Schmit написав:........... Армія стояла під нашими кордонами з 2014, про що час від часу повідомляли кляті порохоботи, а ви ржали "а то путин нападет". .....
"Стояла під нашими кордонами" и "напала" - сильно разные вещи. Вы этого не понимаете? "Стоящая" армия никого не убивает.
Так напевно потрібно було готуватись до нападу, чи ні? чи три роки плясати і ржати?
Готовиться надо было. И не три года, а 30 лет. Путин готовил армию 15, а то и все 20 лет при значительно бОльших финансовых ресурсах. У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР. При этом пришлось бы забыть о туалетной бумаге и не только. Вот, правда, как удержать народ, чтобы не разбежался? Надо бы закрыть границы да и ещё многое позаимствовать из опыта Союза и Сев. Кореи. Кстати, когда тут пишут о нехватке в Союзе туалетной бумаги, не мешало бы вспомнить, сколько тратилось на армию и вооружения. В результате туалетной бумаги не было, но безопасность обеспечили. Украине при весьма ограниченных ресурсах пришлось бы делать такой же выбор. "Или - или". И то, и другое не получилось бы. Какой выбор предпочли бы?
ЛАД написав:У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР.
Воровать меньше надо было, особенно лавирователю Кучме. СКолько распродали ракет и т-72, которые сейчас жалостно выпрашивают. Сумели бы сохранить существующий арсенал - не надо было по саммитам НАТО униженно меркель с бушем возле туалета подкарауливать - сами бы предложили и всё дали.
Schmit написав:........... Моя позиція була за виконання угоди згідно дорожної карти Порошенка, яку зелені з перших днів при владі викинули на смітник і воскресили вже на той час протухшу формулу Штайнмаєра.
А РФ на неё соглашалась? Чи, може, у них була своя "дорожня карта"? Виконувати можна тільки те, на що згодні обидві сторони. Щодо "протухшої формули Штайнмаєра"
Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года
ЛАД написав:............... Готовиться надо было. И не три года, а 30 лет.
Про 30 років згоден. А останні три що потрібно було плясати і ржати?
Остальное в моём посте Вы "не увидели"? Согласны были бы "пойти по пути Союза и КНДР"?
maza5 написав:Яка ваша думка щодо застосування рф тактичної ядерки ("малої"). Коли у них скінчаться арт снаряди, а треба бути "випалювати" великі площі...
Щодо тактичної ядерної зброї. Стандартний артилерійський боєприпас - 2,5 кт. Це в 5000 разів більше за бч калібра. Енергія вибуху згасає швидше аніж квадрат відстані. Умовно якщо від повітряного вибуху б/ч калібра зона суцільних уражень 8-10 м (проти тих, хто сидить в укриттях/капітальних спорудах/бліндажах) то від 2,5 кт зона ураження відповідає 500-700 м. В Хіросімі та Нагасакі були бомби по 13-21 і зона суцільного ураження була 800 м, але там були дерев'яні дуже легкі будинки. В кам'яних будинках біля епіцентру деякі люди виживали. Тобто умовно кажучи 1 тактичний снаряд вражає 1 км2 при тому, що всі сидять в укриттях. А при першому застосуванні всі звісно сидітимуть. Довжина лінії зіткнення -750 км. на росії 4-5 тис атомних зарядів. 2 тис з них стратегічні. 2-3 тисячі - тактичні і не всі можна використати так як мабуть є атомні авіабомби, які використати неможливо бо зіб'ють носій. Так от 2 тис. зарядів можна випалити лінію фронту на 3 км, що явно менше за 1 смугу оборони. А ядерне забруднення в тому числі країн НАТО та продуктів харчування для всього світу буде. Тобто вплив забруднення більше аніж військовий. А за ескалацію в тому числі за ядерне забруднення країн НАТО путіна самого можуть вбити ядерним ударом по бункеру як неадеквата.
Schmit написав:........... Моя позиція була за виконання угоди згідно дорожної карти Порошенка, яку зелені з перших днів при владі викинули на смітник і воскресили вже на той час протухшу формулу Штайнмаєра.
А РФ на неё соглашалась? Чи, може, у них була своя "дорожня карта"? Виконувати можна тільки те, на що згодні обидві сторони. Щодо "протухшої формули Штайнмаєра"
Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года
Подтверждена, но не имплементирована
А кто её попытался реанимировать и имплементировать тебе подсказать или сам догадаешься ? Это тот, кого ты на этом форуме всячески оправдываешь
Кстати, сам Штайнмаер, после визита в Бучу, Ирпень и Чернигов летом 2022 года (я сам лично видел этот кортеж) резко изменил свою позицию
fox767676 написав:Воровать меньше надо было, особенно лавирователю Кучме. СКолько распродали ракет и т-72, которые сейчас жалостно выпрашивают. Сумели бы сохранить существующий арсенал - не надо было по саммитам НАТО униженно меркель с бушем возле туалета подкарауливать - сами бы предложили и всё дали.
А ніхто не пам'ятає, що були договори про скорочення звичайних озброєнь в Європі і їх в тому числі виконувала і рашка, яка зрозуміла кількість техніки лише у 2014 році, коли загнала під 1000 танків лише на Донбас без видимого ефекту. Власне рашка сама титанічними зусиллями ремонтних заводів довела кількість танків до 2800 + 500 в ОРДЛО.
ЛАД написав:У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР.
Воровать меньше надо было, особенно лавирователю Кучме. СКолько распродали ракет и т-72, которые сейчас жалостно выпрашивают. Сумели бы сохранить существующий арсенал - не надо было по саммитам НАТО униженно меркель с бушем возле туалета подкарауливать - сами бы предложили и всё дали.
"Мечты, мечты, где ваша сладость?" Ещё вспомните о ЯО. Для всего этого нужен режим военного лагеря. Повторю вопрос - Вы согласны пойти по пути Союза и КНДР?