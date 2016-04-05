RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 493749384939494049414942>
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 21:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Як примусити Індію чи Китай з Турцією не купувати енергоносії з кацапії?
Як запобігти імпорту обладнання чи мікросхем через умовний Киргизстан чи Грузію?

вторинні санкції
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1267
З нами з: 29.07.22
Подякував: 157 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 21:40

Російська влада готує нову хвилю мобілізації у тимчасово окупованому ними Криму. В планах окупантів мобілізувати до 30 тисяч осіб.
https://www.unn.com.ua/uk/news/2042752- ... udey-atesh
Окупаційна адміністрація Криму провела закрите соціологічне дослідження, яке засвідчило вкрай негативне ставлення місцевих мешканців до мобілізації у російську армію.
https://www.unn.com.ua/uk/news/2043698- ... tssprotivu
Також кримчани відкрито висловлюють невдоволення через розміщення військової техніки біля житлових будинків, пояснюючи тим, що по них "прилітає".
Все це має мотивувати кримчан:
- здаватися у полон (краще разом з технікою);
- здавати позиції (скупчення) та переміщення військових і техніки;
- наближати нашу перемогу іншими шляхами.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4166
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:А міграція? Виїхали б і "гроші", і "мізки", і "захисники".


тобто влада цинічно використала інформацію в своїх інтересах, свідомо обдуривши громадян.
Воістину держава для людей, чи все ж люди для держави?
Letusrock
 
Повідомлень: 800
З нами з: 03.05.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 21:49

  Letusrock написав:
  fler написав:А міграція? Виїхали б і "гроші", і "мізки", і "захисники".


тобто влада цинічно використала інформацію в своїх інтересах, свідомо обдуривши громадян.
Воістину держава для людей, чи все ж люди для держави?

Як мешканець Бучі, вважаю, що центральна влада цивільних мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля використала як "живий щит".

На заміну втрачених українців завезуть азіатів, африканців. Просто бізнес, нічого особистого.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32173
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1528 раз.
Подякували: 2680 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 21:54

Из сегодняшнего интервью

Зеленский заявил, что не считает правильным переносить войну на территорию России

«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», – сказал Зеленский.



.


Зеленский допустил «политическую победу» над Россией.

«Если мы будем на админгранице с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории полуострова», – заявил он.




.

Зеленский о выборах: во время войны по законодательству они запрещены. Если будет понимание, что нам дают деньги на выборы - это приблизительно $5 млрд, наш парламент готов изменить законодательство, у нас будет инфраструктура для того, чтобы голосовали военные и наши люди за границей - это один разговор. Также президент сказал Линдси Грэму, который выступал за выборы - наблюдатели должны быть в окопах.

Сейчас инфраструктуры под выборы нет.

Xenon
 
Повідомлень: 4074
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 21:55

  Успіх написав:Дивитись - всім!
А Будівельнику - тричі!!!
https://youtube.com/shorts/rCCTXE2i2U8? ... DpEQhy1q96


Рабочие специальности, молодежь в основном до 40. Нормальная, презентабельная подборка.
А вот если позовут айтишника 45+, рядовым. Если выживет после года войны, да еще с контингеентом который вы тут описывали реально, а не в демо-роликах, в профессию вернуться не сможет. И много еще неудачных кейсов. И чем им заниматься после войны, в стране кричащей социальной несправедливости
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 27 сер, 2023 21:56, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 688
З нами з: 13.06.20
Подякував: 251 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 21:55

Letusrock Саме так. В цій частині я розумію і підтримую дії влади. От те, що профукали Херсон і не провели якісь "воєнні навчання" десь в Геніченську хтось має понести покарання.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1267
З нами з: 29.07.22
Подякував: 157 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зато будували дороги. Амнезія
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 940
З нами з: 17.12.22
Подякував: 53 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Якщо я хотів з бізнесу вижимати 1куй/міс., а вижимав 700-800$/міс. - то тільки тому і був не задоволений :lol:
Дятле, так зараз в тебе замість віртуальних 700-800 - реальних 3000...і після цього примітив мозгів якого вистарчає максимум на перенести бусоль ще щось вякає?

Я ж тобі казав
Війна це твій зірковий час , коли ти за місяць отримуєш в 4 рази більше ніж міг отримати використовуючи всі свої знання і важко працюючи

Це про тебе лавруша сказав
де..л бл.ть
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26465
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Десять нових механізованих бригад, які у 2024 році увійдуть до бойового складу Збройних Сил України, мають сформувати вже до кінця цього року.


два але:
на думку журналістів британського видання The Telegraph, Україна може програти війну РФ через те, що їй банально не вистачить людей, які зможуть воювати з росіянами, яких набагато більше. І цей «ресурс», на відміну від озброєння, захід не може надати Україні.


при чисельності у 200 тисяч Україна мала ще 200 000 в оперативному резерві, і розраховувала на мобілізаційний резерв у 1,5 мільйона чоловіків «бойового віку». Що в цілому відповідає дійсним мобілізаційним планам України. Відповідну інформацію частково можна знайти у відкритих джерелах (наприклад щодо оперативного резерву), а частково було підтверджено UMP поінформованими джерелами у військовому відомстві.
Проте після призову по мобілізації понад 800 тисяч осіб та майже 200 тисяч втрат (включно з пораненими), раптом виявилось, що більшість з приблизно теоретично мільйонного залишку мобілізаційного резерву української армії — близько 800 тисяч військовозобов'язаних виявилися заброньованими Мінекономіки, яке штампує накази про бронювання «як пиріжки» (на початок війни «бронь» мали всього 150 тисяч осіб), а ті люди що залишились або мають проблеми зі здоров'ям або право на відстрочку.
Letusrock
 
Повідомлень: 800
З нами з: 03.05.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 493749384939494049414942>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, Letusrock, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119233
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495727
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6049
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4270)
27.08.2023 21:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.