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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4929493049314932>
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:така собі варіація. тобто хтось в 18 років прослизнув щоб не служити і використав 2 роки свого життя на свій розвиток а той в кого забрали 2 роки в молодості і тепер повинен піти?

Я ж пишу - спочатку. Військові колективи створюють та формують її основу люди з військовою дисципліною. Потім якщо в цю систему вливати по 10-15% цивільних кожні півроку, то це аж ніяк не вплине на дисципліну навички і все інше.
Не буде ніякого розброду та шатанія.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:15 тис. мотивованих бійців (не мобілізованих бомжів) взяли РнД (штаб армії), за добу проїхало біля 1000 км, по дорозі взяло кілька обл. центрів і зупинилися в 100 км від Мск.

Хай би вони так спробували в'їхати в лінію оборони ЗСУ з РОПів та ВОПів, у якої є резерв та дроноарта.
Було б відео як з Київської області на початку, як колони, що зупинилися розстрілюють артою.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:48

  Успіх написав:
  budivelnik написав:
  Успіх написав:1. Долярчики кажуть - ми вже тут ПІВТОРА РОКИ - ПІДМІНІТЬ нас!!! А далі собі воюйте хоч до кордонів 91го, а хоч до Курильських островів!))
Долярчиків звичайно треба почути...але тільки тих хто з 2014 по 2022 не лазив по пірамідам і не скавучав про проблеми на базарі...
Бо в противному разі у тих хто з 2014 по 2022 рік виникне відразу зустрічне запитання
А чого ти нас не хотів поміняти в попередніх 8 років?
При чому нам платили по 20 000 і нічого ми не плакались і не скавчали.
А тут буде відповідь надзвичайно чесна!
"Обмежено придатний у військових час" - пише у довідці Успіха!
А так, як тоді це рахувалось АТО/ОСС - то я і НЕ підлягав мобілізації на той час! 8)

Та й тоді - крім пару гарячих місяців типу Дебальцева/Іловайська - загалом тих 8р. був "дитячий лєпєт на поляні" порівняно з теперішньою повномасштабною війною!!!
І це☝️ - не я видумав, а це так АТОвці кажуть!(що це не до порівняння! Це - "небо і земля!" - теперішня війна)
Твоїх 4 класи церковно-прихідської школи не дають тобі можливості зрозуміти
Перше - ти 8 років був бізнесменом і постійно шукав халяви+ неефективно вклав зароблені гроші чим перетворим себе на банкрута , який не може далі розвивати бізнес
Друге - перехід війни з пасивної в активну фазу привів до твоєї мобілізації ..яка ПЕРЕТВОРИЛА тебе з невдахи/пірамідщики в поважного воїна ЗСУ з доходом в 2-3 рази вищим ніж ти мав за попередні 8 років..але ти знову невдоволений і скавучиш
Третє - війна протягнеться ще максимум рік..і ти вийшовши на цивільні хліба знову почнеш скиглити , бо на твою думку тебе ,героя війни знову недооцінили бо отримані на фронті 1,5 млн ти знову просреш в якійсь піраміді і не зможеш ще як мінімум 30 років конкурувати з іншими бізнесменами...

То може подумаєш
Може варто піти в Церкву і поставити свічку за те що тобі примітивному неадеквату вже 10 рік вдається бути з доходами і твоя сімя не прокляла девятикласника і не пішла до кращого/розумнішого/позитивнішого?

Запамятай
Скільки тобі виділено - стільки й проживеш
Але є різниця
Будеш нити - проживеш невдахою
Будеш казати що тобі повезло - проживеш фартовим...

ПС
Думаю що все одно долярчики не зрозуміють як би хто не старавя...
Відсутність знань - веде до неможливості аналізу
А без аналізу зрозуміти хто ти і як живеш - не можливо.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:56

  Ой+ написав:
  prodigy написав:якщо мова про 2016-2021, то так, окрім Мар'янки (де було задіяно приблизно рота вс)
не було суттєвих БД...

Тим не менше тільки з військової частини, що дислокована в моєму містечку, за цей період більше 30 загиблих, так ще і не впевнений, що всіх вказали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%B4%D0%B8
Тому дуркувати ну зовсім не варто було.


втрати за період після "замирення" в Мінську були від 500 до 1000 на рік 2015-2020
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:втрати за період після "замирення" в Мінську були від 500 до 1000 на рік 2015-2020

Згідно з поіменними списками в Книзі Памяті
https://web.archive.org/web/20220311201026/https://memorybook.org.ua/index.htm
рік___наростаючим__в рік
2014 - 1757________1757
2015 - 2938________1181
2016 - 3502_________564
2017 - 3856_________354
2018 - 4083_________227
2019 - 4253_________170
2020 - 4360_________107
2021 - 4497_________137
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:15

  budivelnik написав:
  prodigy написав:втрати за період після "замирення" в Мінську були від 500 до 1000 на рік 2015-2020

Згідно з поіменними списками в Книзі Памяті
https://web.archive.org/web/20220311201026/https://memorybook.org.ua/index.htm
рік___наростаючим__в рік
2014 - 1757________1757
2015 - 2938________1181
2016 - 3502_________564
2017 - 3856_________354
2018 - 4083_________227
2019 - 4253_________170
2020 - 4360_________107
2021 - 4497_________137

А зараз такі річні втрати можуть бути і за день.
Хто там кричав про зрадницький Мінськ - повинен першим бути у ТЦК.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:21

  maza5 написав:
  ЛАД написав:
  maza5 написав:.........
"Принципово страшного" в застосуванні ядерки немає, головне щоб відбувся повний термоядерний синтез.
........

Для начала стоит разобраться с синтезом и распадом.

Ми тут докторську захищаємо, чи щось не так? Чи для вас принципово важно синтез чи розпад?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF% ... 1%8B%D0%B2
Я́дерный взрыв — процесс высвобождения большого количества тепловой и лучистой энергии в результате неуправляемой цепной ядерной реакции деления (или термоядерного синтеза в случае термоядерного взрыва) за очень малый промежуток времени.
Я́дерное ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.
Действие ядерного оружия основано на использовании энергии взрыва ядерного взрывного устройства, высвобождающейся в результате неуправляемой лавинообразно протекающей цепной реакции деления тяжёлых ядер и/или реакции термоядерного синтеза.

Разница в том, что мощность термоядерных боеприпасов значительно выше. А Вы говорили о тактическом оружии для применения на поле боя.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хто найбільше кричав "барига" й "мародер", той ними і виявився | НЕНАЧАСІ

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:33

  Успіх написав:Дивись з 7-ї хвилини...
https://youtu.be/cGMZy0PCZsk?si=-xdEXW621xIOSLwj

Меньше слушайте сказки. Хотя это интересно и приятно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:37

  Schmit написав:...........
Армія стояла під нашими кордонами з 2014, про що час від часу повідомляли кляті порохоботи, а ви ржали "а то путин нападет".
.....

"Стояла під нашими кордонами" и "напала" - сильно разные вещи.
Вы этого не понимаете?
"Стоящая" армия никого не убивает.
ЛАД
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