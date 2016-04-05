Російська влада готує нову хвилю мобілізації у тимчасово окупованому ними Криму. В планах окупантів мобілізувати до 30 тисяч осіб. https://www.unn.com.ua/uk/news/2042752- ... udey-atesh Окупаційна адміністрація Криму провела закрите соціологічне дослідження, яке засвідчило вкрай негативне ставлення місцевих мешканців до мобілізації у російську армію. https://www.unn.com.ua/uk/news/2043698- ... tssprotivu Також кримчани відкрито висловлюють невдоволення через розміщення військової техніки біля житлових будинків, пояснюючи тим, що по них "прилітає". Все це має мотивувати кримчан: - здаватися у полон (краще разом з технікою); - здавати позиції (скупчення) та переміщення військових і техніки; - наближати нашу перемогу іншими шляхами.
Зеленский заявил, что не считает правильным переносить войну на территорию России
«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», – сказал Зеленский.
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Зеленский допустил «политическую победу» над Россией.
«Если мы будем на админгранице с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории полуострова», – заявил он.
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Зеленский о выборах: во время войны по законодательству они запрещены. Если будет понимание, что нам дают деньги на выборы - это приблизительно $5 млрд, наш парламент готов изменить законодательство, у нас будет инфраструктура для того, чтобы голосовали военные и наши люди за границей - это один разговор. Также президент сказал Линдси Грэму, который выступал за выборы - наблюдатели должны быть в окопах.
Рабочие специальности, молодежь в основном до 40. Нормальная, презентабельная подборка. А вот если позовут айтишника 45+, рядовым. Если выживет после года войны, да еще с контингеентом который вы тут описывали реально, а не в демо-роликах, в профессию вернуться не сможет. И много еще неудачных кейсов. И чем им заниматься после войны, в стране кричащей социальной несправедливости
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 27 сер, 2023 21:56, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Десять нових механізованих бригад, які у 2024 році увійдуть до бойового складу Збройних Сил України, мають сформувати вже до кінця цього року.
два але:
на думку журналістів британського видання The Telegraph, Україна може програти війну РФ через те, що їй банально не вистачить людей, які зможуть воювати з росіянами, яких набагато більше. І цей «ресурс», на відміну від озброєння, захід не може надати Україні.
при чисельності у 200 тисяч Україна мала ще 200 000 в оперативному резерві, і розраховувала на мобілізаційний резерв у 1,5 мільйона чоловіків «бойового віку». Що в цілому відповідає дійсним мобілізаційним планам України. Відповідну інформацію частково можна знайти у відкритих джерелах (наприклад щодо оперативного резерву), а частково було підтверджено UMP поінформованими джерелами у військовому відомстві. Проте після призову по мобілізації понад 800 тисяч осіб та майже 200 тисяч втрат (включно з пораненими), раптом виявилось, що більшість з приблизно теоретично мільйонного залишку мобілізаційного резерву української армії — близько 800 тисяч військовозобов'язаних виявилися заброньованими Мінекономіки, яке штампує накази про бронювання «як пиріжки» (на початок війни «бронь» мали всього 150 тисяч осіб), а ті люди що залишились або мають проблеми зі здоров'ям або право на відстрочку.