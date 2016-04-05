Додано: Нед 27 сер, 2023 13:48

Успіх написав: budivelnik написав: Успіх написав: 1. Долярчики кажуть - ми вже тут ПІВТОРА РОКИ - ПІДМІНІТЬ нас!!! А далі собі воюйте хоч до кордонів 91го, а хоч до Курильських островів!)) 1. Долярчики кажуть - ми вже тут ПІВТОРА РОКИ - ПІДМІНІТЬ нас!!! А далі собі воюйте хоч до кордонів 91го, а хоч до Курильських островів!)) Долярчиків звичайно треба почути...але тільки тих хто з 2014 по 2022 не лазив по пірамідам і не скавучав про проблеми на базарі...

Бо в противному разі у тих хто з 2014 по 2022 рік виникне відразу зустрічне запитання

А чого ти нас не хотів поміняти в попередніх 8 років?

При чому нам платили по 20 000 і нічого ми не плакались і не скавчали. Долярчиків звичайно треба почути...але тільки тих хто з 2014 по 2022 не лазив по пірамідам і не скавучав про проблеми на базарі...Бо в противному разі у тих хто з 2014 по 2022 рік виникне відразу зустрічне запитанняПри чому нам платили по 20 000 і нічого ми не плакались і не скавчали. А тут буде відповідь надзвичайно чесна!

"Обмежено придатний у військових час" - пише у довідці Успіха!

А так, як тоді це рахувалось АТО/ОСС - то я і НЕ підлягав мобілізації на той час!



Та й тоді - крім пару гарячих місяців типу Дебальцева/Іловайська - загалом тих 8р. був "дитячий лєпєт на поляні" порівняно з теперішньою повномасштабною війною!!!

І це☝️ - не я видумав, а це так АТОвці кажуть!(що це не до порівняння! Це - "небо і земля!" - теперішня війна) А тут буде відповідь надзвичайно чесна!"Обмежено придатний у військових час" - пише у довідці Успіха!А так, як тоді це рахувалось АТО/ОСС - то я і НЕ підлягав мобілізації на той час!Та й тоді - крім пару гарячих місяців типу Дебальцева/Іловайська - загалом тих 8р. був "дитячий лєпєт на поляні" порівняно з теперішньою повномасштабною війною!!!І це☝️ - не я видумав, а це так АТОвці кажуть!(що це не до порівняння! Це - "небо і земля!" - теперішня війна)

Твоїх 4 класи церковно-прихідської школи не дають тобі можливості зрозумітиПерше - ти 8 років був бізнесменом і постійно шукав халяви+ неефективно вклав зароблені гроші чим перетворим себе на банкрута , який не може далі розвивати бізнесДруге - перехід війни з пасивної в активну фазу привів до твоєї мобілізації ..яка ПЕРЕТВОРИЛА тебе з невдахи/пірамідщики в поважного воїна ЗСУ з доходом в 2-3 рази вищим ніж ти мав за попередні 8 років..але ти знову невдоволений і скавучишТретє - війна протягнеться ще максимум рік..і ти вийшовши на цивільні хліба знову почнеш скиглити , бо на твою думку тебе ,героя війни знову недооцінили бо отримані на фронті 1,5 млн ти знову просреш в якійсь піраміді і не зможеш ще як мінімум 30 років конкурувати з іншими бізнесменами...То може подумаєшМоже варто піти в Церкву і поставити свічку за те що тобі примітивному неадеквату вже 10 рік вдається бути з доходами і твоя сімя не прокляла девятикласника і не пішла до кращого/розумнішого/позитивнішого?ЗапамятайСкільки тобі виділено - стільки й проживешАле є різницяБудеш нити - проживеш невдахоюБудеш казати що тобі повезло - проживеш фартовим...ПСДумаю що все одно долярчики не зрозуміють як би хто не старавя...Відсутність знань - веде до неможливості аналізуА без аналізу зрозуміти хто ти і як живеш - не можливо.