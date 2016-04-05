mephala написав:така собі варіація. тобто хтось в 18 років прослизнув щоб не служити і використав 2 роки свого життя на свій розвиток а той в кого забрали 2 роки в молодості і тепер повинен піти?
Я ж пишу - спочатку. Військові колективи створюють та формують її основу люди з військовою дисципліною. Потім якщо в цю систему вливати по 10-15% цивільних кожні півроку, то це аж ніяк не вплине на дисципліну навички і все інше. Не буде ніякого розброду та шатанія.
а спробуйте в банку з солоними огірками кидати по одному свіжому, і витягувати по одному (б-якого), скажете чим закінчиться
ЛАД написав:Готовиться надо было. И не три года, а 30 лет. Путин готовил армию 15, а то и все 20 лет при значительно бОльших финансовых ресурсах. У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР. При этом пришлось бы забыть о туалетной бумаге и не только. Вот, правда, как удержать народ, чтобы не разбежался? Надо бы закрыть границы да и ещё многое позаимствовать из опыта Союза и Сев. Кореи. Кстати, когда тут пишут о нехватке в Союзе туалетной бумаги, не мешало бы вспомнить, сколько тратилось на армию и вооружения. В результате туалетной бумаги не было, но безопасность обеспечили. Украине при весьма ограниченных ресурсах пришлось бы делать такой же выбор. "Или - или". И то, и другое не получилось бы. Какой выбор предпочли бы?
Армія в кінці 2013, докерована ФВЯ і посіпаками, і на 2019, від ПАПи, відчуй різницю, а наступник вчився у проффесора
Denik написав:......... В кам'яних будинках біля епіцентру деякі люди виживали. Тобто умовно кажучи 1 тактичний снаряд вражає 1 км2 при тому, що всі сидять в укриттях. А при першому застосуванні всі звісно сидітимуть. ......... А за ескалацію в тому числі за ядерне забруднення країн НАТО путіна самого можуть вбити ядерним ударом по бункеру як неадеквата.
Ваш бред насчёт ЯО становится просто опасным. Какие "кам'яні будинки" на линии фронта? В яких "укриттях всі сидять при першому застосуванні" на фронте?
"путіна самого можуть вбити ядерним ударом" - Вы уверены, что США пойдут на применение стратегического ЯО, наплевав на риск ответного удара?
Единственное, что успокаивает, так это то, что Вы никак не влияете на принятие никаких решений и можете только писать глупости на форуме.
Schmit написав:........... Моя позиція була за виконання угоди згідно дорожної карти Порошенка, яку зелені з перших днів при владі викинули на смітник і воскресили вже на той час протухшу формулу Штайнмаєра.
А РФ на неё соглашалась? Чи, може, у них була своя "дорожня карта"? Виконувати можна тільки те, на що згодні обидві сторони.
«У нас є 13 пунктів Мінських угод. Вони є базовими документами, де є виконання тих обов’язків, які зроблені», — наголосив Петро Порошенко. Він підкреслив, що була погоджена «дорожня карта» імплементації Мінських угод.
ЛАД написав:Щодо "протухшої формули Штайнмаєра"
Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года
15-16 роках німці запропонували, наші відкинули і усі забули. Потім стався Зе.
ЛАД написав:Остальное в моём посте Вы "не увидели"? Согласны были бы "пойти по пути Союза и КНДР"?
По путі Ізраіля ми сяк-так рухались з 2014 по 2019. Наріду цей путь не сподобався, усталі от вайни, пів вареника... і з 2019 - повернулись рейки 1990-2014. Наслідки не забарились.
ЛАД написав:Готовиться надо было. И не три года, а 30 лет. Путин готовил армию 15, а то и все 20 лет при значительно бОльших финансовых ресурсах. У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР. При этом пришлось бы забыть о туалетной бумаге и не только. Вот, правда, как удержать народ, чтобы не разбежался? Надо бы закрыть границы да и ещё многое позаимствовать из опыта Союза и Сев. Кореи. Кстати, когда тут пишут о нехватке в Союзе туалетной бумаги, не мешало бы вспомнить, сколько тратилось на армию и вооружения. В результате туалетной бумаги не было, но безопасность обеспечили. Украине при весьма ограниченных ресурсах пришлось бы делать такой же выбор. "Или - или". И то, и другое не получилось бы. Какой выбор предпочли бы?
Армія в кінці 2013, докерована ФВЯ і посіпаками, і на 2019, від ПАПи, відчуй різницю, а наступник вчився у проффесора
Ещё и Вам что-то говорить.
Помню, в 2014 Порошенко тоже обещал закончить АТО за недели (неделю?). Армия образца 2019, действительно, отличается от армии 2014. В том числе и приказами сверху. Она сумела выдержать первый удар рашистов. Честь ей и хвала за это. Но сколько бы она простояла без помощи "партнёров"? И последние 2 года (2019 ещё жили по бюджету, утверждённому при ПАПе) ничего существенно не изменили бы при любом руководстве. Простояли бы на пару недель дольше. Мне пока так и не ответили на вопрос - согласны ли Вы пойти по пути Союза и КНДР? А иначе иметь действительно сильную армию, способную самостоятельно противостоять РФ, не получилось бы. Ваш ответ?
Schmit написав:........... Моя позиція була за виконання угоди згідно дорожної карти Порошенка, яку зелені з перших днів при владі викинули на смітник і воскресили вже на той час протухшу формулу Штайнмаєра.
А РФ на неё соглашалась? Чи, може, у них була своя "дорожня карта"? Виконувати можна тільки те, на що згодні обидві сторони.
«У нас є 13 пунктів Мінських угод. Вони є базовими документами, де є виконання тих обов’язків, які зроблені», — наголосив Петро Порошенко. Він підкреслив, що була погоджена «дорожня карта» імплементації Мінських угод.
Как-то не понял, кто "почав клоунаду"?
ЛАД написав:Щодо "протухшої формули Штайнмаєра"
Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года
15-16 роках німці запропонували, наші відкинули і усі забули. Потім стався Зе.
"подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016" и "наші відкинули" как-то не согласуется.
ЛАД написав:Остальное в моём посте Вы "не увидели"? Согласны были бы "пойти по пути Союза и КНДР"?
По путі Ізраіля ми сяк-так рухались з 2014 по 2019. Наріду цей путь не сподобався, усталі от вайни, пів вареника... і з 2019 - повернулись рейки 1990-2014. Наслідки не забарились.
О пути Израиля Вы, похоже, ничего не знаете. А от прямого ответа, как обычно, уходите. Вы не забыли о массовом и постоянно (и быстро) растущем заробитчанстве? Так что насчёт "пойти по пути Союза и КНДР"?