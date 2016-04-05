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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 49304931493249334934>
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:46

  Schmit написав:
  budivelnik написав:
  prodigy написав:втрати за період після "замирення" в Мінську були від 500 до 1000 на рік 2015-2020

Згідно з поіменними списками в Книзі Памяті
https://web.archive.org/web/20220311201026/https://memorybook.org.ua/index.htm
рік___наростаючим__в рік
2014 - 1757________1757
2015 - 2938________1181
2016 - 3502_________564
2017 - 3856_________354
2018 - 4083_________227
2019 - 4253_________170
2020 - 4360_________107
2021 - 4497_________137

А зараз такі річні втрати можуть бути і за день.
Хто там кричав про зрадницький Мінськ - повинен першим бути у ТЦК.

"про зрадницький Мінськ" кричали как раз те, кто хотел войны.
Вы среди них не были случайно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:47

  ЛАД написав:
  Schmit написав:...........
Армія стояла під нашими кордонами з 2014, про що час від часу повідомляли кляті порохоботи, а ви ржали "а то путин нападет".
.....

"Стояла під нашими кордонами" и "напала" - сильно разные вещи.
Вы этого не понимаете?
"Стоящая" армия никого не убивает.

Так напевно потрібно було готуватись до нападу, чи ні? чи три роки плясати і ржати?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:53

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:...........
Армія стояла під нашими кордонами з 2014, про що час від часу повідомляли кляті порохоботи, а ви ржали "а то путин нападет".
.....

"Стояла під нашими кордонами" и "напала" - сильно разные вещи.
Вы этого не понимаете?
"Стоящая" армия никого не убивает.

Так напевно потрібно було готуватись до нападу, чи ні? чи три роки плясати і ржати?

Готовиться надо было.
И не три года, а 30 лет.
Путин готовил армию 15, а то и все 20 лет при значительно бОльших финансовых ресурсах.
У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР. При этом пришлось бы забыть о туалетной бумаге и не только. Вот, правда, как удержать народ, чтобы не разбежался? Надо бы закрыть границы да и ещё многое позаимствовать из опыта Союза и Сев. Кореи. :)
Кстати, когда тут пишут о нехватке в Союзе туалетной бумаги, не мешало бы вспомнить, сколько тратилось на армию и вооружения. В результате туалетной бумаги не было, но безопасность обеспечили. Украине при весьма ограниченных ресурсах пришлось бы делать такой же выбор. "Или - или". И то, и другое не получилось бы.
Какой выбор предпочли бы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:56

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  budivelnik написав:Згідно з поіменними списками в Книзі Памяті
https://web.archive.org/web/20220311201026/https://memorybook.org.ua/index.htm
рік___наростаючим__в рік
2014 - 1757________1757
2015 - 2938________1181
2016 - 3502_________564
2017 - 3856_________354
2018 - 4083_________227
2019 - 4253_________170
2020 - 4360_________107
2021 - 4497_________137

А зараз такі річні втрати можуть бути і за день.
Хто там кричав про зрадницький Мінськ - повинен першим бути у ТЦК.

"про зрадницький Мінськ" кричали как раз те, кто хотел войны.
Вы среди них не были случайно?

Моя позиція була за виконання угоди згідно дорожної карти Порошенка, яку зелені з перших днів при владі викинули на смітник і воскресили вже на той час забуту і протухшу формулу Штайнмаєра.
  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:"Стояла під нашими кордонами" и "напала" - сильно разные вещи.
Вы этого не понимаете?
"Стоящая" армия никого не убивает.

Так напевно потрібно було готуватись до нападу, чи ні? чи три роки плясати і ржати?

Готовиться надо было.
И не три года, а 30 лет.

Про 30 років згоден.
А останні три що потрібно було плясати і ржати?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР.


Воровать меньше надо было, особенно лавирователю Кучме.
СКолько распродали ракет и т-72, которые сейчас жалостно выпрашивают.
Сумели бы сохранить существующий арсенал - не надо было по саммитам НАТО униженно меркель с бушем возле туалета подкарауливать - сами бы предложили и всё дали.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 15:16

  Schmit написав:...........
Моя позиція була за виконання угоди згідно дорожної карти Порошенка, яку зелені з перших днів при владі викинули на смітник і воскресили вже на той час протухшу формулу Штайнмаєра.

