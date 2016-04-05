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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 сер, 2023 19:11
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
з якого переляку? майдан - це активна меншість країни, яка як раз розуміла небезпеку від Раші. а пасивна більшість - треба так треба.
а обмеження на курс можна було теж вводити раніше, як би була паніка.
Ну чи антимайдан
. Навіть зараз дуже багато тих, хто готовий йти на майдан проти мобілізації, проти вимкнення світла, проти росту цін,
але патріотизм і боязнь приходу "руського миру" поки переважає.
Щодо курсу його вдалось втримати виключно завдяки міжнародній допомозі, якої б без війни не було.
Тобто Ваш план дав би суттєву перевагу якщо б Путін таки напав, але якщо б в нього було достатньо клепок
не нападати, то Україну йому б регіонали на блюдечку через рік подали.
ви були хоч на одному антимайдані? а я був. зборисько людей за гроші.
по-перше, зараз військовий стан, тому не до майданів. а по-друге, тут й є різниця, хто каже що готовий, а хто виходить. те, що ви перерахували - це будуть по кухнях розмовляти, ніхто за це не вийде.
а з приводу грошей - можна було вести перемовини наперед з Заходом, бо про війну вони теж знали. перемовини про те, що ми робимо те й те, а ви гроші починайте давати вже зараз, а не після нападу
клепок там не вистачає, там взагалі здається вже даху немає
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Додано: Нед 27 сер, 2023 19:15
fler написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
якби почали завчасно мобілізацію, створювати тероборону та інше. ті ж окопи та бліндажі будувати. й війни не було.
То був би майдан і винесли преЗЕдента дуже швидко.
На хвилі паніки не впевнений, що $ вдалось би зупинити на 36,6
А міграція? Виїхали б і "гроші", і "мізки", і "захисники". Тоді був би "Київ за три дні" і зараз би мали Новоросію((.
ті, що пішли захищати й Київ, й Харків на початку війни, вони б не виїхали. а родини можливо б вивезли.
якщо йдемо до Європи, то там одна з засад - не треба владі вирішувати за населення
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Додано: Нед 27 сер, 2023 19:15
Hotab написав:
(я зараз плачу тобі повністю зі своїх податків
зарплату, а мій роботодавець
у вигляді ЕСВ повністю компенсує всю мою зароблену і отримувану пенсію)
Тебе Будівельник покусав?))
Невже ти пропустив? >>>
Успіх написав:
Чи я правильно розумію/тут почув, що ти вже в іншу країну полетів на деякий тривалий час?
Так/ні?
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Додано: Нед 27 сер, 2023 19:18
Shaman написав:
ви були хоч на одному антимайдані?
Ні, я тільки на помаранчевому майдані.
Shaman написав:
а з приводу грошей - можна було вести перемовини наперед з Заходом, бо про війну вони теж знали
Можу помилятись, але в мене склалось враження, що Захід не проти вторгнення (як і окупації Криму) і змінили план щодо нашої підтримки десь з 6-10 березня
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 27 сер, 2023 19:30
Успіх написав: Hotab написав:
(я зараз плачу тобі повністю зі своїх податків
зарплату, а мій роботодавець
у вигляді ЕСВ повністю компенсує всю мою зароблену і отримувану пенсію)
Тебе Будівельник покусав?))
Невже ти пропустив? >>>
Успіх написав:
Чи я правильно розумію/тут почув, що ти вже в іншу країну полетів на деякий тривалий час?
Так/ні?
"заробляє" гроші, які сплачені із кишені платників податків, а потім оформлені як внесок в ООН
забавна економіка, школа будівельника відчувається
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Додано: Нед 27 сер, 2023 19:45
Успіх написав: budivelnik написав:
ти 8 років був бізнесменом і постійно шукав халяви+ неефективно вклав зароблені гроші чим перетворим себе на банкрута
Нічогенький такий собі "банкрут")) так "неефективно" вклав гроші, що за 11р. придбав ДВІ квартири у місті(вже тепер)-мільйоннику!😎
І чим ти хвастаєшся
І де я не правий
Ти витратив в 25-30 років ВСІ гроші які на той час мав ( разом з капіталом який крутився в бізнесі) і купив дві квартири..., повністю загробивши бізнес на якому на ці дві квартири заробив і так і не відклавши нічого на переорієнтацію на інші галузі
Де тут ефективність використання заробленого?
Капітал просрав вклавши в низькомаржинальну галузь
За рахунок чого збирався жити наступних 50 років? Годувати дітей і дружину?
