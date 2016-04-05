fox767676 написав:......... Стосовно кордонів 1991 - потрібно продемонструвати перевагу України мешканцям давноокупованих територій, щоб вони сами робили якісь кроки. А залізною рукою гнати їх до щастя то дорого і непередбачувано
andrijk777 написав:.......... *були часи на цьому форумі коли я людей обзивав "агентами Кремля", а мене у відповідь обзивали патріотом. Тепер мене обзивають "агентом Кремля", а я у відповідь обзиваю людей патріотами.
maza5 написав:......... "Принципово страшного" в застосуванні ядерки немає, головне щоб відбувся повний термоядерний синтез. ........
Для начала стоит разобраться с синтезом и распадом.
Ми тут докторську захищаємо, чи щось не так? Чи для вас принципово важно синтез чи розпад? https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF% ... 1%8B%D0%B2 Я́дерный взрыв — процесс высвобождения большого количества тепловой и лучистой энергии в результате неуправляемой цепной ядерной реакции деления (или термоядерного синтеза в случае термоядерного взрыва) за очень малый промежуток времени. Я́дерное ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва. Действие ядерного оружия основано на использовании энергии взрыва ядерного взрывного устройства, высвобождающейся в результате неуправляемой лавинообразно протекающей цепной реакции деления тяжёлых ядер и/или реакции термоядерного синтеза.