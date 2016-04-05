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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:08
Зеленский о выборах: во время войны по законодательству они запрещены. Если будет понимание, что нам дают деньги на выборы - это приблизительно $5 млрд, наш парламент готов изменить законодательство, у нас будет инфраструктура для того, чтобы голосовали военные и наши люди за границей - это один разговор. Также президент сказал Линдси Грэму, который выступал за выборы - наблюдатели должны быть в окопах.
Сейчас инфраструктуры под выборы нет.
О загранице не надо беспокоиться, наоборот внести изменения в правовую инфраструктуру чтобы забрать право голоса как минимум у пмж-шников.
Про $5 млрд плохо пахнет разводняком, как Янукович после 30 млрд на издержки евроинтеграции. Если кто читает из ОП, пишите в личку за консультации.
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fox767676
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:08
budivelnik написав: Успіх написав:
Якщо я хотів з бізнесу вижимати 1куй/міс., а вижимав 700-800$/міс. - то тільки тому і був не задоволений
Дятле, так зараз в тебе замість віртуальних 700-800 - реальних 3000...і після цього примітив мозгів якого вистарчає максимум на перенести бусоль ще щось вякає?
Я ж тобі казав
Війна це твій зірковий час , коли ти за місяць отримуєш в 4 рази більше ніж міг отримати використовуючи всі свої знання і важко працюючи
Це про тебе лавруша сказав
де..л бл.ть
Успіх не раз писав, що готовий уступити бажаючим таке "хлібне місце", але таких нема.
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flyman
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:12
flyman написав: Letusrock написав: fler написав:
А міграція? Виїхали б і "гроші", і "мізки", і "захисники".
тобто влада цинічно використала інформацію в своїх інтересах, свідомо обдуривши громадян.
Воістину держава для людей, чи все ж люди для держави?
Як мешканець Бучі, вважаю, що центральна влада цивільних мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля використала як "живий щит".
На заміну втрачених українців завезуть азіатів, африканців. Просто бізнес, нічого особистого.
Тобто влада мала посіяти паніку = здати країну ворогу без бою. А потім ворог погнав би мешканців Бучі та інших міст воювати з країнами НАТО. Оце було б розумно, правда?
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:13
fox767676 написав:
Зеленский о выборах: во время войны по законодательству они запрещены. Если будет понимание, что нам дают деньги на выборы - это приблизительно $5 млрд, наш парламент готов изменить законодательство, у нас будет инфраструктура для того, чтобы голосовали военные и наши люди за границей - это один разговор. Также президент сказал Линдси Грэму, который выступал за выборы - наблюдатели должны быть в окопах.
Сейчас инфраструктуры под выборы нет.
О загранице не надо беспокоиться, наоборот внести изменения в правовую инфраструктуру чтобы забрать право голоса как минимум у пмж-шников.
Про $5 млрд плохо пахнет разводняком, как Янукович после 30 млрд на издержки евроинтеграции. Если кто читает из ОП, пишите в личку за консультации.
дик, "любой капріз за ваші дєнгі"
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flyman
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:15
fler написав:
А потім ворог погнав би мешканців Бучі та інших міст воювати з країнами НАТО
Каким образом? Жителт бы Бучи превентивно бы уехали в страны НАТО. И если бы и воевали, то на стороне добра. А так они оказались во власти зла, которое могло делать с ними что хотело, в т.ч и мобиизоать в свои преступные ряды
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:15
fler , муха був би вже в Польщі того ранку. Там доріжка натупана , рахуночок чекав відкритий.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:16
flyman написав:
Успіх не раз писав, що готовий уступити бажаючим таке "хлібне місце", але таких нема.
1 А до війни він писав що готовий уступити місце на базарі...
Про таких є анекдотІ ви кажіть
2 І я казав що готовий уступити своє місце при умові якщо долярчик зможе замінити мене і моїх синів - фінансово.
Він чогось перелякався і не погодився...Напевно йому легше отримувати 100 000 в місяць переносячи бусоль ніж платити вже 50 000 в місяць податків...
3 А що у нас тільки один долярчик воює?
Чогось в моїй сімї один був в полоні і один поранений..а в долярчика ні царапинки?
Може не там воює..у нас вже багатьох до суду передали які собі УБД виписували
Може й наш дурник серед них
Йому ж збрехати як два пальці...
останній раз він умудрився розповсюдити брехню про свою дружину..
І тільки через пару днів - проявився і написав що він пожартував і дружина забрала гроші і пішла...не від нього а поїхал на світязь..
Далі продовжувати про походеньки цього дятла?
Чи хтось тут вважає правильним серед тисяч читачів розповсюдити думку що його жінка курва?
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:16
fox767676 написав: fler написав:
А потім ворог погнав би мешканців Бучі та інших міст воювати з країнами НАТО
Каким образом? Жителт бы Бучи превентивно бы уехали в страны НАТО. И если бы и воевали, то на стороне добра. А так они оказались во власти зла, которое могло делать с ними что хотело, в т.ч и мобиизоать в свои преступные ряды
байден за пів року попередив, хто хотів той виїхав
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:17
fler написав:
Тобто влада мала посіяти паніку = здати країну ворогу без бою. А потім ворог погнав би мешканців Бучі та інших міст воювати з країнами НАТО. Оце було б розумно, правда?
вирішувати за громадян що краще їм а що гірше, може тільки єдино вірна партія і її вождь
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:19
trololo написав: fox767676 написав: fler написав:
А потім ворог погнав би мешканців Бучі та інших міст воювати з країнами НАТО
Каким образом? Жителт бы Бучи превентивно бы уехали в страны НАТО. И если бы и воевали, то на стороне добра. А так они оказались во власти зла, которое могло делать с ними что хотело, в т.ч и мобиизоать в свои преступные ряды
байден за пів року попередив, хто хотів той виїхав
Ну это не просто переубедить близких об опасности, некоторые по старости лет доверились официальным гос.ипсо (ничему жизнь не учит)
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fox767676
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