Додано: Нед 27 сер, 2023 14:53

Schmit написав: ЛАД написав: Schmit написав: ...........

Армія стояла під нашими кордонами з 2014, про що час від часу повідомляли кляті порохоботи, а ви ржали "а то путин нападет".

..... ...........під нашими кордонами з 2014, про що час від часу повідомляли кляті порохоботи, а ви ржали "а то путин нападет"......

"Стояла під нашими кордонами" и "напала" - сильно разные вещи.

Вы этого не понимаете?

"Стоящая" армия никого не убивает. "Стояла під нашими кордонами" и "напала" - сильно разные вещи.Вы этого не понимаете?"Стоящая" армия никого не убивает.

Так напевно потрібно було готуватись до нападу, чи ні? чи три роки плясати і ржати? Так напевно потрібно було готуватись до нападу, чи ні? чи три роки плясати і ржати?

Готовиться надо было.И не три года, а 30 лет.Путин готовил армию 15, а то и все 20 лет при значительно бОльших финансовых ресурсах.У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР. При этом пришлось бы забыть о туалетной бумаге и не только. Вот, правда, как удержать народ, чтобы не разбежался? Надо бы закрыть границы да и ещё многое позаимствовать из опыта Союза и Сев. Кореи.Кстати, когда тут пишут о нехватке в Союзе туалетной бумаги, не мешало бы вспомнить, сколько тратилось на армию и вооружения. В результате туалетной бумаги не было, но безопасность обеспечили. Украине при весьма ограниченных ресурсах пришлось бы делать такой же выбор. "Или - или". И то, и другое не получилось бы.Какой выбор предпочли бы?