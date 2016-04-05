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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4935493649374938
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 20:28

Серйозно???

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:(я зараз плачу тобі повністю зі своїх податків зарплату, а мій роботодавець у вигляді ЕСВ повністю компенсує всю мою зароблену і отримувану пенсію)
Тебе Будівельник покусав?))
Невже ти пропустив? >>>
  Успіх написав:Чи я правильно розумію/тут почув, що ти вже в іншу країну полетів на деякий тривалий час?
Так/ні?

"заробляє" гроші, які сплачені із кишені платників податків, а потім оформлені як внесок в ООН
забавна економіка, школа будівельника відчувається

Покинув неньку Україну, коли вона палає у вогні???
Коли дурнуватий сусід ракетами нищить наші міста???
Хотаб отак собі просто полетів "рубати бабло" в іншу країну??? :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 20:31

Забрати 3 дипломи і на фронт! Все одно рівень ПТУ.

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:(я зараз плачу тобі повністю зі своїх податків зарплату, а мій роботодавець у вигляді ЕСВ повністю компенсує всю мою зароблену і отримувану пенсію)
Тебе Будівельник покусав?))
Невже ти пропустив? >>>
  Успіх написав:Чи я правильно розумію/тут почув, що ти вже в іншу країну полетів на деякий тривалий час?
Так/ні?

"заробляє" гроші, які сплачені із кишені платників податків, а потім оформлені як внесок в ООН
забавна економіка, школа будівельника відчувається

Тебе муха били по голові в твоїх трьох вузах, замість вганяння в тебе знань традиційними методами??

Україна завжди була потужним отримувачем грошей від ООН. А не донором. В сотні разів отримуючи більше , ніж внески. В 2019 сплатила 1.5 млн дол (при загальному бюджеті ООН 10 млрд ) а тримала на сотні мільйонів.
Після повномасштабного вторгнення цифри зросли кратно. Внески України символічні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якби почали завчасно мобілізацію, створювати тероборону та інше. ті ж окопи та бліндажі будувати. й війни не було.

То був би майдан і винесли преЗЕдента дуже швидко.
На хвилі паніки не впевнений, що $ вдалось би зупинити на 36,6
Щас же не выносят? Фигня это всё.
Есть куча видосов военных, где они требовали от власти копать траншеи.
Всё равно пришлось, только уже не экскаватором, а лопатой, как мой племянник, десятки километров.

Сейчас ровно это же сделали на границе с баларусью.
Востаннє редагувалось beee в Нед 27 сер, 2023 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 20:41

Ухилянт у всій красі! І має 100500відмазок ;)

  budivelnik написав:ВСІ гроші які на той час мав ( разом з капіталом який крутився в бізнесі) і купив дві квартири..., повністю загробивши бізнес на якому на ці дві квартири заробив і так і не відклавши нічого на переорієнтацію на інші галузі
Де тут ефективність використання заробленого?
Капітал просрав вклавши в низькомаржинальну галузь
Теля ти не розумне!
З бізнесу я заробив на ДВІ квартири і бізнес далі НЕ загнувся, допоки я не пішов на фронт!(на відміну від тебе і твоїх синів!)
Бізнес і досі "жевріє" завдяки моєму татові, хоч я сам вже хочу той бізнес закрити/скасувати, бо маю після війни КРАЩІ ідеї і плани!

Ну і звичайно, як же мій бізнес може процвітати, коли його власник на фронті вже 1,5р.!!! на відміну від твого бізнесу, який ти разом зі своїми синами можеш контролювати, самому за прилавком стояти... - і твердо ухилятися разом з синами від призову - від свого прямого зобов'язання?!!!
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 20:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:і бізнес далі НЕ загнувся
Я можу скинути сотню твоїх повідомлень де ти плачешся що все пішло прахом і ти вже навіть не знаєш що з тим робити
Але ти настільки примітив що думаєш брехнею світ пройти..це можна зробити але тільки в напрямку російського корабля.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 20:57

Не словом, а ділом!©

  budivelnik написав:
  Успіх написав:і бізнес далі НЕ загнувся
Я можу скинути сотню твоїх повідомлень де ти плачешся що все пішло прахом і ти вже навіть не знаєш що з тим робити
Але ти настільки примітив що думаєш брехнею світ пройти..це можна зробити але тільки в напрямку російського корабля.
Дурачок, як чогось не знаєш, то запитай))
Якщо я хотів з бізнесу вижимати 1куй/міс., а вижимав 700-800$/міс. - то тільки тому і був не задоволений :lol:
А загалом - ДВІ квартири говорять самі за себе! :wink:

Але що ми про мене і про мене?
Коли ти вже наважишся піти на фронт, чи хоч одного сина відіслати сюди?
Податки - податками... - але самі податки воювати не будуть. Треба щоб Будівельник зі своїми синами показав, як треба дійти до кордонів 91го?! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Щас же не выносят? Фигня это всё.

Війна, тому майдан "не на часі". Та й з економікою влітку 2022, завдяки міжнародній допомозі, в нас стало все нормально*.
*поки дають допомогу
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 27 сер, 2023 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ті ж окопи та бліндажі будувати. може й війни не було.

  Hotab написав:Shaman , тут я з вами згодний повністю. І це б дало трохи часу.
І можливо Херсон би втримали. Але такого, як зараз створили кацапи, годі мріяти і казати про це.

Так і на півдні стояло значно коротше завдання. Якщо раша за рік зуміла вибудувати таку довжелезну оборону, то укріпитись навпроти проходів з Криму за 8 років було, напевно, простіше і дешевше.
Ой+
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