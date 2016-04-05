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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 сер, 2023 19:11
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
з якого переляку? майдан - це активна меншість країни, яка як раз розуміла небезпеку від Раші. а пасивна більшість - треба так треба.
а обмеження на курс можна було теж вводити раніше, як би була паніка.
Ну чи антимайдан
. Навіть зараз дуже багато тих, хто готовий йти на майдан проти мобілізації, проти вимкнення світла, проти росту цін,
але патріотизм і боязнь приходу "руського миру" поки переважає.
Щодо курсу його вдалось втримати виключно завдяки міжнародній допомозі, якої б без війни не було.
Тобто Ваш план дав би суттєву перевагу якщо б Путін таки напав, але якщо б в нього було достатньо клепок
не нападати, то Україну йому б регіонали на блюдечку через рік подали.
ви були хоч на одному антимайдані? а я був. зборисько людей за гроші.
по-перше, зараз військовий стан, тому не до майданів. а по-друге, тут й є різниця, хто каже що готовий, а хто виходить. те, що ви перерахували - це будуть по кухнях розмовляти, ніхто за це не вийде.
а з приводу грошей - можна було вести перемовини наперед з Заходом, бо про війну вони теж знали. перемовини про те, що ми робимо те й те, а ви гроші починайте давати вже зараз, а не після нападу
клепок там не вистачає, там взагалі здається вже даху немає
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Додано: Нед 27 сер, 2023 19:15
fler написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
якби почали завчасно мобілізацію, створювати тероборону та інше. ті ж окопи та бліндажі будувати. й війни не було.
То був би майдан і винесли преЗЕдента дуже швидко.
На хвилі паніки не впевнений, що $ вдалось би зупинити на 36,6
А міграція? Виїхали б і "гроші", і "мізки", і "захисники". Тоді був би "Київ за три дні" і зараз би мали Новоросію((.
ті, що пішли захищати й Київ, й Харків на початку війни, вони б не виїхали. а родини можливо б вивезли.
якщо йдемо до Європи, то там одна з засад - не треба владі вирішувати за населення
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Додано: Нед 27 сер, 2023 19:15
Hotab написав:
(я зараз плачу тобі повністю зі своїх податків
зарплату, а мій роботодавець
у вигляді ЕСВ повністю компенсує всю мою зароблену і отримувану пенсію)
Тебе Будівельник покусав?))
Невже ти пропустив? >>>
Успіх написав:
Чи я правильно розумію/тут почув, що ти вже в іншу країну полетів на деякий тривалий час?
Так/ні?
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Додано: Нед 27 сер, 2023 19:18
Shaman написав:
ви були хоч на одному антимайдані?
Ні, я тільки на помаранчевому майдані.
Shaman написав:
а з приводу грошей - можна було вести перемовини наперед з Заходом, бо про війну вони теж знали
Можу помилятись, але в мене склалось враження, що Захід не проти вторгнення (як і окупації Криму) і змінили план щодо нашої підтримки десь з 6-10 березня
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Додано: Нед 27 сер, 2023 19:30
Успіх написав: Hotab написав:
(я зараз плачу тобі повністю зі своїх податків
зарплату, а мій роботодавець
у вигляді ЕСВ повністю компенсує всю мою зароблену і отримувану пенсію)
Тебе Будівельник покусав?))
Невже ти пропустив? >>>
Успіх написав:
Чи я правильно розумію/тут почув, що ти вже в іншу країну полетів на деякий тривалий час?
Так/ні?
"заробляє" гроші, які сплачені із кишені платників податків, а потім оформлені як внесок в ООН
забавна економіка, школа будівельника відчувається
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