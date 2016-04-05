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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:01
Успіх
Всем Доброго дня .
Успих , я случайно заглянул на форум .
Я смотрю вы тут уже всех посылаете воевать , спрашиваете со всех ,
...а хотите я вам напомню, что существуют центры призыва , которые отвечают за это .
А еще я вам хочу напомнить что вы выполняете свой долг.
Как вы мне напоминаете молодую маму , которая дает всем понюхать чем испражнился ее младенец .
Прекратите .
Лучше время от времени задавайте свои вопросы , мол мужики, чем можно заработать.
.... рапорт на увольнение пока мне не подписали....
но то таке
Всем Наилучшего .
Всем выжитиь .
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холява
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:16
холява написав:
Успих , я случайно заглянул на форум
Привіт))
Більше такого не робіть☝️😄
холява написав:
вы выполняете свой долг.
Добре.
Але я прихильник справедливості!
"Як всі - то всі!"©
А не так, щоб умовний Будівельник зі своїми синами і далі стояли за прилавком/розвивали свій бізнес/займались своїми справами, а Успіх зі своїм братом 1,5р. на фронті воювали!
Може настав час підмінити?
А не так, щоб Успіх іпашив на умовному "заводі" в три зміни 1,5р., а його до сих пір не підмінили!
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:21
Успіх написав: холява написав:
Успих , я случайно заглянул на форум
Привіт))
Більше такого не робіть☝️😄
холява написав:
вы выполняете свой долг.
Добре.
Але я прихильник справедливості!
"Як всі - то всі!"©
А не так, щоб умовний Будівельник зі своїми синами і далі стояли за прилавком/розвивали свій бізнес/займались своїми справами, а Успіх зі своїм братом 1,5р. на фронті воювали!
Може настав час підмінити?
А не так, щоб Успіх іпашив на умовному "заводі" в три зміни 1,5р., а його до сих пір не підмінили!
не звертайте увагу, це особисте (неприязнь)
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flyman
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:29
Schmit написав: ЛАД написав: Schmit написав:
...........Армія стояла
під нашими кордонами з 2014, про що час від часу повідомляли кляті порохоботи, а ви ржали "а то путин нападет".
.....
"Стояла під нашими кордонами" и "напала" - сильно разные вещи.
Вы этого не понимаете?
"Стоящая" армия никого не убивает.
Так напевно потрібно було готуватись до нападу, чи ні? чи три роки плясати і ржати?
рфия за 3 дня прошла маршем по огромной территории. За год окопались и теперь хрен их выбьешь.
Представьте если бы мы хотя бы год окапывались. Да хоть пол года, а не гыгыкало блин
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beee
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:37
beee , у вас амнезія, аби до вас не заходить жодна інформація. Десь як до муха, який не зрозумів з трьох разів: що те, що можна зробити ПВК Вагнер на території кацапії, того не можна ЗСУ.
А до вас не доходить, що потрібно було в 2021 році не лише перекопати південь , а і замінувати тисячі квадратних кілометрів, і посадити в ті окопи 100 тис чоловік. З артилерією і танками. Яких не було. Якщо знов не дійде, то як в першому класі починайте читати книжки, а не качати біцепси.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:41
fler написав:
"У Путина кроме человеческого ресурса больше ничего нет. Экономики нет, ВПК нет, военные запасы исчерпаны", – Буданов
Главное из интервью главы ГУР:
принято правило хорошого тону давати посилання на новину що цитується
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:43
Хохлы впервые применили австралийские БПЛА фирмы "SYPAQ" для атаки аэродрома.
Такой дрон может тащить 4-5кг груза в варианте камикадзе. Двигатель может быть электрический. Основная особенность этого дрона его модульность и одноразовость, ибо сделан он почти полностью из пропитанной воском бумаги и резинок, что вкупе делает его практически незаметным для РЛС.
Сегодня ночью хохлы использовали их кучей, перемежая дроны с БЧ с пустыми дронами.
Не знаю точно какие движки стояли на дронах, но если стояли электрички, то запускали их не из Украины.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:43
fox767676 написав:
Буданов гонит ипсо для рашкованов, украинцам вредно - ложные и завышенные ожидания формируются
твереза думка
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:44
beee написав: Schmit написав: ЛАД написав:
"Стояла під нашими кордонами" и "напала" - сильно разные вещи.
Вы этого не понимаете?
"Стоящая" армия никого не убивает.
Так напевно потрібно було готуватись до нападу, чи ні? чи три роки плясати і ржати?
рфия за 3 дня прошла маршем по огромной территории. За год окопались и теперь хрен их выбьешь.
Представьте если бы мы хотя бы год окапывались. Да хоть пол года, а не гыгыкало блин
А пан ЛАД каже, шо ниче сделать було нізя. Треба було мілярди потратити і трідцать лєт, щоб лінії оборони викопати і замінувати (нічого, що москалі за рік закопались на запорізькому напрямі). Ну потратили на розмінування Чонгару і шатли. Ну правильно ж зробили?
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 27 сер, 2023 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:46
maza5 написав:
На вашу думку,ймовірність застосування рф ядерної зброї на території України?
я не Denik. Але думаю 99%
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