RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4939494049414942>
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:20

  flyman написав:
  fler написав:Тобто влада мала посіяти паніку = здати країну ворогу без бою. А потім ворог погнав би мешканців Бучі та інших міст воювати з країнами НАТО. Оце було б розумно, правда?

вирішувати за громадян що краще їм а що гірше, може тільки єдино вірна партія і її вождь


ти не громадянин, а ватна херня, яка більше за всіх заслуговувала на знайомство із велікой російськой культурой.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5578
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2606 раз.
Подякували: 1384 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:23

Стосовно мобілізації і створення нових бригад (10-20)

Рік тому Залужний казав що для контрнаступу потрібно 10-20 бригадних комплектів на повністю західному озброєнні+навчані люди.
Начебто так і пішло, з осені нам почали давати арту, потім танки, бредлі, страйкери і т.д

Але останні 3 місяці якщо щось і дають , то суто на відновлення втрат.

Тобто не видно що готується створення нових бригад в такій кількості.
Xenon
 
Повідомлень: 4074
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:23

що это за шмакозявка

fox767676
 
Повідомлень: 688
З нами з: 13.06.20
Подякував: 251 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:25

  Xenon написав:Стосовно мобілізації і створення нових бригад (10-20)

Рік тому Залужний казав що для контрнаступу потрібно 10-20 бригадних комплектів на повністю західному озброєнні+навчані люди.
Начебто так і пішло, з осені нам почали давати арту, потім танки, бредлі, страйкери і т.д

Але останні 3 місяці якщо щось і дають , то суто на відновлення втрат.

Тобто не видно що готується створення нових бригад в такій кількості.


Бар̶и̶н̶у̶йдену видней
fox767676
 
Повідомлень: 688
З нами з: 13.06.20
Подякував: 251 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:28

  budivelnik написав:
  flyman написав:Успіх не раз писав, що готовий уступити бажаючим таке "хлібне місце", але таких нема.
1 А до війни він писав що готовий уступити місце на базарі...
Про таких є анекдот
І ви кажіть
2 І я казав що готовий уступити своє місце при умові якщо долярчик зможе замінити мене і моїх синів - фінансово.
Він чогось перелякався і не погодився...Напевно йому легше отримувати 100 000 в місяць переносячи бусоль ніж платити вже 50 000 в місяць податків...
3 А що у нас тільки один долярчик воює?
Чогось в моїй сімї один був в полоні і один поранений..а в долярчика ні царапинки?
Може не там воює..у нас вже багатьох до суду передали які собі УБД виписували
Може й наш дурник серед них
Йому ж збрехати як два пальці...
останній раз він умудрився розповсюдити брехню про свою дружину..
І тільки через пару днів - проявився і написав що він пожартував і дружина забрала гроші і пішла...не від нього а поїхал на світязь..

Далі продовжувати про походеньки цього дятла?
Чи хтось тут вважає правильним серед тисяч читачів розповсюдити думку що його жінка курва?

давайте не будемо перебільшувати ;)
Долярчик без царапинки - й добре. й іншим нехай так щастить.

про дружину був жарт, згоден невдалий. але хтось відразу казав, що то стьоб - якщо уважно прочитати

наше слабе місце - оці внутрішні розбрати, інколи через дурню.

як у козацтві - давайте зачекаємо на мирний час, том розберемося. маю надію, що у мирний час може й порозуміємося :oops:

проблема, що на фронті людей не вистачає й вони втомилися, а у тилу народ ухиляється від зустрічі з воєнкомом, - вона є. як її вирішити - хз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4132
З нами з: 29.09.19
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:Але останні 3 місяці якщо щось і дають , то суто на відновлення втрат.
Тобто не видно що готується створення нових бригад в такій кількості.
Наприклад той самий Світан заявляєщо Літак замінить 1000 піхотинців...
І тільки після передачі касетних снарядів ми почали видимо просуватись...

То може американці/європейці в своїх компютерах вже бачать нашу перемогу ( на тих ресурсах які вже передані і ще заплановані).
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26465
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2933 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:29

  Hotab написав:fler , муха був би вже в Польщі того ранку. Там доріжка натупана , рахуночок чекав відкритий.

Не сумніваюсь, але бачиш як переймається типу за жителів Бучі. Яка погана влада - послала рузьке мір нах.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4166
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Только что попалось видео 2002 года, где мы разрезаем болгаркой 31самолет ТУ32М на аэродроме в Полтаве. Финансирование - США
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 941
З нами з: 17.12.22
Подякував: 53 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:33

просто «дєло потірялось», нєту дєла, нєту тєла на фронті.

  fler написав:
  Hotab написав:fler , муха був би вже в Польщі того ранку. Там доріжка натупана , рахуночок чекав відкритий.

Не сумніваюсь, але бачиш як переймається типу за жителів Бучі. Яка погана влада - послала рузьке мір нах.

Просто муху не сказали, що він, як «житель Бучі» , крім права запитати чому він живий щит, він ще має і обовʼязок СВОЮ кавалірку в Бучі захищати і обороняти. А не нити півтора роки, що не відпустили в Польщу.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 27 сер, 2023 22:34, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 9733
З нами з: 15.02.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 2052 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676 написав:
  fler написав:А потім ворог погнав би мешканців Бучі та інших міст воювати з країнами НАТО


Каким образом? Жителт бы Бучи превентивно бы уехали в страны НАТО. И если бы и воевали, то на стороне добра. А так они оказались во власти зла, которое могло делать с ними что хотело, в т.ч и мобиизоать в свои преступные ряды
У меня знакомый сидел в окупации до конца. Что он только не пережил. Такое не напишешь, сотрут.
Другая семья как-то вылезла из подвала, домов соседей нет, а недалеко вертолет горит. Звонит, спрашивает, уезжать или рановато ещё.
Реально люди по глупости верили телеку.
Сколько погибло народа, слушая 2-3 недели. Реально людей юзали а потом полные поезда, давка и паника
Востаннє редагувалось beee в Нед 27 сер, 2023 22:37, всього редагувалось 1 раз.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 941
З нами з: 17.12.22
Подякував: 53 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4939494049414942>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, Shaman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119233
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495727
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6049
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4270)
27.08.2023 21:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.