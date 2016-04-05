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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:47
fler написав:
Не сумніваюсь, але бачиш як переймається типу за жителів Бучі. Яка погана влада - послала рузьке мір нах.
ви так легко пожертвували жителями Бучі заради перемоги. І напевно пожертвуєте з легкістю ще багатьма.
Цікаво почути яка ваша неприйнятна ціна
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:51
budivelnik написав:
він телепень?
Я - ні.
А от ти - реально дол.бо.йоП))
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:51
Shaman написав: budivelnik написав: Shaman написав:
проблема, що на фронті людей не вистачає й вони втомилися, а у тилу народ ухиляється від зустрічі з воєнкомом, - вона є. як її вирішити - хз.
А в тилу всі розкошують і перебирають між КАКАВОЮ чи Домініканою...
1 Долярчику платять
2 Те що йому платять більше ніж це вартує знає і долярчик і пропонує набрати африканців які по його словам легко виконають його роботу за пів ціни
3 При цьому в 2014-2022 долярчик не біг на ротацію
Так на хвилинку
300 000 * 8 років= 2,4 млн людино*років
500 днів * 1 млн = 1,5 людино років
Виявляється в 2014 відслужили в 1,5 рази більше ніж служить долярчик і чомусь ніхто тоді не плакався отримуючи в 5 разів менше
4 І останнє
Долярчик вважає що вже все зробив в свої 30...йому пофіг що я оплати навіть його 9 класів, бо він виплачуючи 2000 грн в місяць по Єдиному не встиг повернути Державі заплачених за нього 500 000 за шкільну освіту
Він нічого не хоче...То чому цей телепень може виставляти ВСІМ претензій - а я не можу ЙОМУ пояснювати що він телепень?
я що пропоную.
так, згоден Долярчик дійсно має перестати всім виказувати претензії - кожен робить свою справу. як там - будь-яку роботу треба виконувати якісно. це побажання
но коли його заносить, враховуючи реальну важкість служби Долярчика, не треба так жорстко - після війни поясните
а інколи він таки правий - особливо коли його дехто з тилу його тупо тролить.
так й живемо
Навпаки треба..
Життя не закінчиться після війни..
І от прийде 1 млн бійців, які 1-2 роки отримували зарплату в 30 000 - 100 000 грн/місяць , при чому ці гроші вони отримували не за кваліфікацію ( в 90% випадків) а виключно за ризик який притаманний війні.
Економіка розвалена, середня зарплата у фахівця від 15000 грн , хороша зарплата 20 000 грн , чудова зарплата у супер/пупера - 40 000 гривень...
Уявіть що буде робити такий як долярчик?
Він і зараз неадекват ..а що буде коли йому запропонують мінімалку ..враховуючи те що він вміє тільки на базарі стояти і не має жодної професії...
То може варто його сьогодні в гімно - щоб мав час адаптуватись?
Чи дамо можливість йому завтра розвалити все що він НЕ БУДУВАВ.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 27 сер, 2023 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:52
Успіх написав: budivelnik написав:
він телепень?
Я - ні.
А от ти - реально дол.бо.йоП))
вам треба мирову. маю надію, що це можливе
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Shaman
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:54
Letusrock написав: fler написав:
Не сумніваюсь, але бачиш як переймається типу за жителів Бучі. Яка погана влада - послала рузьке мір нах.
ви так легко пожертвували жителями Бучі заради перемоги. І напевно пожертвуєте з легкістю ще багатьма.
Цікаво почути яка ваша неприйнятна ціна
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:55
budivelnik написав: Shaman написав:
коли його заносить, враховуючи реальну важкість служби Долярчика, не треба так жорстко
Навпаки треба..
Життя не закінчиться після війни..
І от прийде 1 млн бійців, які 1-2 роки отримували зарплату в 30 000 - 100 000 грн/місяць , при чому ці гроші вони отримували не за кваліфікацію ( в 90% випадків) а виключно за ризик який притаманний війні.
Економіка розвалена, середня зарплата у фахівця від 15000 грн , хороша зарплата 20 000 грн , чудова зарплата у супер/пупера - 40 000 гривень...
Уявіть що буде робити такий як долярчик?
Він і зараз неадекват ..а що буде коли йому запропонують мінімалку ..враховуючи те що він вміє тільки на базарі стояти і не має жодної професії...
То може варто його сьогодні в гімно - щоб мав час адаптуватись?
Чи дамо можливість йому завтра розвалити все що він НЕ БУДУВАВ.
Особисто долярчик знає чим буде займатися, які до нього претензії?
А от чим будуть займатися мобілізовані аватари, уклоністи, любителі гострих відчуттів
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:56
budivelnik написав: Shaman написав:
коли його заносить, враховуючи реальну важкість служби Долярчика, не треба так жорстко
Навпаки треба..
Життя не закінчиться після війни..
І от прийде 1 млн бійців, які 1-2 роки отримували зарплату в 30 000 - 100 000 грн/місяць , при чому ці гроші вони отримували не за кваліфікацію ( в 90% випадків) а виключно за ризик який притаманний війні.
Економіка розвалена, середня зарплата у фахівця від 15000 грн , хороша зарплата 20 000 грн , чудова зарплата у супер/пупера - 40 000 гривень...
Уявіть що буде робити такий як долярчик?
Він і зараз неадекват ..а що буде коли йому запропонують мінімалку ..враховуючи те що він вміє тільки на базарі стояти і не має жодної професії...
То може варто його сьогодні в гімно - щоб мав час адаптуватись?
Чи дамо можливість йому завтра розвалити все що він НЕ БУДУВАВ.
гадаю зараз не на часі.
а після війна - можете вже по повній
по зп трохи інша інфо - мін 15-16 т гр, хто щось може 18-20 т грн, норм зп - 25-30 т грн. профі так, до 40 т грн.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 22:58
budivelnik написав:
І дружина в тебе курва по твоїх словах
Ти мої слова не перекручуй!
Може в тебе і курва дружина, а в мене - нормальна!
Якщо я написав 2-3реченя і просто їх не дописав, а більшість тут собі нафантазуіала - то хто їм лікар?
Кожен судить по собі!
І, напевно, кожен подумав, про свою жінку)) - як і ти)) що точно б твоя жінка наставила тобі роги!))
Хоча ти і так рогатий дебілоїд)))
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Додано: Нед 27 сер, 2023 23:00
Shaman , а на долярчиковому базарі торгаші мусором (який в сусідньому супермаркеті дешевше) зараз 700-800 мертвих президентів мають?
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Додано: Нед 27 сер, 2023 23:01
Letusrock написав: fler написав:
Не сумніваюсь, але бачиш як переймається типу за жителів Бучі. Яка погана влада - послала рузьке мір нах.
ви так легко пожертвували жителями Бучі заради перемоги. І напевно пожертвуєте з легкістю ще багатьма.
Не маніпулюйте. Ви прекрасно розумієте, що у випадку "Київ за три дні" жертв було б незрівняно більше.
Letusrock написав:
Цікаво почути яка ваша неприйнятна ціна
Звісно, я за найменші втрати живої сили.
"Битву выигрывает умеющий маневрировать. Чем умнее генералитет, тем больше он использует маневры, тем самым уменьшая кровопролитие" (с) Уинстон Черчилль.
Атака москви дронами, висадка дрг у Криму, підпали/підриви/інші диверсії в тилу ворога та будь-які інші дії, що призводять до знищення чи розпорошення ресурсів ворога - це наш шанс здобути перемогу з найменшими витратами людей.
Востаннє редагувалось fler
в Нед 27 сер, 2023 23:02, всього редагувалось 1 раз.
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