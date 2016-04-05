|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 27 сер, 2023 16:24
flyman написав:
15 тис. мотивованих бійців (не мобілізованих бомжів) взяли РнД (штаб армії), за добу проїхало біля 1000 км, по дорозі взяло кілька обл. центрів і зупинилися в 100 км від Мск.
Один немотивований муха здатний з-під Тернополя приїхати і взяти за кілька годин без перешкод Київ. А кацапи не змогли. Цікаво, в чому секрет?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9727
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 602 раз.
- Подякували: 2052 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 27 сер, 2023 16:31
Zebra написав:
Например попадется судья или прокурор, он должен убедить группу из 15 человек, что они должны воевать за него, пока он будет судействовать или прокурорствовать.
Я теж може нафантазувати: а ще можна (по просьбам трудящихся) всіх прокурорів, суддів, поліцейських та чиновників + депутатів на фронт, поступово замінючи їх цивільними активістами на громадських засадах (наприклад кожні 3 місяці мобілізовувати 10% від їх числа).
інакше дійде до того що Успіха пустять у відпустку з автоматом, давши завдання самому для себе здобути кандидатів на ротацію))
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 797
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 сер, 2023 16:34
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
15 тис. мотивованих бійців (не мобілізованих бомжів) взяли РнД (штаб армії), за добу проїхало біля 1000 км, по дорозі взяло кілька обл. центрів і зупинилися в 100 км від Мск
Не забувайте, що в них був "дах", який сприяв
+ их всё же воспринимали как "своих".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25561
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5099 раз.
- Подякували: 4747 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 27 сер, 2023 16:37
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
Готовиться надо было.
И не три года, а 30 лет.
Путин готовил армию 15, а то и все 20 лет при значительно бОльших финансовых ресурсах.
У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР. При этом пришлось бы забыть о туалетной бумаге и не только. Вот, правда, как удержать народ, чтобы не разбежался? Надо бы закрыть границы да и ещё многое позаимствовать из опыта Союза и Сев. Кореи.
Кстати, когда тут пишут о нехватке в Союзе туалетной бумаги, не мешало бы вспомнить, сколько тратилось на армию и вооружения. В результате туалетной бумаги не было, но безопасность обеспечили. Украине при весьма ограниченных ресурсах пришлось бы делать такой же выбор. "Или - или". И то, и другое не получилось бы.
Какой выбор предпочли бы?
Армія в кінці 2013, докерована ФВЯ і посіпаками, і на 2019, від ПАПи, відчуй різницю,
а наступник вчився у проффесора
Ещё и Вам что-то говорить.
Помню, в 2014 Порошенко тоже обещал закончить АТО за недели (неделю?).
Армия образца 2019, действительно, отличается от армии 2014. В том числе и приказами сверху.
Она сумела выдержать первый удар рашистов. Честь ей и хвала за это.
Но сколько бы она простояла без помощи "партнёров"?
И последние 2 года (2019 ещё жили по бюджету, утверждённому при ПАПе) ничего существенно не изменили бы при любом руководстве. Простояли бы на пару недель дольше.
Мне пока так и не ответили на вопрос - согласны ли Вы пойти по пути Союза и КНДР?
А иначе иметь действительно сильную армию, способную самостоятельно противостоять РФ, не получилось бы.
Ваш ответ?
Не було би військ РФ під Києвом, не був би за 3 дні пролюблений південь. І багато чого не було би.
Процес, може і був би, але результат ... І чи він би того вартував?
У РФ калькулятором вміють користуватися, щоб не казала пропаганда про тупих орків.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32165
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1528 раз.
- Подякували: 2680 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 27 сер, 2023 16:39
Letusrock написав: Zebra написав:
Например попадется судья или прокурор, он должен убедить группу из 15 человек, что они должны воевать за него, пока он будет судействовать или прокурорствовать.
Я теж може нафантазувати: а ще можна (по просьбам трудящихся) всіх прокурорів, суддів, поліцейських та чиновників + депутатів на фронт, поступово замінючи їх цивільними активістами на громадських засадах (наприклад кожні 3 місяці мобілізовувати 10% від їх числа).
інакше дійде до того що Успіха пустять у відпустку з автоматом, давши завдання самому для себе здобути кандидатів на ротацію))
А в чому різниця між
успіхом з автоматом
чи бунт без автомата
чи суд лінча над тими хто сам не зміг і вирішив на інших перекласти?
Тому
Хоче влада чи не хоче - а змушена буде і прокуроських відправляти і міністерство внутрішніх справ проріджувати...
