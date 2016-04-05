RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4934493549364937
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 19:11

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:з якого переляку? майдан - це активна меншість країни, яка як раз розуміла небезпеку від Раші. а пасивна більшість - треба так треба.

а обмеження на курс можна було теж вводити раніше, як би була паніка.

Ну чи антимайдан. Навіть зараз дуже багато тих, хто готовий йти на майдан проти мобілізації, проти вимкнення світла, проти росту цін,
але патріотизм і боязнь приходу "руського миру" поки переважає.
Щодо курсу його вдалось втримати виключно завдяки міжнародній допомозі, якої б без війни не було.

Тобто Ваш план дав би суттєву перевагу якщо б Путін таки напав, але якщо б в нього було достатньо клепок не нападати, то Україну йому б регіонали на блюдечку через рік подали.

ви були хоч на одному антимайдані? а я був. зборисько людей за гроші.

по-перше, зараз військовий стан, тому не до майданів. а по-друге, тут й є різниця, хто каже що готовий, а хто виходить. те, що ви перерахували - це будуть по кухнях розмовляти, ніхто за це не вийде.

а з приводу грошей - можна було вести перемовини наперед з Заходом, бо про війну вони теж знали. перемовини про те, що ми робимо те й те, а ви гроші починайте давати вже зараз, а не після нападу

клепок там не вистачає, там взагалі здається вже даху немає :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4123
З нами з: 29.09.19
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 19:15

  fler написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якби почали завчасно мобілізацію, створювати тероборону та інше. ті ж окопи та бліндажі будувати. й війни не було.

То був би майдан і винесли преЗЕдента дуже швидко.
На хвилі паніки не впевнений, що $ вдалось би зупинити на 36,6

А міграція? Виїхали б і "гроші", і "мізки", і "захисники". Тоді був би "Київ за три дні" і зараз би мали Новоросію((.

ті, що пішли захищати й Київ, й Харків на початку війни, вони б не виїхали. а родини можливо б вивезли.

якщо йдемо до Європи, то там одна з засад - не треба владі вирішувати за населення
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4123
З нами з: 29.09.19
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 19:15

Нікарагуа? Нігерія?Нова Гвінея?)))

  Hotab написав:(я зараз плачу тобі повністю зі своїх податків зарплату, а мій роботодавець у вигляді ЕСВ повністю компенсує всю мою зароблену і отримувану пенсію)
Тебе Будівельник покусав?))
Невже ти пропустив? >>>
  Успіх написав:Чи я правильно розумію/тут почув, що ти вже в іншу країну полетів на деякий тривалий час?
Так/ні?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5250
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ви були хоч на одному антимайдані?

Ні, я тільки на помаранчевому майдані.
  Shaman написав:а з приводу грошей - можна було вести перемовини наперед з Заходом, бо про війну вони теж знали

Можу помилятись, але в мене склалось враження, що Захід не проти вторгнення (як і окупації Криму) і змінили план щодо нашої підтримки десь з 6-10 березня
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1261
З нами з: 29.07.22
Подякував: 156 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 19:30

  Успіх написав:
  Hotab написав:(я зараз плачу тобі повністю зі своїх податків зарплату, а мій роботодавець у вигляді ЕСВ повністю компенсує всю мою зароблену і отримувану пенсію)
Тебе Будівельник покусав?))
Невже ти пропустив? >>>
  Успіх написав:Чи я правильно розумію/тут почув, що ти вже в іншу країну полетів на деякий тривалий час?
Так/ні?

"заробляє" гроші, які сплачені із кишені платників податків, а потім оформлені як внесок в ООН
забавна економіка, школа будівельника відчувається
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32168
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1528 раз.
Подякували: 2680 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 4934493549364937
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119232
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495717
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6049
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9255)
27.08.2023 16:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.