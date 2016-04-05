Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Нед 27 сер, 2023 11:14
flyman написав:
15 тис. мотивованих бійців (не мобілізованих бомжів) взяли РнД (штаб армії), за добу проїхало біля 1000 км, по дорозі взяло кілька обл. центрів і зупинилися в 100 км від Мск
Не забувайте, що в них був "дах", який сприяв
Дюрі-бачі
Повідомлень: 1248
З нами з: 29.07.22
Подякував: 152 раз.
Подякували: 132 раз.
Профіль
Додано: Нед 27 сер, 2023 11:26
ЛАД написав: Slon_Nosov написав: Прораб написав:
Голосував за Порошенка це показник всеосяжної мудрості?
Так, бо під час бойових дій в країні голосувати за актора можуть лише недалекі люди.
Яким що Томос, що термос, або безвіз однаково байдуже... Хотіли по-приколу, а тепер не знають як збігти з України.
Чувак закидав пороху за "Бої увійшли в історію під назвою “Іловайський котел”. Українська армія втратила 366 воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон."
Зараз засекретив наши втрати, тому що при діючому вони жахливі...
При минулому на Україну наступала 300-тис (чи скільки там) армія?
Не сравнивайте что-то с пальцем.
Армія стояла під нашими кордонами з 2014, про що час від часу повідомляли кляті порохоботи, а ви ржали "а то путин нападет".
Результат отримали.
Schmit
Повідомлень: 3769
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
Профіль
Додано: Нед 27 сер, 2023 11:29
От дивіться - сам "єдиний квартал" з самого початку виступу висміює барабани, яйця і різні тендири в прозоро!
https://youtu.be/jGk9mpOsL7Y?si=TuKptPy23QURHvZ5
Успіх
Повідомлень: 5244
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 827 раз.
Профіль
3
7
1
1
Додано: Нед 27 сер, 2023 11:37
Успіх написав:
1. Долярчики кажуть - ми вже тут ПІВТОРА РОКИ - ПІДМІНІТЬ нас!!! А далі собі воюйте хоч до кордонів 91го, а хоч до Курильських островів!))
Долярчиків звичайно треба почути...але тільки тих хто з 2014 по 2022 не лазив по пірамідам і не скавучав про проблеми на базарі...
Бо в противному разі у тих хто з 2014 по 2022 рік виникне відразу зустрічне запитання
А чого ти нас не хотів поміняти в попередніх 8 років?
При чому нам платили по 20 000 і нічого ми не плакались і не скавчали.
budivelnik
Повідомлень: 26455
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2933 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1489
119231
6076
495692
1
6048
Вів 05 кві, 2016 11:03 Bukka