В противному разі чим вона буде відрізнятись від пуйла? той також боїться мобілізацію впроваджувати...а чого боїться? бо розуміє -любу різьбу можна зірвати.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26458
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 2933 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 сер, 2023 16:48
budivelnik написав:
Хоче влада чи не хоче - а змушена буде і прокуроських відправляти і міністерство внутрішніх справ проріджувати...
В противному разі чим вона буде відрізнятись від пуйла? той також боїться мобілізацію впроваджувати...а чого боїться? бо розуміє -любу різьбу можна зірвати.
Шось мені підказує, що почнуть чіпати студентів 30+, які пішли здобувати другу-третю освіту, щоб "відкосити"..
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4160
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1146 раз.
- Подякували: 1298 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 сер, 2023 17:17
Hotab написав:
Цікаво, в чому секрет?
Чи я правильно розумію/тут почув, що ти вже в іншу країну полетів на деякий тривалий час?
Так/ні?
Letusrock написав:
інакше дійде до того що Успіха пустять у відпустку з автоматом, давши завдання самому для себе здобути кандидатів на ротацію))
Оооо, тоді спочатку я б зайшов до Флер, бо найближче/по дорозі
І дав би вибір, або йде вона, або її "непридатний" чоловік!
А що? - в нас тут теж є і трезвінікі/язвінікі, і з пластинами в ногах, і з грижами, і інші... Тож її чоловік виглядав би серед більшості придатнішим за інших!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5248
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 826 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
Додано: Нед 27 сер, 2023 17:25
Оценивая возможность продолжения боевых действий в следующем году, администрация Байдена рассматривает несколько новых важных вариантов усиления поддержки Украины, пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус
В Вашингтоне все больше поддерживают предложение о поставках кассетных боеприпасов, запускаемых с помощью ракет. Это поможет наносить более глубокие удары, чем артиллерийские снаряды.
США также активно работают над созданием украинских "сил будущего", которые могли бы сдерживать россию. "Частью этой работы станут самолеты F-16, которые начнут поступать через несколько месяцев. Но американские официальные лица совместно с союзниками работают и над многими другими системами вооружения и обучения. Украина и ее сторонники продолжают умолять о поставках ATACMS. Однако Пентагон продолжает сопротивляться, потому что у США нет достаточного количества ракет", - говорится в публикации.
Американские официальные лица считают, что президент Зеленский будет все чаще вести боевые действия на российской территории и в оккупированном Крыму.
"Пожалуй, лучшим примером в военной истории длительной кровопролитной борьбы с более сильной державой, закончившейся в конечном итоге победой, была Американская революция. На этом пути было много периодов деморализации, разборок, жалоб на недостаточную иностранную поддержку и, порой, отчаяния. Но повстанцы оставались в строю, и британцы в конце концов отступили. В связи с вялотекущим контрнаступлением в Украине наступил сезон недовольства, упреков со всех сторон. Но это противостояние еще далеко от завершения", - отмечает Игнатиус.
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1152
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 сер, 2023 17:32
budivelnik написав:
ти 8 років був бізнесменом і постійно шукав халяви+ неефективно вклав зароблені гроші чим перетворим себе на банкрута
Нічогенький такий собі "банкрут")) так "неефективно" вклав гроші, що за 11р. придбав ДВІ квартири у місті(вже тепер)-мільйоннику!😎
budivelnik написав:
поважного воїна ЗСУ з доходом в 2-3 рази вищим ніж ти мав
На поважному воїну треба було зупинитись, бо далі ти почав писати якусь дурню🤮
budivelnik написав:
війна протягнеться ще максимум рік..
А пішов би Будівельник на фронт і прихопив би з собою своїх синів - то війна би завершилась до кінця цього року!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5248
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 826 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
Додано: Нед 27 сер, 2023 17:46
ЛАД написав: fox767676 написав: ЛАД написав:
У Украины было 2 варианта - или как-то лавировать, как это делал Кучма, или бросить все силы на вооружение, т.е. пойти по пути Союза и КНДР.
Воровать меньше надо было, особенно лавирователю Кучме.
СКолько распродали ракет и т-72, которые сейчас жалостно выпрашивают.
Сумели бы сохранить существующий арсенал - не надо было по саммитам НАТО униженно меркель с бушем возле туалета подкарауливать - сами бы предложили и всё дали.
"Мечты, мечты, где ваша сладость?"
Ещё вспомните о ЯО.
Для всего этого нужен режим военного лагеря.
Повторю вопрос - Вы согласны пойти по пути Союза и КНДР?
Так вже... Тим більше тоді більше шансів було назвати шлях "ізраїльскім", швейцарським, південнокорейським.
Одна справа зберігати те що є - території та арсенали, і зовсім інша - відновлювати та відвойовувати
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 680
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 251 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|119232
|
|
|6076
|495715
|
|
|1
|6049
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|