Успіх написав: budivelnik написав:
Друге - перехід війни з пасивної в активну фазу привів до твоєї мобілізації ..яка ПЕРЕТВОРИЛА тебе з невдахи/пірамідщики в поважного воїна ЗСУ з доходом в 2-3 рази вищим ніж ти мав за попередні 8 років..але ти знову невдоволений і скавучиш
Третє - війна протягнеться ще максимум рік..і ти вийшовши на цивільні хліба знову почнеш скиглити , бо на твою думку тебе ,героя війни знову недооцінили бо отримані на фронті 1,5 млн ти знову просреш в якійсь піраміді і не зможеш ще як мінімум 30 років конкурувати з іншими бізнесменами...
То може подумаєш
Може варто піти в Церкву і поставити свічку за те що тобі примітивному неадеквату вже 10 рік вдається бути з доходами і твоя сімя не прокляла девятикласника і не пішла до кращого/розумнішого/позитивнішого?
Запамятай
Скільки тобі виділено - стільки й проживеш
Але є різниця
Будеш нити - проживеш невдахою
Будеш казати що тобі повезло - проживеш фартовим...
ПС
Думаю що все одно долярчики не зрозуміють як би хто не старавя...
Відсутність знань - веде до неможливості аналізу
А без аналізу зрозуміти хто ти і як живеш - не можливо.
На поважному воїну треба було зупинитись, бо далі ти почав писати якусь дурню🤮
Я ж казав
В твоєму примітивному мозку так і не вклалось
Якби не війна - ти б сьогодні бомжував під парканом і ховався від кредиторів...
А жінка кожного дня нагадувала б тобі що дітей годувати нічим і ти б просився до мене двірником(єдина посада яка відповідає твоїй кваліфікації і розуму)
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Додано: Нед 27 сер, 2023 19:55
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ви були хоч на одному антимайдані?
Ні, я тільки на помаранчевому майдані.
Shaman написав:
а з приводу грошей - можна було вести перемовини наперед з Заходом, бо про війну вони теж знали
Можу помилятись, але в мене склалось враження, що Захід не проти
вторгнення (як і окупації Криму) і змінили план щодо нашої підтримки десь з 6-10 березня
були проти, й були в шоці. про це кажуть оці санкції, які ввели майже одразу, бо домовилися про це наперед.
можливо дехто на Заході не очікував, що ми втримаємося - це так.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 20:02
Shaman написав:
були проти, й були в шоці. про це кажуть оці санкції, які ввели майже одразу, бо домовилися про це наперед.
можливо дехто на Заході не очікував, що ми втримаємося - це так.
Проти окупації Криму теж було "глибоке занепокоєння" і санкції вводили, але толку з того... Досі обіцяні "пекельні" санкції (наприклад дистанційне блокування
всіх комп'ютерів, смартфонів, промислового устаткування
, блокування кораблів через Босфор і Балтику, та хоча б повне відключення від Свіфту всіх банків), які б могли зупинити війну, не ввели. Та і перші "відчутні" санкції (ембарго нафти) почали вводити в травні
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Додано: Нед 27 сер, 2023 20:08
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
були проти, й були в шоці. про це кажуть оці санкції, які ввели майже одразу, бо домовилися про це наперед.
можливо дехто на Заході не очікував, що ми втримаємося - це так.
Проти окупації Криму теж були і санкції вводили, але толку з того... Досі обіцяні "пекельні" санкції, які б могли зупинити війну, не ввели. Та і перші "відчутні" санкції (ембарго нафти) почали вводити в травні
санкції не можуть зупинити війну, це може лише військове втручання - дивимось Ірак чи Югославію. це реалії. а оскільки Раша в спадок отримала ядерний арсенал, то поки що вона вважає, що з нею нічого зробити не можуть
а санкції руйнують економіку країни дуже сильно. але це займає час. хоча Ращу дожмуть до стадії, коли вона перестане бути загрозою
Захід грає по правилах, Раша - ні. це поки що дає певне перевагу. ключове - поки що
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Додано: Нед 27 сер, 2023 20:17
Shaman написав:
санкції не можуть зупинити війну
ИМХО досі вважаю, що найпростіший спосіб закінчити будь-яку війну - зробити так, щоб в одної зі сторін закінчилися гроші. А для цього потрібно просто перестати купувати товари у москалів.
Як приклад завершення війни від економічної поразки - перша світова
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 27 сер, 2023 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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