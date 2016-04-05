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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:20
flyman написав: fler написав:
Тобто влада мала посіяти паніку = здати країну ворогу без бою. А потім ворог погнав би мешканців Бучі та інших міст воювати з країнами НАТО. Оце було б розумно, правда?
вирішувати за громадян що краще їм а що гірше, може тільки єдино вірна партія і її вождь
ти не громадянин, а ватна херня, яка більше за всіх заслуговувала на знайомство із велікой російськой культурой.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:23
Стосовно мобілізації і створення нових бригад (10-20)
Рік тому Залужний казав що для контрнаступу потрібно 10-20 бригадних комплектів на повністю західному озброєнні+навчані люди.
Начебто так і пішло, з осені нам почали давати арту, потім танки, бредлі, страйкери і т.д
Але останні 3 місяці якщо щось і дають , то суто на відновлення втрат.
Тобто не видно що готується створення нових бригад в такій кількості.
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Xenon
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:23
що это за шмакозявка
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fox767676
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:25
Xenon написав:
Стосовно мобілізації і створення нових бригад (10-20)
Рік тому Залужний казав що для контрнаступу потрібно 10-20 бригадних комплектів на повністю західному озброєнні+навчані люди.
Начебто так і пішло, з осені нам почали давати арту, потім танки, бредлі, страйкери і т.д
Але останні 3 місяці якщо щось і дають , то суто на відновлення втрат.
Тобто не видно що готується створення нових бригад в такій кількості.
Бар̶и̶н̶у̶йдену видней
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fox767676
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:28
budivelnik написав: flyman написав:
Успіх не раз писав, що готовий уступити бажаючим таке "хлібне місце", але таких нема.
1 А до війни він писав що готовий уступити місце на базарі...
Про таких є анекдотІ ви кажіть
2 І я казав що готовий уступити своє місце при умові якщо долярчик зможе замінити мене і моїх синів - фінансово.
Він чогось перелякався і не погодився...Напевно йому легше отримувати 100 000 в місяць переносячи бусоль ніж платити вже 50 000 в місяць податків...
3 А що у нас тільки один долярчик воює?
Чогось в моїй сімї один був в полоні і один поранений..а в долярчика ні царапинки?
Може не там воює..у нас вже багатьох до суду передали які собі УБД виписували
Може й наш дурник серед них
Йому ж збрехати як два пальці...
останній раз він умудрився розповсюдити брехню про свою дружину..
І тільки через пару днів - проявився і написав що він пожартував і дружина забрала гроші і пішла...не від нього а поїхал на світязь..
Далі продовжувати про походеньки цього дятла?
Чи хтось тут вважає правильним серед тисяч читачів розповсюдити думку що його жінка курва?
давайте не будемо перебільшувати
Долярчик без царапинки - й добре. й іншим нехай так щастить.
про дружину був жарт, згоден невдалий. але хтось відразу казав, що то стьоб - якщо уважно прочитати
наше слабе місце - оці внутрішні розбрати, інколи через дурню.
як у козацтві - давайте зачекаємо на мирний час, том розберемося. маю надію, що у мирний час може й порозуміємося
проблема, що на фронті людей не вистачає й вони втомилися, а у тилу народ ухиляється від зустрічі з воєнкомом, - вона є. як її вирішити - хз.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:28
Xenon написав:
Але останні 3 місяці якщо щось і дають , то суто на відновлення втрат.
Тобто не видно що готується створення нових бригад в такій кількості.
Наприклад той самий Світан заявляєщо Літак замінить 1000 піхотинців...
І тільки після передачі касетних снарядів ми почали видимо просуватись...
То може американці/європейці в своїх компютерах вже бачать нашу перемогу ( на тих ресурсах які вже передані і ще заплановані).
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:29
Hotab написав:fler
, муха був би вже в Польщі того ранку. Там доріжка натупана , рахуночок чекав відкритий.
Не сумніваюсь, але бачиш як переймається типу за жителів Бучі. Яка погана влада - послала рузьке мір нах.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:31
Только что попалось видео 2002 года, где мы разрезаем болгаркой 31самолет ТУ32М на аэродроме в Полтаве. Финансирование - США
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:33
fler написав: Hotab написав:fler
, муха був би вже в Польщі того ранку. Там доріжка натупана , рахуночок чекав відкритий.
Не сумніваюсь, але бачиш як переймається типу за жителів Бучі. Яка погана влада - послала рузьке мір нах.
Просто муху не сказали, що він, як «житель Бучі» , крім права запитати чому він живий щит, він ще має і обовʼязок СВОЮ кавалірку в Бучі захищати і обороняти. А не нити півтора роки, що не відпустили в Польщу.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 27 сер, 2023 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:33
fox767676 написав: fler написав:
А потім ворог погнав би мешканців Бучі та інших міст воювати з країнами НАТО
Каким образом? Жителт бы Бучи превентивно бы уехали в страны НАТО. И если бы и воевали, то на стороне добра. А так они оказались во власти зла, которое могло делать с ними что хотело, в т.ч и мобиизоать в свои преступные ряды
У меня знакомый сидел в окупации до конца. Что он только не пережил. Такое не напишешь, сотрут.
Другая семья как-то вылезла из подвала, домов соседей нет, а недалеко вертолет горит. Звонит, спрашивает, уезжать или рановато ещё.
Реально люди по глупости верили телеку.
Сколько погибло народа, слушая 2-3 недели. Реально людей юзали а потом полные поезда, давка и паника
Востаннє редагувалось beee
в Нед 27 сер, 2023 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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