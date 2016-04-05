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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:47
Hotab написав:beee
, у вас амнезія, аби до вас не заходить жодна інформація. Десь як до муха, який не зрозумів з трьох разів: що те, що можна зробити ПВК Вагнер на території кацапії, того не можна ЗСУ.
А до вас не доходить, що потрібно було в 2021 році не лише перекопати південь , а і замінувати тисячі квадратних кілометрів, і посадити в ті окопи 100 тис чоловік. З артилерією і танками. Яких не було. Якщо знов не дійде, то як в першому класі починайте читати книжки, а не качати біцепси.
але коли стало зрозуміло, що війна буде - мінувати напевне мало сенс. та й руйнувати основні шляхи на кордонах, особливо в Криму. окопи без людей може й немає сенсу.
а що б було, якби почали завчасно мобілізацію, створювати тероборону та інше. ті ж окопи та бліндажі будувати. може й війни не було.
в будь-якому випадку треба було показувати, що ми готуємось до війни, а не казати про шашлики. більшість, я теж просто, не вірила, що війна буде. але як тепер відомо, влада знала про підготовку до війни. але все це припущення, назад час не повернеш
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:49
Shaman написав:
якби почали завчасно мобілізацію, створювати тероборону та інше. ті ж окопи та бліндажі будувати. й війни не було.
То був би майдан і винесли преЗЕдента дуже швидко.
На хвилі паніки не впевнений, що $ вдалось би зупинити на 36,6
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 27 сер, 2023 18:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:50
Shaman
, тут я з вами згодний повністю. І це б дало трохи часу.
І можливо Херсон би втримали. Але такого, як зараз створили кацапи, годі мріяти і казати про це. Успіх
,
Але я прихильник справедливості!
Як давно?
Де вона була, коли країна з 2014 року воювала, а ти платив по 2 т.грн податку в місяць, купуючи квартири. На яку суму допомагав ЗСУ добровільно?
(я зараз плачу тобі повністю зі своїх податків зарплату, а мій роботодавець у вигляді ЕСВ повністю компенсує всю мою зароблену і отримувану пенсію)
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:53
yama написав: maza5 написав:
На вашу думку,ймовірність застосування рф ядерної зброї
на території України?
я не Denik. Але думаю 99%
не робить паніку. вірогідність скажемо менше 50%, а точніше невелика.
бо наслідки для Раші будуть дуже погані. з ООН точно викинуть. й це лише політичні наслідки
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:54
Shaman написав:
не робить паніку. вірогідність скажемо менше 50%, а точніше невелика.
Після Каховського потопу я щось сумніваюсь.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:55
yama написав:
fox767676 написав:
Буданов гонит ипсо для рашкованов, украинцам вредно - ложные и завышенные ожидания формируются
твереза думка
Не факт. Як перемогти ворога, якщо не налаштовуватись на перемогу? Які очікування надають сил людям на окупованих територіях?
yama написав: fler написав:
"У Путина кроме человеческого ресурса больше ничего нет. Экономики нет, ВПК нет, военные запасы исчерпаны", – Буданов
Главное из интервью главы ГУР:
принято правило хорошого тону давати посилання на новину що цитується
yama, коли пишу з телефону, то мені часто не зручно додавати посилання. До речі, інтерв'ю Буданова легко знаходяться у новинах.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:55
flyman написав:
15 тис. мотивованих бійців (не мобілізованих бомжів) взяли РнД (штаб армії), за добу проїхало біля 1000 км, по дорозі взяло кілька обл. центрів і зупинилися в 100 км від Мск.
їм не чинили опір
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Додано: Нед 27 сер, 2023 19:00
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
якби почали завчасно мобілізацію, створювати тероборону та інше. ті ж окопи та бліндажі будувати. й війни не було.
То був би майдан
і винесли преЗЕдента дуже швидко.
На хвилі паніки не впевнений, що $ вдалось би зупинити на 36,6
з якого переляку? майдан - це активна меншість країни, яка як раз розуміла небезпеку від Раші. а пасивна більшість - треба так треба.
а обмеження на курс можна було теж вводити раніше, як би була паніка.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 19:07
Shaman написав:
з якого переляку? майдан - це активна меншість країни, яка як раз розуміла небезпеку від Раші. а пасивна більшість - треба так треба.
а обмеження на курс можна було теж вводити раніше, як би була паніка.
Ну чи антимайдан. Навіть зараз дуже багато тих, хто готовий йти на майдан проти мобілізації, проти вимкнення світла, проти росту цін,
але патріотизм і боязнь приходу "руського миру" поки переважає.
Щодо курсу, то його вдалось втримати виключно завдяки міжнародній допомозі, якої б без війни не було.
Тобто Ваш план дав би суттєву перевагу якщо б Путін таки напав, але якщо б в нього було достатньо клепок не нападати, то Україну йому б регіонали на блюдечку через рік подали.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 27 сер, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 19:07
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
якби почали завчасно мобілізацію, створювати тероборону та інше. ті ж окопи та бліндажі будувати. й війни не було.
То був би майдан і винесли преЗЕдента дуже швидко.
На хвилі паніки не впевнений, що $ вдалось би зупинити на 36,6
А міграція? Виїхали б і "гроші", і "мізки", і "захисники". Тоді був би "Київ за три дні" і зараз би мали Новоросію((.
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