А РФ на неё соглашалась?
Чи, може, у них була своя "дорожня карта"?
Виконувати можна тільки те, на що згодні обидві сторони.
Щодо "протухшої формули Штайнмаєра"
Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года


  ЛАД написав:...............
Готовиться надо было.
И не три года, а 30 лет.

Про 30 років згоден.
А останні три що потрібно було плясати і ржати?

Остальное в моём посте Вы "не увидели"?
Согласны были бы "пойти по пути Союза и КНДР"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maza5 написав:Яка ваша думка щодо застосування рф тактичної ядерки ("малої"). Коли у них скінчаться арт снаряди, а треба бути "випалювати" великі площі...

Щодо тактичної ядерної зброї. Стандартний артилерійський боєприпас - 2,5 кт. Це в 5000 разів більше за бч калібра. Енергія вибуху згасає швидше аніж квадрат відстані. Умовно якщо від повітряного вибуху б/ч калібра зона суцільних уражень 8-10 м (проти тих, хто сидить в укриттях/капітальних спорудах/бліндажах) то від 2,5 кт зона ураження відповідає 500-700 м.
В Хіросімі та Нагасакі були бомби по 13-21 і зона суцільного ураження була 800 м, але там були дерев'яні дуже легкі будинки. В кам'яних будинках біля епіцентру деякі люди виживали.
Тобто умовно кажучи 1 тактичний снаряд вражає 1 км2 при тому, що всі сидять в укриттях. А при першому застосуванні всі звісно сидітимуть.
Довжина лінії зіткнення -750 км.
на росії 4-5 тис атомних зарядів. 2 тис з них стратегічні. 2-3 тисячі - тактичні і не всі можна використати так як мабуть є атомні авіабомби, які використати неможливо бо зіб'ють носій. Так от 2 тис. зарядів можна випалити лінію фронту на 3 км, що явно менше за 1 смугу оборони. А ядерне забруднення в тому числі країн НАТО та продуктів харчування для всього світу буде.
Тобто вплив забруднення більше аніж військовий. А за ескалацію в тому числі за ядерне забруднення країн НАТО путіна самого можуть вбити ядерним ударом по бункеру як неадеквата.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 15:20

  ЛАД написав:
  Schmit написав:...........
Моя позиція була за виконання угоди згідно дорожної карти Порошенка, яку зелені з перших днів при владі викинули на смітник і воскресили вже на той час протухшу формулу Штайнмаєра.

А РФ на неё соглашалась?
Чи, може, у них була своя "дорожня карта"?
Виконувати можна тільки те, на що згодні обидві сторони.
Щодо "протухшої формули Штайнмаєра"
Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года

Подтверждена, но не имплементирована

А кто её попытался реанимировать и имплементировать тебе подсказать или сам догадаешься ?
Это тот, кого ты на этом форуме всячески оправдываешь

Кстати, сам Штайнмаер, после визита в Бучу, Ирпень и Чернигов летом 2022 года (я сам лично видел этот кортеж) резко изменил свою позицию
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Воровать меньше надо было, особенно лавирователю Кучме.
СКолько распродали ракет и т-72, которые сейчас жалостно выпрашивают.
Сумели бы сохранить существующий арсенал - не надо было по саммитам НАТО униженно меркель с бушем возле туалета подкарауливать - сами бы предложили и всё дали.

А ніхто не пам'ятає, що були договори про скорочення звичайних озброєнь в Європі і їх в тому числі виконувала і рашка, яка зрозуміла кількість техніки лише у 2014 році, коли загнала під 1000 танків лише на Донбас без видимого ефекту.
Власне рашка сама титанічними зусиллями ремонтних заводів довела кількість танків до 2800 + 500 в ОРДЛО.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 15:21

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР.


Воровать меньше надо было, особенно лавирователю Кучме.
СКолько распродали ракет и т-72, которые сейчас жалостно выпрашивают.
Сумели бы сохранить существующий арсенал - не надо было по саммитам НАТО униженно меркель с бушем возле туалета подкарауливать - сами бы предложили и всё дали.

"Мечты, мечты, где ваша сладость?"
Ещё вспомните о ЯО.
Для всего этого нужен режим военного лагеря.
Повторю вопрос - Вы согласны пойти по пути Союза и КНДР?
ЛАД
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