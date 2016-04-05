Прораб написав:Голосував за Порошенка це показник всеосяжної мудрості?
Так, бо під час бойових дій в країні голосувати за актора можуть лише недалекі люди. Яким що Томос, що термос, або безвіз однаково байдуже... Хотіли по-приколу, а тепер не знають як збігти з України.
Чувак закидав пороху за "Бої увійшли в історію під назвою “Іловайський котел”. Українська армія втратила 366 воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон."
Зараз засекретив наши втрати, тому що при діючому вони жахливі...
При минулому на Україну наступала 300-тис (чи скільки там) армія? Не сравнивайте что-то с пальцем.
Армія стояла під нашими кордонами з 2014, про що час від часу повідомляли кляті порохоботи, а ви ржали "а то путин нападет". Результат отримали, але розуміння, що накоїли, у більшості досі нема, тому біда буде і надалі.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 27 сер, 2023 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:1. Долярчики кажуть - ми вже тут ПІВТОРА РОКИ - ПІДМІНІТЬ нас!!! А далі собі воюйте хоч до кордонів 91го, а хоч до Курильських островів!))
Долярчиків звичайно треба почути...але тільки тих хто з 2014 по 2022 не лазив по пірамідам і не скавучав про проблеми на базарі... Бо в противному разі у тих хто з 2014 по 2022 рік виникне відразу зустрічне запитання А чого ти нас не хотів поміняти в попередніх 8 років? При чому нам платили по 20 000 і нічого ми не плакались і не скавчали.
Успіх написав:1. Долярчики кажуть - ми вже тут ПІВТОРА РОКИ - ПІДМІНІТЬ нас!!! А далі собі воюйте хоч до кордонів 91го, а хоч до Курильських островів!))
Долярчиків звичайно треба почути...але тільки тих хто з 2014 по 2022 не лазив по пірамідам і не скавучав про проблеми на базарі... Бо в противному разі у тих хто з 2014 по 2022 рік виникне відразу зустрічне запитання А чого ти нас не хотів поміняти в попередніх 8 років? При чому нам платили по 20 000 і нічого ми не плакались і не скавчали.
А тут буде відповідь надзвичайно чесна! "Обмежено придатний у військових час" - пише у довідці Успіха! А так, як тоді це рахувалось АТО/ОСС - то я і НЕ підлягав мобілізації на той час!
Та й тоді - крім пару гарячих місяців типу Дебальцева/Іловайська - загалом тих 8р. був "дитячий лєпєт на поляні" порівняно з теперішньою повномасштабною війною!!! І це☝️ - не я видумав, а це так АТОвці кажуть!(що це не до порівняння! Це - "небо і земля!" - теперішня війна)
Знищено військового рф, який віддав наказ ОБСТРІЛЯТИ Чернігів 19 серпня, – мілітарі-блогер Джемаль.
- Він повідомив, що за родиною російського полковника стежили на території рф. Щойно чоловік разом з дружиною та дорослим сином-військовим вийшли з дому і сіли у авто – їх почали переслідувати. - «Були знищені всі троє в машині. Їх зустріли біля дому. Вони вийшли, сіли в машину і доїхали лише до першого світлофора, де в них випустили щонайменше три обойми», – сказано на відео.
Поки інформація офіційно не підтверджена. Але хочеться вірити, що російська мерзота отримала по заслугах