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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4929493049314932
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:46

  Schmit написав:
  budivelnik написав:
  prodigy написав:втрати за період після "замирення" в Мінську були від 500 до 1000 на рік 2015-2020

Згідно з поіменними списками в Книзі Памяті
https://web.archive.org/web/20220311201026/https://memorybook.org.ua/index.htm
рік___наростаючим__в рік
2014 - 1757________1757
2015 - 2938________1181
2016 - 3502_________564
2017 - 3856_________354
2018 - 4083_________227
2019 - 4253_________170
2020 - 4360_________107
2021 - 4497_________137

А зараз такі річні втрати можуть бути і за день.
Хто там кричав про зрадницький Мінськ - повинен першим бути у ТЦК.

"про зрадницький Мінськ" кричали как раз те, кто хотел войны.
Вы среди них не были случайно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:47

  ЛАД написав:
  Schmit написав:...........
Армія стояла під нашими кордонами з 2014, про що час від часу повідомляли кляті порохоботи, а ви ржали "а то путин нападет".
.....

"Стояла під нашими кордонами" и "напала" - сильно разные вещи.
Вы этого не понимаете?
"Стоящая" армия никого не убивает.

Так напевно потрібно було готуватись до нападу, чи ні? чи три роки плясати і ржати?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:53

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:...........
Армія стояла під нашими кордонами з 2014, про що час від часу повідомляли кляті порохоботи, а ви ржали "а то путин нападет".
.....

"Стояла під нашими кордонами" и "напала" - сильно разные вещи.
Вы этого не понимаете?
"Стоящая" армия никого не убивает.

Так напевно потрібно було готуватись до нападу, чи ні? чи три роки плясати і ржати?

Готовиться надо было.
И не три года, а 30 лет.
Путин готовил армию 15, а то и все 20 лет при значительно бОльших финансовых ресурсах.
У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР. При этом пришлось бы забыть о туалетной бумаге и не только. Вот, правда, как удержать народ, чтобы не разбежался? Надо бы закрыть границы да и ещё многое позаимствовать из опыта Союза и Сев. Кореи. :)
Кстати, когда тут пишут о нехватке в Союзе туалетной бумаги, не мешало бы вспомнить, сколько тратилось на армию и вооружения. В результате туалетной бумаги не было, но безопасность обеспечили. Украине при весьма ограниченных ресурсах пришлось бы делать такой же выбор. "Или - или". И то, и другое не получилось бы.
Какой выбор предпочли бы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:56

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  budivelnik написав:Згідно з поіменними списками в Книзі Памяті
https://web.archive.org/web/20220311201026/https://memorybook.org.ua/index.htm
рік___наростаючим__в рік
2014 - 1757________1757
2015 - 2938________1181
2016 - 3502_________564
2017 - 3856_________354
2018 - 4083_________227
2019 - 4253_________170
2020 - 4360_________107
2021 - 4497_________137

А зараз такі річні втрати можуть бути і за день.
Хто там кричав про зрадницький Мінськ - повинен першим бути у ТЦК.

"про зрадницький Мінськ" кричали как раз те, кто хотел войны.
Вы среди них не были случайно?

Моя позиція була за виконання угоди згідно дорожної карти Порошенка, яку зелені з перших днів при владі викинули на смітник і воскресили вже на той час забуту і протухшу формулу Штайнмаєра.
  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:"Стояла під нашими кордонами" и "напала" - сильно разные вещи.
Вы этого не понимаете?
"Стоящая" армия никого не убивает.

Так напевно потрібно було готуватись до нападу, чи ні? чи три роки плясати і ржати?

Готовиться надо было.
И не три года, а 30 лет.

Про 30 років згоден.
А останні три що потрібно було плясати і ржати?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР.


Воровать меньше надо было, особенно лавирователю Кучме.
СКолько распродали ракет и т-72, которые сейчас жалостно выпрашивают.
Сумели бы сохранить существующий арсенал - не надо было по саммитам НАТО униженно меркель с бушем возле туалета подкарауливать - сами бы предложили и всё дали.
fox767676
 
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