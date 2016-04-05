Schmit написав:........... Армія стояла під нашими кордонами з 2014, про що час від часу повідомляли кляті порохоботи, а ви ржали "а то путин нападет". .....
"Стояла під нашими кордонами" и "напала" - сильно разные вещи. Вы этого не понимаете? "Стоящая" армия никого не убивает.
Так напевно потрібно було готуватись до нападу, чи ні? чи три роки плясати і ржати?
Готовиться надо было. И не три года, а 30 лет. Путин готовил армию 15, а то и все 20 лет при значительно бОльших финансовых ресурсах. У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР. При этом пришлось бы забыть о туалетной бумаге и не только. Вот, правда, как удержать народ, чтобы не разбежался? Надо бы закрыть границы да и ещё многое позаимствовать из опыта Союза и Сев. Кореи. Кстати, когда тут пишут о нехватке в Союзе туалетной бумаги, не мешало бы вспомнить, сколько тратилось на армию и вооружения. В результате туалетной бумаги не было, но безопасность обеспечили. Украине при весьма ограниченных ресурсах пришлось бы делать такой же выбор. "Или - или". И то, и другое не получилось бы. Какой выбор предпочли бы?
ЛАД написав:У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР.
Воровать меньше надо было, особенно лавирователю Кучме. СКолько распродали ракет и т-72, которые сейчас жалостно выпрашивают. Сумели бы сохранить существующий арсенал - не надо было по саммитам НАТО униженно меркель с бушем возле туалета подкарауливать - сами бы предложили и всё дали.