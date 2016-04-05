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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4927492849294930>
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 23:55

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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 03:26

  fox767676 написав:.........
Стосовно кордонів 1991 - потрібно продемонструвати перевагу України мешканцям давноокупованих територій, щоб вони сами робили якісь кроки. А залізною рукою гнати їх до щастя то дорого і непередбачувано

Здесь на форуме так и планируют.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 03:29

  Slon_Nosov написав:
  Прораб написав:Голосував за Порошенка це показник всеосяжної мудрості?


Так, бо під час бойових дій в країні голосувати за актора можуть лише недалекі люди.
Яким що Томос, що термос, або безвіз однаково байдуже... Хотіли по-приколу, а тепер не знають як збігти з України. :cry:

Чувак закидав пороху за "Бої увійшли в історію під назвою “Іловайський котел”. Українська армія втратила 366 воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон."

Зараз засекретив наши втрати, тому що при діючому вони жахливі...

При минулому на Україну наступала 300-тис (чи скільки там) армія?
Не сравнивайте что-то с пальцем.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 03:33

  andrijk777 написав:..........
*були часи на цьому форумі коли я людей обзивав "агентами Кремля", а мене у відповідь обзивали патріотом. Тепер мене обзивають "агентом Кремля", а я у відповідь обзиваю людей патріотами. :D :D :D :D

Вот поэтому стоит поаккуратнее с обзываниями.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 04:15

  maza5 написав:.........
"Принципово страшного" в застосуванні ядерки немає, головне щоб відбувся повний термоядерний синтез.
........

Для начала стоит разобраться с синтезом и распадом.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 05:51

  ЛАД написав:
  maza5 написав:.........
"Принципово страшного" в застосуванні ядерки немає, головне щоб відбувся повний термоядерний синтез.
........

Для начала стоит разобраться с синтезом и распадом.

Ми тут докторську захищаємо, чи щось не так? Чи для вас принципово важно синтез чи розпад?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF% ... 1%8B%D0%B2
Я́дерный взрыв — процесс высвобождения большого количества тепловой и лучистой энергии в результате неуправляемой цепной ядерной реакции деления (или термоядерного синтеза в случае термоядерного взрыва) за очень малый промежуток времени.
Я́дерное ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.
Действие ядерного оружия основано на использовании энергии взрыва ядерного взрывного устройства, высвобождающейся в результате неуправляемой лавинообразно протекающей цепной реакции деления тяжёлых ядер и/или реакции термоядерного синтеза.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:( ні на кого покластися не можна. А згодом нам це ще пригадають "ви так ще й не навчились воювати за стандартами нато"

"Якби ми слухали порад західних експертів, нас усіх би вбили у перший тиждень наступу" - екскомандир "Айдару"
21:14, 26.08.23

Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий
Євген Дикий пояснив, що було б, якби військові ЗСУ наступали по західних доктринах.
Спроба дотриматися доктрин західних експертів без таких ресурсів, які є у Заходу, просто призвела б до того, що російські окупанти нас усіх би вбили у перший тиждень наступу.
Про це заявив колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий в ефірі марафону 26 серпня.

"Оці всі політологи і дипломати – я не можу не згадати… в одній з пісень "ДДТ" було таке формулювання: "он отделает любого теоретика кунг-фу". Так оці "теоретики кунг-фу", які навіть їхні війни, дуже відмінні від наших, але вони навіть ці війни бачили лише по "ящику". Таку ж війну, як у нас, бачили тільки їхні дідусі під час Другої світової і Корейської, після того в принципі в їхніх суспільствах ніхто таку війну не воював. Достатньо вже відомо, що в перші дні великого нашого наступу ми таки спробували трошки робити так, як вони нас навчали, але виявилося, що те, як вони нас навчали, передбачає абсолютну перевагу в повітрі, а от її нам, м’яко кажучи, зовсім не дали, її немає навіть досі. Перевага росіян – в 10-12 разів по авіації. Відповідно, нам довелось повністю перебудовувати взагалі всю свою стратегію під ті жорсткі реалії, які є. Коли нам пообіцяли зброї як на дві американських дивізії, реально доїхало приблизно як на одну мехбригаду, все решта – досі лишається в процесі... А небо – у росіян, перевага в "арті" – у росіян. Враховуючи ці реалії, ми почали свій наступ і звичайно ведемо его тепер так, як ми самі вирахували", - наголосив він.

Євген Дикий наголошує, що неможливо воювати в цих умовах з тим озброєнням, що зараз має наша армія, щоб все ж таки максимально зберегти своїх людей.
"Бо спроба дотриматися їхніх доктрин (західних експертів - ред.) без їхніх ресурсів просто призвела б до того, що нас всіх би вбили в перший тиждень наступу", - резюмував військовий аналітик.

Нагадаємо, раніше екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий попереджав про небезпеку чеченського сценарію для України.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 27 сер, 2023 08:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 08:46

  maza5 написав:
  Успіх написав:В основном старпьори 45+ з непідробленими цирозами печені ...і не тільки печінки, але і з купою інших болячок...
Але всім ВЛК це до "жіночого статевого органу")) - всім нас#рати на чужі проблеми/болячки...

Трохи більше місяця в "учебку" під .ерніговим прибули мобілізовані, середній вік 53 роки!. Дивлячи в їх очі хочеться плакати..немає слів :?
Один чоловік за місяць три рази втрачав свідомість.

може це резерв на ротацію бригад оборонної лінії від Орбана
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:02

Підходимо до того, що всі хочуть контракту армію!

Дивись з 7-ї хвилини...
https://youtu.be/cGMZy0PCZsk?si=-xdEXW621xIOSLwj
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:08

  Успіх написав:Дивись з 7-ї хвилини...
https://youtu.be/cGMZy0PCZsk?si=-xdEXW621xIOSLwj

15 тис. мотивованих бійців (не мобілізованих бомжів) взяли РнД (штаб армії), за добу проїхало біля 1000 км, по дорозі взяло кілька обл. центрів і зупинилися в 100 км від Мск.
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