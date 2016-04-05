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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 26 сер, 2023 23:55
Hotab
Хай Бог береже!!!
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Додано: Нед 27 сер, 2023 03:26
fox767676 написав:
.........
Стосовно кордонів 1991 - потрібно продемонструвати перевагу України мешканцям давноокупованих територій, щоб вони сами робили якісь кроки. А залізною рукою гнати їх до щастя то дорого і непередбачувано
Здесь на форуме так и планируют.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 03:29
Slon_Nosov написав: Прораб написав:
Голосував за Порошенка це показник всеосяжної мудрості?
Так, бо під час бойових дій в країні голосувати за актора можуть лише недалекі люди.
Яким що Томос, що термос, або безвіз однаково байдуже... Хотіли по-приколу, а тепер не знають як збігти з України.
Чувак закидав пороху за "Бої увійшли в історію під назвою “Іловайський котел”. Українська армія втратила 366 воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон."
Зараз засекретив наши втрати, тому що при діючому вони жахливі...
При минулому на Україну наступала 300-тис (чи скільки там) армія?
Не сравнивайте что-то с пальцем.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 03:33
Вот поэтому стоит поаккуратнее с обзываниями.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 04:15
maza5 написав:
.........
"Принципово страшного" в застосуванні ядерки немає, головне щоб відбувся повний термоядерний синтез
.
........
Для начала стоит разобраться с синтезом и распадом.
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