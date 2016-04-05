Додано: Нед 27 сер, 2023 22:16

flyman написав: Успіх не раз писав, що готовий уступити бажаючим таке "хлібне місце", але таких нема. Успіх не раз писав, що готовий уступити бажаючим таке "хлібне місце", але таких нема.

1 А до війни він писав що готовий уступити місце на базарі...Про таких є анекдотІ ви кажіть2 І я казав що готовий уступити своє місце при умові якщо долярчик зможе замінити мене і моїх синів - фінансово.Він чогось перелякався і не погодився...Напевно йому легше отримувати 100 000 в місяць переносячи бусоль ніж платити вже 50 000 в місяць податків...3 А що у нас тільки один долярчик воює?Чогось в моїй сімї один був в полоні і один поранений..а в долярчика ні царапинки?Може не там воює..у нас вже багатьох до суду передали які собі УБД виписувалиМоже й наш дурник серед нихЙому ж збрехати як два пальці...останній раз він умудрився розповсюдити брехню про свою дружину..І тільки через пару днів - проявився і написав що він пожартував і дружина забрала гроші і пішла...не від нього а поїхал на світязь..Далі продовжувати про походеньки цього дятла?Чи хтось тут вважає правильним серед тисяч читачів розповсюдити думку що його жінка курва?