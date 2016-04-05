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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 сер, 2023 16:24
flyman написав:
15 тис. мотивованих бійців (не мобілізованих бомжів) взяли РнД (штаб армії), за добу проїхало біля 1000 км, по дорозі взяло кілька обл. центрів і зупинилися в 100 км від Мск.
Один немотивований муха здатний з-під Тернополя приїхати і взяти за кілька годин без перешкод Київ. А кацапи не змогли. Цікаво, в чому секрет?
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Додано: Нед 27 сер, 2023 16:31
Zebra написав:
Например попадется судья или прокурор, он должен убедить группу из 15 человек, что они должны воевать за него, пока он будет судействовать или прокурорствовать.
Я теж може нафантазувати: а ще можна (по просьбам трудящихся) всіх прокурорів, суддів, поліцейських та чиновників + депутатів на фронт, поступово замінючи їх цивільними активістами на громадських засадах (наприклад кожні 3 місяці мобілізовувати 10% від їх числа).
інакше дійде до того що Успіха пустять у відпустку з автоматом, давши завдання самому для себе здобути кандидатів на ротацію))
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Додано: Нед 27 сер, 2023 16:34
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
15 тис. мотивованих бійців (не мобілізованих бомжів) взяли РнД (штаб армії), за добу проїхало біля 1000 км, по дорозі взяло кілька обл. центрів і зупинилися в 100 км від Мск
Не забувайте, що в них був "дах", який сприяв
+ их всё же воспринимали как "своих".
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Додано: Нед 27 сер, 2023 16:37
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
Готовиться надо было.
И не три года, а 30 лет.
Путин готовил армию 15, а то и все 20 лет при значительно бОльших финансовых ресурсах.
У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР. При этом пришлось бы забыть о туалетной бумаге и не только. Вот, правда, как удержать народ, чтобы не разбежался? Надо бы закрыть границы да и ещё многое позаимствовать из опыта Союза и Сев. Кореи.
Кстати, когда тут пишут о нехватке в Союзе туалетной бумаги, не мешало бы вспомнить, сколько тратилось на армию и вооружения. В результате туалетной бумаги не было, но безопасность обеспечили. Украине при весьма ограниченных ресурсах пришлось бы делать такой же выбор. "Или - или". И то, и другое не получилось бы.
Какой выбор предпочли бы?
Армія в кінці 2013, докерована ФВЯ і посіпаками, і на 2019, від ПАПи, відчуй різницю,
а наступник вчився у проффесора
Ещё и Вам что-то говорить.
Помню, в 2014 Порошенко тоже обещал закончить АТО за недели (неделю?).
Армия образца 2019, действительно, отличается от армии 2014. В том числе и приказами сверху.
Она сумела выдержать первый удар рашистов. Честь ей и хвала за это.
Но сколько бы она простояла без помощи "партнёров"?
И последние 2 года (2019 ещё жили по бюджету, утверждённому при ПАПе) ничего существенно не изменили бы при любом руководстве. Простояли бы на пару недель дольше.
Мне пока так и не ответили на вопрос - согласны ли Вы пойти по пути Союза и КНДР?
А иначе иметь действительно сильную армию, способную самостоятельно противостоять РФ, не получилось бы.
Ваш ответ?
Не було би військ РФ під Києвом, не був би за 3 дні пролюблений південь. І багато чого не було би.
Процес, може і був би, але результат ... І чи він би того вартував?
У РФ калькулятором вміють користуватися, щоб не казала пропаганда про тупих орків.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 16:39
Letusrock написав: Zebra написав:
Например попадется судья или прокурор, он должен убедить группу из 15 человек, что они должны воевать за него, пока он будет судействовать или прокурорствовать.
Я теж може нафантазувати: а ще можна (по просьбам трудящихся) всіх прокурорів, суддів, поліцейських та чиновників + депутатів на фронт, поступово замінючи їх цивільними активістами на громадських засадах (наприклад кожні 3 місяці мобілізовувати 10% від їх числа).
інакше дійде до того що Успіха пустять у відпустку з автоматом, давши завдання самому для себе здобути кандидатів на ротацію))
А в чому різниця між
успіхом з автоматом
чи бунт без автомата
чи суд лінча над тими хто сам не зміг і вирішив на інших перекласти?
Тому
Хоче влада чи не хоче - а змушена буде і прокуроських відправляти і міністерство внутрішніх справ проріджувати...
В противному разі чим вона буде відрізнятись від пуйла? той також боїться мобілізацію впроваджувати...а чого боїться? бо розуміє -любу різьбу можна зірвати.
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