|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 27 сер, 2023 22:34
Shaman написав:
а у тилу народ ухиляється від зустрічі з воєнкомом, - вона є. як її вирішити - хз.
ніяк , бо "хто хотів - той виїхав", а хто не виїхав - той вже хоче. Допомігти би міг Бідон, адекватними обсягами наданої зброї, тоді б на звільнення територій витрачалося би менше часу та людей, і загальна ціна умовної перемоги виглядали би не такою сумнівною. А так маємл те що маємо
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 688
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 251 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 сер, 2023 22:36
beee написав: fox767676 написав: fler написав:
А потім ворог погнав би мешканців Бучі та інших міст воювати з країнами НАТО
Каким образом? Жителт бы Бучи превентивно бы уехали в страны НАТО. И если бы и воевали, то на стороне добра. А так они оказались во власти зла, которое могло делать с ними что хотело, в т.ч и мобиизоать в свои преступные ряды
У меня знакомый сидел в окупации до конца. Что он только не пережил. Такое не напишешь, сотрут.
Другая семья как-то вылезла из подвала, домов соседей нет, а недалеко вертолет горит. Звонит, спрашивает, уезжать или рановато ещё
Злі язики кажуть що самі винуваті, байден за півроку попереджав
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 688
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 251 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 сер, 2023 22:37
Shaman написав:
проблема, що на фронті людей не вистачає й вони втомилися, а у тилу народ ухиляється від зустрічі з воєнкомом, - вона є. як її вирішити - хз.
А в тилу всі розкошують і перебирають між КАКАВОЮ чи Домініканою...
1 Долярчику платять
2 Те що йому платять більше ніж це вартує знає і долярчик і пропонує набрати африканців які по його словам легко виконають його роботу за пів ціни
3 При цьому в 2014-2022 долярчик не біг на ротацію
Так на хвилинку
300 000 * 8 років= 2,4 млн людино*років
500 днів * 1 млн = 1,5 людино років
Виявляється в 2014 відслужили в 1,5 рази більше ніж служить долярчик і чомусь ніхто тоді не плакався отримуючи в 5 разів менше
4 І останнє
Долярчик вважає що вже все зробив в свої 30...йому пофіг що я оплати навіть його 9 класів, бо він виплачуючи 2000 грн в місяць по Єдиному не встиг повернути Державі заплачених за нього 500 000 за шкільну освіту
Він нічого не хоче...То чому цей телепень може виставляти ВСІМ претензій - а я не можу ЙОМУ пояснювати що він телепень?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26465
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 2933 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 сер, 2023 22:37
budivelnik написав:
так зараз в тебе замість віртуальних 700-800 - реальних 3000.
Ідіоте, яких 3000???
1300!!! І то при тому, що тут ризикую своїм життям і здоров'ям!!!
Вдома за 700-800 я і близько так не ризикував!
Але ти не спригуй - коли підеш на фронт?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5257
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 826 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
Додано: Нед 27 сер, 2023 22:38
Но теперь, поверьте. Они никому не верят. Уехали и точка. Говорит, будет НАТО, вернёмся. Телевизор не смотрят вообще
-
beee
-
-
- Повідомлень: 941
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 сер, 2023 22:40
flyman написав:
Успіх не раз писав, що готовий уступити бажаючим таке "хлібне місце", але таких нема
Так!
І ще в 100501раз напишу - ласкаво прошу всіх підмінити мене на фронті!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5257
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 826 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
Додано: Нед 27 сер, 2023 22:41
fox767676 написав:
Про $5 млрд плохо пахнет разводняком
чомусь як розпускав парламент в 2019, то цифра 5 млрд не випливала
trololo написав:
байден за пів року попередив, хто хотів той виїхав
завдяки реакції влади більшість сприйняли слова Заходу як чергову серію приколу "атопутіннападьот"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 800
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 сер, 2023 22:42
beee написав:
Только что попалось видео 2002 года, где мы разрезаем болгаркой 31самолет ТУ32М на аэродроме в Полтаве. Финансирование - США
Десь у той час системно-суверенний ліберал путін у Буша на ранчо катався у ковбойському капелюсі, а політично ізольований напівкомуняка Кучма, поганий-поганий, і українці разом з ним. Ніксон ще у 1994 Клінтона попереджав що не варто так нехтувати українцям і кохатися з російськими квазідемократами. Та його зверненнями підтерлися. І зараз майже та сама політика. Ось байден за півроку по барські дав час зібрати шмотки і звільнити країну для росіян, білих людей
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 27 сер, 2023 22:46, всього редагувалось 3 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 688
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 251 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 сер, 2023 22:43
Успіх написав: budivelnik написав:
так зараз в тебе замість віртуальних 700-800 - реальних 3000.
Ідіоте, яких 3000???
1300!!! І то при тому, що тут ризикую своїм життям і здоров'ям!!!
Вдома за 700-800 я і близько так не ризикував!
Але ти не спригуй - коли підеш на фронт?
Так ти на передку виявляється десять днів в місяці....Бо 1300 можна отримати тільки у випадку коли 2/3-3/4 часу не на бойових....
Невже не розумієш
Чим більше ти про себе пишеш - тим більшим дурнем в очах читачів себе виставляєш..
І дружина в тебе курва по твоїх словах
і три рази був у відпустці хоча всім висмоктав мозок оповіданнями про відсутність
і бойових ти отримуєш третину...
Давай пиши далі
Допишешся що не стане успіха так само як зник долярчик..
Бо успіх буде асоціюватись з 3,14здобол.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26465
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 2933 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 сер, 2023 22:46
budivelnik написав: Shaman написав:
проблема, що на фронті людей не вистачає й вони втомилися, а у тилу народ ухиляється від зустрічі з воєнкомом, - вона є. як її вирішити - хз.
А в тилу всі розкошують і перебирають між КАКАВОЮ чи Домініканою...
1 Долярчику платять
2 Те що йому платять більше ніж це вартує знає і долярчик і пропонує набрати африканців які по його словам легко виконають його роботу за пів ціни
3 При цьому в 2014-2022 долярчик не біг на ротацію
Так на хвилинку
300 000 * 8 років= 2,4 млн людино*років
500 днів * 1 млн = 1,5 людино років
Виявляється в 2014 відслужили в 1,5 рази більше ніж служить долярчик і чомусь ніхто тоді не плакався отримуючи в 5 разів менше
4 І останнє
Долярчик вважає що вже все зробив в свої 30...йому пофіг що я оплати навіть його 9 класів, бо він виплачуючи 2000 грн в місяць по Єдиному не встиг повернути Державі заплачених за нього 500 000 за шкільну освіту
Він нічого не хоче...То чому цей телепень може виставляти ВСІМ претензій - а я не можу ЙОМУ пояснювати що він телепень?
я що пропоную.
так, згоден Долярчик дійсно має перестати всім виказувати претензії - кожен робить свою справу. як там - будь-яку роботу треба виконувати якісно. це побажання
но коли його заносить, враховуючи реальну важкість служби Долярчика, не треба так жорстко - після війни поясните
а інколи він таки правий - особливо коли його дехто з тилу його тупо тролить. так й живемо
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4133
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 1140 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676
, Shaman
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|119233
|
|
|6076
|495727
|
|
|1
|6049
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|