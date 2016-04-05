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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4931493249334934>
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 15:22

  Denik написав:
  mephala написав:така собі варіація. тобто хтось в 18 років прослизнув щоб не служити і використав 2 роки свого життя на свій розвиток а той в кого забрали 2 роки в молодості і тепер повинен піти?

Я ж пишу - спочатку. Військові колективи створюють та формують її основу люди з військовою дисципліною. Потім якщо в цю систему вливати по 10-15% цивільних кожні півроку, то це аж ніяк не вплине на дисципліну навички і все інше.
Не буде ніякого розброду та шатанія.

а спробуйте в банку з солоними огірками кидати по одному свіжому, і витягувати по одному (б-якого), скажете чим закінчиться
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 15:26

  ЛАД написав:Готовиться надо было.
И не три года, а 30 лет.
Путин готовил армию 15, а то и все 20 лет при значительно бОльших финансовых ресурсах.
У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР. При этом пришлось бы забыть о туалетной бумаге и не только. Вот, правда, как удержать народ, чтобы не разбежался? Надо бы закрыть границы да и ещё многое позаимствовать из опыта Союза и Сев. Кореи. :)
Кстати, когда тут пишут о нехватке в Союзе туалетной бумаги, не мешало бы вспомнить, сколько тратилось на армию и вооружения. В результате туалетной бумаги не было, но безопасность обеспечили. Украине при весьма ограниченных ресурсах пришлось бы делать такой же выбор. "Или - или". И то, и другое не получилось бы.
Какой выбор предпочли бы?

Армія в кінці 2013, докерована ФВЯ і посіпаками, і на 2019, від ПАПи, відчуй різницю,
а наступник вчився у проффесора
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 15:35

  Denik написав:.........
В кам'яних будинках біля епіцентру деякі люди виживали.
Тобто умовно кажучи 1 тактичний снаряд вражає 1 км2 при тому, що всі сидять в укриттях. А при першому застосуванні всі звісно сидітимуть.
.........
А за ескалацію в тому числі за ядерне забруднення країн НАТО путіна самого можуть вбити ядерним ударом по бункеру як неадеквата.

Ваш бред насчёт ЯО становится просто опасным.
Какие "кам'яні будинки" на линии фронта?
В яких "укриттях всі сидять при першому застосуванні" на фронте?

"путіна самого можуть вбити ядерним ударом" - Вы уверены, что США пойдут на применение стратегического ЯО, наплевав на риск ответного удара?

Единственное, что успокаивает, так это то, что Вы никак не влияете на принятие никаких решений и можете только писать глупости на форуме.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 15:39

  ЛАД написав:
  Schmit написав:...........
Моя позиція була за виконання угоди згідно дорожної карти Порошенка, яку зелені з перших днів при владі викинули на смітник і воскресили вже на той час протухшу формулу Штайнмаєра.

А РФ на неё соглашалась?
Чи, може, у них була своя "дорожня карта"?
Виконувати можна тільки те, на що згодні обидві сторони.


Схоже соглашалась, навіть на міжнародних миротворців соглашалась, правда тільки на лінії розмежування (як на мене, це вже б зупинило обстріли і подальша війна стала б неможлива). Нормандські переговори продовжувались, дипломатія потихенько давала результат.
А потім почалася клоунада.
"Прошу не бавитись у перегляд Мінських домовленостей", – Петро Порошенко про вибори на окупованих територіях
«У нас є 13 пунктів Мінських угод. Вони є базовими документами, де є виконання тих обов’язків, які зроблені», — наголосив Петро Порошенко.
Він підкреслив, що була погоджена «дорожня карта» імплементації Мінських угод.


  ЛАД написав:Щодо "протухшої формули Штайнмаєра"
Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года


15-16 роках німці запропонували, наші відкинули і усі забули. Потім стався Зе.

  ЛАД написав:Остальное в моём посте Вы "не увидели"?
Согласны были бы "пойти по пути Союза и КНДР"?

