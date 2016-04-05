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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4928492949304931>
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:15 тис. мотивованих бійців (не мобілізованих бомжів) взяли РнД (штаб армії), за добу проїхало біля 1000 км, по дорозі взяло кілька обл. центрів і зупинилися в 100 км від Мск

Не забувайте, що в них був "дах", який сприяв
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:26

  ЛАД написав:
  Slon_Nosov написав:
  Прораб написав:Голосував за Порошенка це показник всеосяжної мудрості?


Так, бо під час бойових дій в країні голосувати за актора можуть лише недалекі люди.
Яким що Томос, що термос, або безвіз однаково байдуже... Хотіли по-приколу, а тепер не знають як збігти з України. :cry:

Чувак закидав пороху за "Бої увійшли в історію під назвою “Іловайський котел”. Українська армія втратила 366 воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон."

Зараз засекретив наши втрати, тому що при діючому вони жахливі...

При минулому на Україну наступала 300-тис (чи скільки там) армія?
Не сравнивайте что-то с пальцем.

Армія стояла під нашими кордонами з 2014, про що час від часу повідомляли кляті порохоботи, а ви ржали "а то путин нападет".
Результат отримали, але розуміння, що накоїли, у більшості досі нема, тому біда буде і надалі.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 27 сер, 2023 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:29

Тобто - всі все бачать!!!

От дивіться - сам "єдиний квартал" з самого початку виступу висміює барабани, яйця і різні тендири в прозоро!
https://youtu.be/jGk9mpOsL7Y?si=TuKptPy23QURHvZ5
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:1. Долярчики кажуть - ми вже тут ПІВТОРА РОКИ - ПІДМІНІТЬ нас!!! А далі собі воюйте хоч до кордонів 91го, а хоч до Курильських островів!))
Долярчиків звичайно треба почути...але тільки тих хто з 2014 по 2022 не лазив по пірамідам і не скавучав про проблеми на базарі...
Бо в противному разі у тих хто з 2014 по 2022 рік виникне відразу зустрічне запитання
А чого ти нас не хотів поміняти в попередніх 8 років?
При чому нам платили по 20 000 і нічого ми не плакались і не скавчали.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 12:22

Тож, давай не викручуйся, а ходи сюди - підмінити!

  budivelnik написав:
  Успіх написав:1. Долярчики кажуть - ми вже тут ПІВТОРА РОКИ - ПІДМІНІТЬ нас!!! А далі собі воюйте хоч до кордонів 91го, а хоч до Курильських островів!))
Долярчиків звичайно треба почути...але тільки тих хто з 2014 по 2022 не лазив по пірамідам і не скавучав про проблеми на базарі...
Бо в противному разі у тих хто з 2014 по 2022 рік виникне відразу зустрічне запитання
А чого ти нас не хотів поміняти в попередніх 8 років?
При чому нам платили по 20 000 і нічого ми не плакались і не скавчали.
А тут буде відповідь надзвичайно чесна!
"Обмежено придатний у військових час" - пише у довідці Успіха!
А так, як тоді це рахувалось АТО/ОСС - то я і НЕ підлягав мобілізації на той час! 8)

Та й тоді - крім пару гарячих місяців типу Дебальцева/Іловайська - загалом тих 8р. був "дитячий лєпєт на поляні" порівняно з теперішньою повномасштабною війною!!!
І це☝️ - не я видумав, а це так АТОвці кажуть!(що це не до порівняння! Це - "небо і земля!" - теперішня війна)
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 12:28

  ЛАД написав:
  maza5 написав:.........
"Принципово страшного" в застосуванні ядерки немає, головне щоб відбувся повний термоядерний синтез.
........

Для начала стоит разобраться с синтезом и распадом.

Для початку треба дійти хоч б до Мелітополя. Хочя холява наполягав що навіть з Севастополь нічого не буде
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 12:42

Успіх це не смішно(про барабани), а о це "зовсім не весело"

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І це☝️ - не я видумав, а це так АТОвці кажуть!(що це не до порівняння! Це - "небо і земля!" - теперішня війна)


якщо мова про 2016-2021, то так, окрім Мар'янки (де було задіяно приблизно рота вс)
не було суттєвих БД...
а в 2014 було дійсно важко, тому що армія не мала нічого окрім АК47 (умовно)перші місяці
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 12:49

Знищено військового рф, який віддав наказ ОБСТРІЛЯТИ Чернігів 19 серпня, – мілітарі-блогер Джемаль.

- Він повідомив, що за родиною російського полковника стежили на території рф. Щойно чоловік разом з дружиною та дорослим сином-військовим вийшли з дому і сіли у авто – їх почали переслідувати.
- «Були знищені всі троє в машині. Їх зустріли біля дому. Вони вийшли, сіли в машину і доїхали лише до першого світлофора, де в них випустили щонайменше три обойми», – сказано на відео.

Поки інформація офіційно не підтверджена. Але хочеться вірити, що російська мерзота отримала по заслугах
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:якщо мова про 2016-2021, то так, окрім Мар'янки (де було задіяно приблизно рота вс)
не було суттєвих БД...

Тим не менше тільки з військової частини, що дислокована в моєму містечку, за цей період більше 30 загиблих, так ще і не впевнений, що всіх вказали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%B4%D0%B8
Тому дуркувати ну зовсім не варто було.
Ой+
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