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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 49404941494249434944 ... 4946>
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а у тилу народ ухиляється від зустрічі з воєнкомом, - вона є. як її вирішити - хз.

ніяк , бо "хто хотів - той виїхав", а хто не виїхав - той вже хоче. Допомігти би міг Бідон, адекватними обсягами наданої зброї, тоді б на звільнення територій витрачалося би менше часу та людей, і загальна ціна умовної перемоги виглядали би не такою сумнівною. А так маємл те що маємо
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:36

  beee написав:
fox767676 написав:
  fler написав:А потім ворог погнав би мешканців Бучі та інших міст воювати з країнами НАТО


Каким образом? Жителт бы Бучи превентивно бы уехали в страны НАТО. И если бы и воевали, то на стороне добра. А так они оказались во власти зла, которое могло делать с ними что хотело, в т.ч и мобиизоать в свои преступные ряды
У меня знакомый сидел в окупации до конца. Что он только не пережил. Такое не напишешь, сотрут.
Другая семья как-то вылезла из подвала, домов соседей нет, а недалеко вертолет горит. Звонит, спрашивает, уезжать или рановато ещё



Злі язики кажуть що самі винуваті, байден за півроку попереджав
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:проблема, що на фронті людей не вистачає й вони втомилися, а у тилу народ ухиляється від зустрічі з воєнкомом, - вона є. як її вирішити - хз.
А в тилу всі розкошують і перебирають між КАКАВОЮ чи Домініканою...
1 Долярчику платять
2 Те що йому платять більше ніж це вартує знає і долярчик і пропонує набрати африканців які по його словам легко виконають його роботу за пів ціни
3 При цьому в 2014-2022 долярчик не біг на ротацію
Так на хвилинку
300 000 * 8 років= 2,4 млн людино*років
500 днів * 1 млн = 1,5 людино років
Виявляється в 2014 відслужили в 1,5 рази більше ніж служить долярчик і чомусь ніхто тоді не плакався отримуючи в 5 разів менше
4 І останнє
Долярчик вважає що вже все зробив в свої 30...йому пофіг що я оплати навіть його 9 класів, бо він виплачуючи 2000 грн в місяць по Єдиному не встиг повернути Державі заплачених за нього 500 000 за шкільну освіту
Він нічого не хоче...
То чому цей телепень може виставляти ВСІМ претензій - а я не можу ЙОМУ пояснювати що він телепень?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:37

Хитрожопий ухилянт будівельникович))

  budivelnik написав:так зараз в тебе замість віртуальних 700-800 - реальних 3000.
Ідіоте, яких 3000???
1300!!! І то при тому, що тут ризикую своїм життям і здоров'ям!!!

Вдома за 700-800 я і близько так не ризикував!

Але ти не спригуй - коли підеш на фронт?
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Но теперь, поверьте. Они никому не верят. Уехали и точка. Говорит, будет НАТО, вернёмся. Телевизор не смотрят вообще
beee
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:40

  flyman написав:Успіх не раз писав, що готовий уступити бажаючим таке "хлібне місце", але таких нема
Так!
І ще в 100501раз напишу - ласкаво прошу всіх підмінити мене на фронті!
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Про $5 млрд плохо пахнет разводняком


чомусь як розпускав парламент в 2019, то цифра 5 млрд не випливала

  trololo написав:байден за пів року попередив, хто хотів той виїхав


завдяки реакції влади більшість сприйняли слова Заходу як чергову серію приколу "атопутіннападьот"
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:42

  beee написав:Только что попалось видео 2002 года, где мы разрезаем болгаркой 31самолет ТУ32М на аэродроме в Полтаве. Финансирование - США


Десь у той час системно-суверенний ліберал путін у Буша на ранчо катався у ковбойському капелюсі, а політично ізольований напівкомуняка Кучма, поганий-поганий, і українці разом з ним. Ніксон ще у 1994 Клінтона попереджав що не варто так нехтувати українцями і кохатися з російськими квазідемократами. Та його зверненнями підтерлися. І зараз майже та сама політика. Ось байден за півроку по барські дав час зібрати шмотки і звільнити країну для росіян, білих людей, і щоб жодна ракета не порушила спокій великого російського народу
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 27 сер, 2023 22:51, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:43

  Успіх написав:
  budivelnik написав:так зараз в тебе замість віртуальних 700-800 - реальних 3000.
Ідіоте, яких 3000???
1300!!! І то при тому, що тут ризикую своїм життям і здоров'ям!!!
Вдома за 700-800 я і близько так не ризикував!
Але ти не спригуй - коли підеш на фронт?
Так ти на передку виявляється десять днів в місяці....Бо 1300 можна отримати тільки у випадку коли 2/3-3/4 часу не на бойових....
Невже не розумієш
Чим більше ти про себе пишеш - тим більшим дурнем в очах читачів себе виставляєш..
І дружина в тебе курва по твоїх словах
і три рази був у відпустці хоча всім висмоктав мозок оповіданнями про відсутність
і бойових ти отримуєш третину...

Давай пиши далі
Допишешся що не стане успіха так само як зник долярчик..
Бо успіх буде асоціюватись з 3,14здобол.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 22:46

  budivelnik написав:
  Shaman написав:проблема, що на фронті людей не вистачає й вони втомилися, а у тилу народ ухиляється від зустрічі з воєнкомом, - вона є. як її вирішити - хз.
А в тилу всі розкошують і перебирають між КАКАВОЮ чи Домініканою...
1 Долярчику платять
2 Те що йому платять більше ніж це вартує знає і долярчик і пропонує набрати африканців які по його словам легко виконають його роботу за пів ціни
3 При цьому в 2014-2022 долярчик не біг на ротацію
Так на хвилинку
300 000 * 8 років= 2,4 млн людино*років
500 днів * 1 млн = 1,5 людино років
Виявляється в 2014 відслужили в 1,5 рази більше ніж служить долярчик і чомусь ніхто тоді не плакався отримуючи в 5 разів менше
4 І останнє
Долярчик вважає що вже все зробив в свої 30...йому пофіг що я оплати навіть його 9 класів, бо він виплачуючи 2000 грн в місяць по Єдиному не встиг повернути Державі заплачених за нього 500 000 за шкільну освіту
Він нічого не хоче...
То чому цей телепень може виставляти ВСІМ претензій - а я не можу ЙОМУ пояснювати що він телепень?

я що пропоную.

так, згоден Долярчик дійсно має перестати всім виказувати претензії - кожен робить свою справу. як там - будь-яку роботу треба виконувати якісно. це побажання

но коли його заносить, враховуючи реальну важкість служби Долярчика, не треба так жорстко - після війни поясните ;) а інколи він таки правий - особливо коли його дехто з тилу його тупо тролить.

так й живемо 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 сер, 2023 22:48, всього редагувалось 1 раз.
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