По путі Ізраіля ми сяк-так рухались з 2014 по 2019. Наріду цей путь не сподобався, усталі от вайни, пів вареника... і з 2019 - повернулись рейки 1990-2014.
Наслідки не забарились.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 15:53

  flyman написав:
  ЛАД написав:Готовиться надо было.
И не три года, а 30 лет.
Путин готовил армию 15, а то и все 20 лет при значительно бОльших финансовых ресурсах.
У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР. При этом пришлось бы забыть о туалетной бумаге и не только. Вот, правда, как удержать народ, чтобы не разбежался? Надо бы закрыть границы да и ещё многое позаимствовать из опыта Союза и Сев. Кореи. :)
Кстати, когда тут пишут о нехватке в Союзе туалетной бумаги, не мешало бы вспомнить, сколько тратилось на армию и вооружения. В результате туалетной бумаги не было, но безопасность обеспечили. Украине при весьма ограниченных ресурсах пришлось бы делать такой же выбор. "Или - или". И то, и другое не получилось бы.
Какой выбор предпочли бы?

Армія в кінці 2013, докерована ФВЯ і посіпаками, і на 2019, від ПАПи, відчуй різницю,
а наступник вчився у проффесора

Ещё и Вам что-то говорить. :(

Помню, в 2014 Порошенко тоже обещал закончить АТО за недели (неделю?).
Армия образца 2019, действительно, отличается от армии 2014. В том числе и приказами сверху.
Она сумела выдержать первый удар рашистов. Честь ей и хвала за это.
Но сколько бы она простояла без помощи "партнёров"?
И последние 2 года (2019 ещё жили по бюджету, утверждённому при ПАПе) ничего существенно не изменили бы при любом руководстве. Простояли бы на пару недель дольше.
Мне пока так и не ответили на вопрос - согласны ли Вы пойти по пути Союза и КНДР?
А иначе иметь действительно сильную армию, способную самостоятельно противостоять РФ, не получилось бы.
Ваш ответ?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 15:58

Політичні срачі розводьте на спеціальній гілці.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 15:58

  ЛАД написав:
Помню, в 2014 Порошенко тоже обещал закончить АТО за недели (неделю?).
Армия образца 2019, действительно, отличается от армии 2014. В том числе и приказами сверху.

Помню, что Порошенко извинился, что не смог сдержать такое обещание
И начал укреплять армию.
Помнишь - Армія. Мова. Віра

И я не помню, чтобы Зеленский за что-то извинился
Не извинился за шашлыки на майские
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 16:03

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:...........
Моя позиція була за виконання угоди згідно дорожної карти Порошенка, яку зелені з перших днів при владі викинули на смітник і воскресили вже на той час протухшу формулу Штайнмаєра.

А РФ на неё соглашалась?
Чи, може, у них була своя "дорожня карта"?
Виконувати можна тільки те, на що згодні обидві сторони.


Схоже соглашалась, навіть на міжнародних миротворців соглашалась, правда тільки на лінії розмежування (як на мене, це вже б зупинило обстріли і подальша війна стала б неможлива). Нормандські переговори продовжувались, дипломатія потихенько давала результат.
А потім почалася клоунада.
"Прошу не бавитись у перегляд Мінських домовленостей", – Петро Порошенко про вибори на окупованих територіях
«У нас є 13 пунктів Мінських угод. Вони є базовими документами, де є виконання тих обов’язків, які зроблені», — наголосив Петро Порошенко.
Він підкреслив, що була погоджена «дорожня карта» імплементації Мінських угод.

Как-то не понял, кто "почав клоунаду"?

  ЛАД написав:Щодо "протухшої формули Штайнмаєра"
Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года


15-16 роках німці запропонували, наші відкинули і усі забули. Потім стався Зе.

"подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016" и "наші відкинули" как-то не согласуется.

  ЛАД написав:Остальное в моём посте Вы "не увидели"?
Согласны были бы "пойти по пути Союза и КНДР"?

По путі Ізраіля ми сяк-так рухались з 2014 по 2019. Наріду цей путь не сподобався, усталі от вайни, пів вареника... і з 2019 - повернулись рейки 1990-2014.
Наслідки не забарились.

О пути Израиля Вы, похоже, ничего не знаете.
А от прямого ответа, как обычно, уходите.
Вы не забыли о массовом и постоянно (и быстро) растущем заробитчанстве?
Так что насчёт "пойти по пути Союза и КНДР"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 16:08

Вночі на аеродромі у Курську 16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному Міг-29. Також серед уражених цілей радари комплексу С-300 та два "Панциря".
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В окупованому Бердянську горить завод з військовою технікою росіян – відео, фото видео
Сьогодні, 27 серпня, у тимчасово окупованому Бердянську почалася пожежа на території підприємства, де росіяни зберігали свою військову техніку. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
pesikot
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