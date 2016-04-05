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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4932493349344935>
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 16:24

  flyman написав:
  Успіх написав:Дивись з 7-ї хвилини...
https://youtu.be/cGMZy0PCZsk?si=-xdEXW621xIOSLwj

15 тис. мотивованих бійців (не мобілізованих бомжів) взяли РнД (штаб армії), за добу проїхало біля 1000 км, по дорозі взяло кілька обл. центрів і зупинилися в 100 км від Мск.

Один немотивований муха здатний з-під Тернополя приїхати і взяти за кілька годин без перешкод Київ. А кацапи не змогли. Цікаво, в чому секрет?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Например попадется судья или прокурор, он должен убедить группу из 15 человек, что они должны воевать за него, пока он будет судействовать или прокурорствовать.


Я теж може нафантазувати: а ще можна (по просьбам трудящихся) всіх прокурорів, суддів, поліцейських та чиновників + депутатів на фронт, поступово замінючи їх цивільними активістами на громадських засадах (наприклад кожні 3 місяці мобілізовувати 10% від їх числа).

інакше дійде до того що Успіха пустять у відпустку з автоматом, давши завдання самому для себе здобути кандидатів на ротацію))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 16:34

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:15 тис. мотивованих бійців (не мобілізованих бомжів) взяли РнД (штаб армії), за добу проїхало біля 1000 км, по дорозі взяло кілька обл. центрів і зупинилися в 100 км від Мск

Не забувайте, що в них був "дах", який сприяв

+ их всё же воспринимали как "своих".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 16:37

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Готовиться надо было.
И не три года, а 30 лет.
Путин готовил армию 15, а то и все 20 лет при значительно бОльших финансовых ресурсах.
У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР. При этом пришлось бы забыть о туалетной бумаге и не только. Вот, правда, как удержать народ, чтобы не разбежался? Надо бы закрыть границы да и ещё многое позаимствовать из опыта Союза и Сев. Кореи. :)
Кстати, когда тут пишут о нехватке в Союзе туалетной бумаги, не мешало бы вспомнить, сколько тратилось на армию и вооружения. В результате туалетной бумаги не было, но безопасность обеспечили. Украине при весьма ограниченных ресурсах пришлось бы делать такой же выбор. "Или - или". И то, и другое не получилось бы.
Какой выбор предпочли бы?

Армія в кінці 2013, докерована ФВЯ і посіпаками, і на 2019, від ПАПи, відчуй різницю,
а наступник вчився у проффесора

Ещё и Вам что-то говорить. :(

Помню, в 2014 Порошенко тоже обещал закончить АТО за недели (неделю?).
Армия образца 2019, действительно, отличается от армии 2014. В том числе и приказами сверху.
Она сумела выдержать первый удар рашистов. Честь ей и хвала за это.
Но сколько бы она простояла без помощи "партнёров"?
И последние 2 года (2019 ещё жили по бюджету, утверждённому при ПАПе) ничего существенно не изменили бы при любом руководстве. Простояли бы на пару недель дольше.
Мне пока так и не ответили на вопрос - согласны ли Вы пойти по пути Союза и КНДР?
А иначе иметь действительно сильную армию, способную самостоятельно противостоять РФ, не получилось бы.
Ваш ответ?

Не було би військ РФ під Києвом, не був би за 3 дні пролюблений південь. І багато чого не було би.
Процес, може і був би, але результат ... І чи він би того вартував?
У РФ калькулятором вміють користуватися, щоб не казала пропаганда про тупих орків.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 16:39

  Letusrock написав:
  Zebra написав:Например попадется судья или прокурор, он должен убедить группу из 15 человек, что они должны воевать за него, пока он будет судействовать или прокурорствовать.
Я теж може нафантазувати: а ще можна (по просьбам трудящихся) всіх прокурорів, суддів, поліцейських та чиновників + депутатів на фронт, поступово замінючи їх цивільними активістами на громадських засадах (наприклад кожні 3 місяці мобілізовувати 10% від їх числа).
інакше дійде до того що Успіха пустять у відпустку з автоматом, давши завдання самому для себе здобути кандидатів на ротацію))
А в чому різниця між
успіхом з автоматом
чи бунт без автомата
чи суд лінча над тими хто сам не зміг і вирішив на інших перекласти?

