fox767676 написав:......... Стосовно кордонів 1991 - потрібно продемонструвати перевагу України мешканцям давноокупованих територій, щоб вони сами робили якісь кроки. А залізною рукою гнати їх до щастя то дорого і непередбачувано
andrijk777 написав:.......... *були часи на цьому форумі коли я людей обзивав "агентами Кремля", а мене у відповідь обзивали патріотом. Тепер мене обзивають "агентом Кремля", а я у відповідь обзиваю людей патріотами.
maza5 написав:......... "Принципово страшного" в застосуванні ядерки немає, головне щоб відбувся повний термоядерний синтез. ........
Для начала стоит разобраться с синтезом и распадом.
Ми тут докторську захищаємо, чи щось не так? Чи для вас принципово важно синтез чи розпад? https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF% ... 1%8B%D0%B2 Я́дерный взрыв — процесс высвобождения большого количества тепловой и лучистой энергии в результате неуправляемой цепной ядерной реакции деления (или термоядерного синтеза в случае термоядерного взрыва) за очень малый промежуток времени. Я́дерное ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва. Действие ядерного оружия основано на использовании энергии взрыва ядерного взрывного устройства, высвобождающейся в результате неуправляемой лавинообразно протекающей цепной реакции деления тяжёлых ядер и/или реакции термоядерного синтеза.
ні на кого покластися не можна. А згодом нам це ще пригадають "ви так ще й не навчились воювати за стандартами нато"
"Якби ми слухали порад західних експертів, нас усіх би вбили у перший тиждень наступу" - екскомандир "Айдару" 21:14, 26.08.23
Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий Євген Дикий пояснив, що було б, якби військові ЗСУ наступали по західних доктринах. Спроба дотриматися доктрин західних експертів без таких ресурсів, які є у Заходу, просто призвела б до того, що російські окупанти нас усіх би вбили у перший тиждень наступу. Про це заявив колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий в ефірі марафону 26 серпня.
"Оці всі політологи і дипломати – я не можу не згадати… в одній з пісень "ДДТ" було таке формулювання: "он отделает любого теоретика кунг-фу". Так оці "теоретики кунг-фу", які навіть їхні війни, дуже відмінні від наших, але вони навіть ці війни бачили лише по "ящику". Таку ж війну, як у нас, бачили тільки їхні дідусі під час Другої світової і Корейської, після того в принципі в їхніх суспільствах ніхто таку війну не воював. Достатньо вже відомо, що в перші дні великого нашого наступу ми таки спробували трошки робити так, як вони нас навчали, але виявилося, що те, як вони нас навчали, передбачає абсолютну перевагу в повітрі, а от її нам, м’яко кажучи, зовсім не дали, її немає навіть досі. Перевага росіян – в 10-12 разів по авіації. Відповідно, нам довелось повністю перебудовувати взагалі всю свою стратегію під ті жорсткі реалії, які є. Коли нам пообіцяли зброї як на дві американських дивізії, реально доїхало приблизно як на одну мехбригаду, все решта – досі лишається в процесі... А небо – у росіян, перевага в "арті" – у росіян. Враховуючи ці реалії, ми почали свій наступ і звичайно ведемо его тепер так, як ми самі вирахували", - наголосив він.
Євген Дикий наголошує, що неможливо воювати в цих умовах з тим озброєнням, що зараз має наша армія, щоб все ж таки максимально зберегти своїх людей. "Бо спроба дотриматися їхніх доктрин (західних експертів - ред.) без їхніх ресурсів просто призвела б до того, що нас всіх би вбили в перший тиждень наступу", - резюмував військовий аналітик.
Нагадаємо, раніше екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий попереджав про небезпеку чеченського сценарію для України.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 27 сер, 2023 08:49, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:В основном старпьори 45+ з непідробленими цирозами печені ...і не тільки печінки, але і з купою інших болячок... Але всім ВЛК це до "жіночого статевого органу")) - всім нас#рати на чужі проблеми/болячки...
Трохи більше місяця в "учебку" під .ерніговим прибули мобілізовані, середній вік 53 роки!. Дивлячи в їх очі хочеться плакати..немає слів Один чоловік за місяць три рази втрачав свідомість.
може це резерв на ротацію бригад оборонної лінії від Орбана