Успіх
Всем Доброго дня .
Успих , я случайно заглянул на форум .
Я смотрю вы тут уже всех посылаете воевать , спрашиваете со всех ,
...а хотите я вам напомню, что существуют центры призыва , которые отвечают за это .
А еще я вам хочу напомнить что вы выполняете свой долг.
Как вы мне напоминаете молодую маму , которая дает всем понюхать чем испражнился ее младенец .
Прекратите .
Лучше время от времени задавайте свои вопросы , мол мужики, чем можно заработать.
.... рапорт на увольнение пока мне не подписали....
но то таке
Всем Наилучшего .
Всем выжитиь .