Тому
Хоче влада чи не хоче - а змушена буде і прокуроських відправляти і міністерство внутрішніх справ проріджувати...
В противному разі чим вона буде відрізнятись від пуйла? той також боїться мобілізацію впроваджувати...а чого боїться? бо розуміє -любу різьбу можна зірвати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 16:48

  budivelnik написав:Хоче влада чи не хоче - а змушена буде і прокуроських відправляти і міністерство внутрішніх справ проріджувати...
В противному разі чим вона буде відрізнятись від пуйла? той також боїться мобілізацію впроваджувати...а чого боїться? бо розуміє -любу різьбу можна зірвати.

Шось мені підказує, що почнуть чіпати студентів 30+, які пішли здобувати другу-третю освіту, щоб "відкосити"..
fler
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 17:17

Душу й тіло ми положим за нашу свободу! А ви?©

  Hotab написав:Цікаво, в чому секрет?
Чи я правильно розумію/тут почув, що ти вже в іншу країну полетів на деякий тривалий час?
Так/ні?
  Letusrock написав:інакше дійде до того що Успіха пустять у відпустку з автоматом, давши завдання самому для себе здобути кандидатів на ротацію))
:) Оооо, тоді спочатку я б зайшов до Флер, бо найближче/по дорозі :) І дав би вибір, або йде вона, або її "непридатний" чоловік! :)
А що? - в нас тут теж є і трезвінікі/язвінікі, і з пластинами в ногах, і з грижами, і інші... Тож її чоловік виглядав би серед більшості придатнішим за інших! :D
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Оценивая возможность продолжения боевых действий в следующем году, администрация Байдена рассматривает несколько новых важных вариантов усиления поддержки Украины, пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус

В Вашингтоне все больше поддерживают предложение о поставках кассетных боеприпасов, запускаемых с помощью ракет. Это поможет наносить более глубокие удары, чем артиллерийские снаряды.

США также активно работают над созданием украинских "сил будущего", которые могли бы сдерживать россию. "Частью этой работы станут самолеты F-16, которые начнут поступать через несколько месяцев. Но американские официальные лица совместно с союзниками работают и над многими другими системами вооружения и обучения. Украина и ее сторонники продолжают умолять о поставках ATACMS. Однако Пентагон продолжает сопротивляться, потому что у США нет достаточного количества ракет", - говорится в публикации.

Американские официальные лица считают, что президент Зеленский будет все чаще вести боевые действия на российской территории и в оккупированном Крыму.

"Пожалуй, лучшим примером в военной истории длительной кровопролитной борьбы с более сильной державой, закончившейся в конечном итоге победой, была Американская революция. На этом пути было много периодов деморализации, разборок, жалоб на недостаточную иностранную поддержку и, порой, отчаяния. Но повстанцы оставались в строю, и британцы в конце концов отступили. В связи с вялотекущим контрнаступлением в Украине наступил сезон недовольства, упреков со всех сторон. Но это противостояние еще далеко от завершения", - отмечает Игнатиус.
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 17:32

"Я б показав вам як треба - та не маю часу/мушу таксувати"©)

  budivelnik написав:ти 8 років був бізнесменом і постійно шукав халяви+ неефективно вклав зароблені гроші чим перетворим себе на банкрута
Нічогенький такий собі "банкрут")) так "неефективно" вклав гроші, що за 11р. придбав ДВІ квартири у місті(вже тепер)-мільйоннику!😎
  budivelnik написав:поважного воїна ЗСУ з доходом в 2-3 рази вищим ніж ти мав
На поважному воїну треба було зупинитись, бо далі ти почав писати якусь дурню🤮
  budivelnik написав:війна протягнеться ще максимум рік..
А пішов би Будівельник на фронт і прихопив би з собою своїх синів - то війна би завершилась до кінця цього року! ;)
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 17:46

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР.


Воровать меньше надо было, особенно лавирователю Кучме.
СКолько распродали ракет и т-72, которые сейчас жалостно выпрашивают.
Сумели бы сохранить существующий арсенал - не надо было по саммитам НАТО униженно меркель с бушем возле туалета подкарауливать - сами бы предложили и всё дали.

"Мечты, мечты, где ваша сладость?"
Ещё вспомните о ЯО.
Для всего этого нужен режим военного лагеря.
Повторю вопрос - Вы согласны пойти по пути Союза и КНДР?


Так вже... Тим більше тоді більше шансів було назвати шлях "ізраїльскім", швейцарським, південнокорейським.
Одна справа зберігати те що є - території та арсенали, і зовсім інша - відновлювати та відвойовувати
fox767676
 
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