплатити людським життям, тоді і виникнуть об'єктивні умови для перемир'я. Перемир'я без якихось обмежень для внутрішньої чи зовнішньої політики.
Де саме пройде демаркаційна лінія, поки ніхто не знає. Для нас буде перемогою, якщо вийдемо на лінію 2021.
P.S. На початок війни в США був запас в 2.5 млн снарядів, в Раші 35 млн. На поточний контрнаступ партнери вишкрібали снаряди по всьому світу. Ми і так вже стрибнули вище голови, якщо вийдемо на берег Азовського моря, то це буде диво. Але дива трапляються...
Ну ваш погляд гадаю набагато ближче до армійсьского, ніж у домогосподарок в екзилі з їх "1991 і торби для репарацій я вже пошила". Зрозуміло що все обмежене коридором варіантів, але треба викреслити з громадської думки явно безвідповідальних і недотичних.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 21:16
Denik написав:
[
Так що призов буде йти постійно. За жеребом обирати теж така собі думка. Це було припустимо під час 2 світової. Зараз все складніше. Треба спочатку вигрібти тих, хто служив та офіцерів запасу. Далі - тих, хто з технічною/ІТ освітою, бо армія то постійна робота з залізяками та інформацією. Тих, хто по посадках, що сидять лише з АК-74/РПГ насправді дуже мало.
Стандартний комплект на тактичному рівні рано чи пізно складатиме:
- захищену рацію;
- проводний зв'язок;
- ноутбуки-планшети;
- систему спостереження, в тому числі нічну;
- квадракоптер;
- систему енергоживлення;
- нічні приціли;
- РЕБ проти ворожих дронів;
- систему глушіння GPS.
- Старлінк;
умовного вантажника з магазину/офіціанта за це все працювати не посадиш.
Яка ваша думка щодо застосування рф тактичної ядерки ("малої"). Коли у них скінчаться арт снаряди, а треба бути "випалювати" великі площі...
"Принципово страшного" в застосуванні ядерки немає, головне щоб відбувся повний термоядерний синтез
.
Але у світі ще не було випадків коли ракету з ядерною бойовою головкою, збиває ППО.
Бо таким чином може не відбутись темоядерного синтезу, і отримаємо "дуже брудний осад".
Теоретично можливо це і є перепоною для застосування тактичної ядерної зброї рф.
Але якщо брати до уваги їх вислів, що ядерна країна ніколи не може програти у не ядерної..
На вашу думку,ймовірність застосування рф ядерної зброї на території України?
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Додано: Суб 26 сер, 2023 21:39
Успіх написав:
В основном старпьори 45+ з непідробленими цирозами печені ...і не тільки печінки, але і з купою інших болячок...
Але всім ВЛК це до "жіночого статевого органу")) - всім нас#рати на чужі проблеми/болячки...
Трохи більше місяця в "учебку" під .ерніговим прибули мобілізовані, середній вік 53 роки!. Дивлячи в їх очі хочеться плакати..немає слів
Один чоловік за місяць три
рази втрачав свідомість.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 21:42
maza5 написав:
Яка ваша думка щодо застосування рф тактичної ядерки ("малої"). Коли у них скінчаться арт снаряди, а треба бути "випалювати" великі площі...
Але якщо брати до уваги їх вислів, що ядерна країна ніколи не може програти у не ядерної..
На вашу думку,ймовірність застосування рф ядерної зброї на території України?
Скоріше не застосують, бо знають, що це матиме наслідки для них. До речі,
"Один з трьох пуйловських літаків з ядерною кнопкою (Ту-214ПУ з номером RA-64517) від вчорашнього вечора припаркований у Сочі." Нагадаю, що у пуйла запланована там зустріч з Ердоганом.
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Додано: Суб 26 сер, 2023 21:42
maza5 написав: Успіх написав: fox767676 написав:
В основном старпьори 45+ з непідробленими цирозами печені
...і не тільки печінки, але і з купою інших болячок...
Але всім ВЛК це до "жіночого статевого органу")) - всім нас#рати на чужі проблеми/болячки...
Трохи більше місяця в "учебку" під .ерніговим прибули мобілізовані, середній вік 53 роки!. Дивлячи в їх очі хочеться плакати..немає слів
Один чоловік за місяц три
рази втрачав свідомість.
одинвисокопосадовець написав:У нас жодного дня мобілізація не припинялася, але вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань, ми спокійно робимо цю справу.
Коли мені було 22 роки, після півроку невдалих пошуків роботи, я пішов до військомату в абсолютно пофігістичному настрою, типа якщо заберуть то заберуть,
сержантом може стану. Але на влк спіткнувся на психіатрії - занадо агресивний виявився, далі вже щвиденько знайшли інші болячки. чого зараз так бережуть молодь за рахунок людей що мають неабиякий безперевний трудовий стаж, і вже низький гормональний фон, не розумію
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Додано: Суб 26 сер, 2023 22:17
maza5 написав:
Трохи більше місяця в "учебку" під .ерніговим прибули мобілізовані, середній вік 53 роки!. Дивлячи в їх очі хочеться плакати..немає слів
Один чоловік за місяць три рази втрачав свідомість.
Тут я люблю свої "сни" розказувати))
І, так як про наших не личить/не на часі писати таке - то нехай буде, що мені насилось про орків)) - що то там, в орків привезли "новеньких", з яких двоє на наступний день пішли в жорсткий запой/пообсикали матраси під собою... отримали по 2-3протоколи... потім стали бухати "помірно"))
А недавно, знову до орків(ні в якому разі не подумайте що до нас - такого в нас просто бути не може)) ) привезли "новенького" з закритою формою туберкульозу!
Ну а те що там - ТІЛЬКИ в орків)) - 5% особового складу періодично просто кидає(епілептичний приступ) від зловживання оковитою, це вже як правило...
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